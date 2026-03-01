Tổng quan tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2026 nam mạng

Bước sang năm 2026, nam giới tuổi Ất Sửu tròn 42 tuổi âm. Về Ngũ hành, bản mệnh của bạn là Hải Trung Kim (vàng dưới biển). Năm 2026 thuộc hành Thiên Hà Thủy (nước trên trời). Theo quy luật, Kim sinh Thủy. Đây là thế cục sinh xuất. Bản mệnh (Kim) phải tiêu hao năng lượng để nuôi dưỡng cho năm (Thủy). Điều này báo hiệu một năm bạn phải làm việc cật lực, lo toan cho người khác nhiều hơn là cho bản thân. Sức khỏe và tiền bạc có xu hướng hao hụt vì trách nhiệm.

Về địa chi, đây là yếu tố quan trọng nhất. Sửu (hành Thổ) và Ngọ (hành Hỏa) nằm trong thế lục hại (Sửu Ngọ tương hại). Cục diện này rất xấu cho các mối quan hệ xã hội, chủ về sự đố kỵ, tiểu nhân hãm hại, bạn bè bằng mặt không bằng lòng, hoặc người thân gây khó dễ. Về thiên can, can Ất (Mộc) sinh cho can Bính (Hỏa). Mộc cháy để tạo ra lửa, điều này cho thấy danh tiếng và công việc của bạn có thể thăng tiến, nhưng cái giá phải trả là sự kiệt sức (Mộc bị thiêu rụi).

Năm 42 tuổi, nam mạng gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh và hạn Thiên La. Sao Vân Hớn là hung tinh trung bình, chủ về bảo thủ, khẩu thiệt (cãi vã), kiện tụng và rắc rối giấy tờ. Đặc biệt kỵ vào tháng 2 và tháng 8 Âm lịch. Hạn Thiên La chủ về tâm lý bất an, lo âu, gia đạo dễ có sóng gió, ghen tuông.

Năm 2026 là năm hữu danh vô thực và đầy rẫy thị phi ngầm, nam Ất Sửu có thể đạt được một số thành tựu bề nổi nhờ thiên can tương sinh, nhưng bên trong lại chịu nhiều áp lực từ tiểu nhân và sự mệt mỏi về thể chất.

Năm 2026 đối với nam mạng Ất Sửu (1985) là một năm phòng thủ phản công. (Ảnh: NC)

Sự nghiệp nam tuổi Ất Sửu 1985 năm 2026

Sự nghiệp của nam Ất Sửu năm 2026 giống như đi trên dây, có cơ hội tỏa sáng nhưng rủi ro ngã ngựa cũng rất cao. Nhờ thiên an Ất (Mộc) sinh Bính (Hỏa), năng lực làm việc của bạn sẽ được kích hoạt mạnh mẽ. Bạn có nhiều ý tưởng sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề tốt. Nếu làm trong các lĩnh vực cần danh tiếng, truyền thông, hay kỹ thuật, bạn sẽ được cấp trên ghi nhận.

Tuy nhiên, sự tỏa sáng của bạn chính là nam châm thu hút sự đố kỵ. Cục diện Sửu - Ngọ tương hại cảnh báo về sự phản bội từ đồng nghiệp thân tín hoặc đối tác làm ăn. Sao Vân Hớn mang đến rắc rối về lời ăn tiếng nói. Trong các cuộc họp, đàm phán, bạn cần tuyệt đối giữ bình tĩnh. Một câu nói vô tình cũng có thể bị đối phương vin vào để gây khó dễ, thậm chí dẫn đến kiện tụng.

Hãy giữ mình khiêm tốn, tàng thành công càng phải ẩn mình. Tránh khoe khoang thành tích để giảm bớt sự ghen ghét. Cẩn trọng tối đa với các hợp đồng, giấy tờ pháp lý. Sao Vân Hớn rất dễ gây ra sai sót hành chính dẫn đến phạt tiền hoặc rắc rối pháp luật. Tránh tranh luận, tháng 2 và tháng 8 âm lịch là thời điểm nóng nhất của sao Vân Hớn. Hãy nhẫn nhịn, một điều nhịn chín điều lành.

Tài lộc tuổi Ất Sửu 1985 năm 2026 nam mạng

Tài chính năm 2026 của nam Ất Sửu không mấy dư dả để tích lũy, dù dòng tiền vào vẫn có. Công việc chính vẫn mang lại thu nhập ổn định. Nhờ sự nỗ lực (Kim sinh Thủy), bạn vẫn kiếm được tiền, nhưng tiền vừa vào túi đã phải chi ra ngay.

Quy luật sinh xuất khiến tiền bạc bị rò rỉ vào các khoản như, hỗ trợ gia đình nội ngoại, đầu tư cho con cái học hành, hoặc sửa chữa nhà cửa, xe cộ. Đặc biệt, hạn Thiên La thường khiến người ta tốn tiền vì các vấn đề sức khỏe hoặc giải quyết rắc rối gia đình.

Năm nay tuyệt đối không nên hùn hạp làm ăn lớn với bạn bè hoặc người lạ. Cục diện Lục Hại là điềm báo rõ ràng nhất của việc bị lừa gạt, "làm ơn mắc oán" hoặc đối tác rút vốn bất ngờ. Tránh xa các kênh đầu tư mạo hiểm, đỏ đen.

Hãy quản lý tài chính theo hướng phòng thủ. Giữ tiền mặt hoặc các tài sản an toàn. Đừng cho vay mượn, vì khả năng đòi lại được trong năm nay là rất thấp, thậm chí còn mất luôn cả tình cảm anh em bạn bè.

Tình duyên năm 2026 của nam tuổi Ất Sửu 1985

Phương diện tình cảm là điểm yếu nhất của nam Ất Sửu trong năm 2026 do tác động của hạn Thiên La và cục diện Tương Hại. Hạn Thiên La được ví như lưới trời, chủ về sự rối bời trong tâm trí. Bạn thường xuyên cảm thấy lo âu, đa nghi, dễ ghen tuông hoặc hiểu lầm vợ con. Không khí gia đình trở nên ngột ngạt vì những tranh cãi nhỏ nhặt.

Nam giới tuổi Sửu thường ít nói, hay giữ trong lòng. Năm nay áp lực công việc cộng với sự quấy phá của tiểu nhân khiến bạn càng trở nên lầm lì, dễ cáu gắt khi về nhà. Điều này tạo khoảng cách lớn với người bạn đời.

Cần đề phòng những cám dỗ hoặc thị phi từ các mối quan hệ khác giới bên ngoài. Sao Vân Hớn có thể biến những câu chuyện xã giao bình thường thành những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Hãy mở lòng chia sẻ áp lực với vợ. Sự thấu hiểu là liều thuốc duy nhất hóa giải hạn Thiên La. Kiềm chế sự nóng giận, khi có xung đột, hãy tạm lánh đi để bình tĩnh lại thay vì tranh cãi đến cùng.

Sức khỏe tuổi Ất Sửu 1985 năm 2026 nam mạng

Sức khỏe năm 2026 của nam Ất Sửu chịu tác động kép từ thể chất đến tinh thần. Căng thẳng thần kinh, mất ngủ, đau đầu, rối loạn tiền đình là những triệu chứng phổ biến bạn có thể gặp phải. Sự lo âu thái quá sẽ bào mòn sức khỏe của bạn nhanh hơn bất kỳ loại virus nào.

Sự xung đột giữa Thủy (năm) và Hỏa (ngựa) trong khi bản mệnh là Kim (bị hao tổn) khiến hệ miễn dịch suy yếu. Chú ý các bệnh liên quan đến dạ dày, tiêu hóa (do Sửu thuộc Thổ bị suy yếu) và huyết áp, tim mạch (do hỏa khí của năm Ngọ tác động).

Sao Vân Hớn chiếu mệnh cần đề phòng các tai nạn thương tích tay chân vào tháng 4 và tháng 8 Âm lịch. Hãy tìm đến thiền định, yoga hoặc các môn thể thao nhẹ nhàng để cân bằng tâm trí. Hạn chế rượu bia tối đa, dạ dày và gan của bạn năm nay rất nhạy cảm. Dành thời gian nghỉ ngơi thực sự, tránh mang việc về nhà.

Năm 2026 đối với nam mạng Ất Sửu (1985) là một năm phòng thủ phản công. Bạn giống như một người chiến binh già dặn kinh nghiệm đang đứng giữa trận tiền đầy rẫy cạm bẫy và hỏa mù. Tuy nhiên, bạn có vũ khí là năng lực thực sự và sự bền bỉ của loài trâu.

Hãy nhớ rằng, đức năng thắng số. Dù sao hạn có xấu đến đâu, sự tử tế, chính trực và điềm tĩnh của bạn sẽ là tấm khiên vững chắc nhất.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.