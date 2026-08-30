Tuần cuối tháng 8 mở ra nhiều cơ hội gặp quý nhân cho 4 con giáp, đặc biệt trong những cuộc gặp gỡ dịp nghỉ lễ.

Tuần từ 31/8 đến 6/9 là giai đoạn chuyển giao quan trọng khi tháng cũ dần khép lại, đồng thời mở đường cho một chu kỳ mới bắt đầu. Theo quan niệm tử vi phương Đông, đây là thời điểm các mối quan hệ phát huy vai trò rõ rệt nhất. Có người được cấp trên tin tưởng, có người được bạn bè cũ kéo về một cơ hội mới, cũng có người chẳng cần chủ động tìm kiếm nhưng quý nhân vẫn tự xuất hiện. Đặc biệt, tuần này trùng với kỳ nghỉ lễ, vì vậy những chuyến đi, buổi gặp mặt hay cuộc trò chuyện tưởng chừng rất bình thường cũng có thể mang đến bước ngoặt đáng nhớ.

Tuổi Thìn: Được tin tưởng chính là vận quý nhân lớn nhất

Tuổi Thìn bước vào tuần mới với cảm giác bận rộn hơn thường lệ. Tuy nhiên, khối lượng công việc tăng lên lại là tín hiệu tích cực bởi điều đó cho thấy bạn đang được nhiều người đặt niềm tin.

Trong công việc, đồng nghiệp tìm đến xin ý kiến, cấp trên giao thêm nhiệm vụ hoặc một dự án quan trọng bất ngờ được chuyển sang cho bạn phụ trách. Đó đều là những dấu hiệu cho thấy vị trí của tuổi Thìn đang ngày càng được khẳng định.

Đừng nghĩ quý nhân chỉ là người mang đến tiền bạc hay cơ hội. Với tuổi Thìn tuần này, quý nhân chính là những người nhìn thấy năng lực của bạn và sẵn sàng trao cơ hội để bạn phát triển. Nếu có kế hoạch gặp gỡ đối tác, tham gia sự kiện hoặc họp mặt trong dịp nghỉ lễ, hãy mạnh dạn nhận lời. Một mối quan hệ được xây dựng trong tuần này có thể trở thành nền tảng cho những bước tiến trong tháng 9.

Lời khuyên: Khi được trao cơ hội, đừng ngại nhận trách nhiệm. Càng được tin tưởng, bạn càng tiến xa.

Hạng 3: Tuổi Dần – Bạn cũ, đồng nghiệp cũ có thể mang đến bất ngờ

Tuần này, quý nhân của tuổi Dần không đến từ những người xa lạ mà lại xuất hiện trong các mối quan hệ đã quen biết từ trước.

Một người bạn lâu ngày không gặp, đồng nghiệp cũ hay đối tác từng hợp tác có thể bất ngờ liên lạc. Cuộc trò chuyện tưởng chỉ để hỏi thăm lại mở ra cơ hội công việc, lời giới thiệu hoặc thông tin hữu ích.

Đây cũng là tuần rất phù hợp để tuổi Dần tham gia các buổi họp lớp, gặp gỡ bạn bè hoặc những chuyến du lịch ngắn ngày trong kỳ nghỉ lễ. Càng cởi mở kết nối, bạn càng dễ gặp người giúp mình tháo gỡ những vướng mắc hiện tại.

Vốn sống tình nghĩa, tuổi Dần cũng sẽ nhận ra rằng những điều mình từng giúp người khác nay bắt đầu được đáp lại.

Lời khuyên: Đừng từ chối những cuộc hẹn trong dịp nghỉ lễ. Có khi cơ hội lớn lại bắt đầu từ một buổi cà phê rất bình thường.

Hạng 2: Tuổi Dậu – Càng mở rộng quan hệ, càng dễ gặp người dẫn đường

Đây là tuần tuổi Dậu được hưởng lợi nhiều từ các mối quan hệ nghề nghiệp.

Một người cùng ngành có thể chia sẻ kinh nghiệm quý giá, đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ khi bạn gặp khó khăn hoặc cấp trên bất ngờ giao cho bạn một cơ hội thể hiện bản thân.

Đặc biệt, những ai đang tìm việc, chuyển việc hoặc muốn phát triển dự án mới nên tích cực tham gia các buổi gặp mặt trong tuần này. Một cuộc trò chuyện ngắn cũng có thể giúp bạn tìm được hướng đi phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, tuần mới cũng là thời điểm tuổi Dậu chuẩn bị bước vào giai đoạn thuận lợi của tháng 9. Vì vậy, những người sẵn sàng đồng hành cùng bạn ngay lúc này rất có thể sẽ trở thành cộng sự quan trọng trong thời gian tới.

Nếu nghỉ lễ có dịp về quê hoặc gặp gỡ người thân, đừng chỉ nói chuyện gia đình. Biết đâu chính một người quen lại giới thiệu cho bạn cơ hội mà bạn đang tìm kiếm.

Lời khuyên: Chủ động kết nối và chia sẻ nhiều hơn. Quý nhân thường xuất hiện khi bạn sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.

Hạng 1: Tuổi Mùi – Quý nhân chủ động tìm đến, càng khiêm tốn càng gặp nhiều may mắn

Đứng đầu bảng xếp hạng quý nhân tuần này là tuổi Mùi.

Không cần cố gắng tìm kiếm quá nhiều, tuổi Mùi vẫn có khả năng nhận được sự giúp đỡ đúng lúc. Có thể là cấp trên bất ngờ tạo điều kiện, đối tác chủ động mời hợp tác hoặc một người luôn âm thầm ủng hộ bạn tiếp tục đứng ra hỗ trợ.

Điều đáng quý là mọi thứ đến khá tự nhiên. Chính sự chân thành, hòa nhã và biết lắng nghe giúp tuổi Mùi tạo được thiện cảm với những người xung quanh, từ đó nhận lại nhiều sự yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ.

Trong dịp nghỉ lễ, nếu có cơ hội tham gia các hoạt động tập thể, du lịch cùng gia đình hoặc gặp gỡ bạn bè, hãy dành thời gian kết nối nhiều hơn. Những mối quan hệ được vun đắp trong khoảng thời gian này có thể mang lại giá trị lâu dài, không chỉ về công việc mà còn trong cuộc sống.

Đây cũng là tuần thích hợp để tuổi Mùi bắt đầu một kế hoạch mới hoặc mạnh dạn đề xuất ý tưởng với cấp trên. Khi có người đồng hành, mọi việc sẽ thuận lợi hơn bạn tưởng.

Lời khuyên: Đừng ngại nhận sự giúp đỡ. Có những cánh cửa chỉ mở khi bạn biết để người khác đồng hành cùng mình.

Tuần từ 31/8 đến 6/9 không chỉ là thời điểm khép lại một tháng cũ mà còn là bước đệm cho những cơ hội mới trong tháng 9. Dịp nghỉ lễ cũng là khoảng thời gian lý tưởng để gặp gỡ người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc mở rộng các mối quan hệ xã hội. Đôi khi, quý nhân không xuất hiện trong một cuộc gặp trang trọng mà lại đến từ một chuyến đi, một lời giới thiệu hay một cuộc trò chuyện rất đời thường.

Với tuổi Thìn, quý nhân là người nhìn thấy năng lực của bạn. Tuổi Dần gặp may nhờ những mối quan hệ cũ. Tuổi Dậu được đồng nghiệp và người cùng ngành nâng đỡ. Còn tuổi Mùi là con giáp có vận quý nhân rực rỡ nhất tuần, càng sống chân thành càng dễ gặp người sẵn sàng mở đường.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo