Tử vi tuần mới 30/3-5/4 của 12 con giáp: 4 con giáp gặp cú sốc, 3 con giáp khác sắp trúng lộc lớn!

Theo tử vi truyền thống, đây là khoảng thời gian chuyển giao giữa tháng Ba và tháng Tư, khi năng lượng trời đất có phần xáo động. Không phải ai cũng gặp đại sự, nhưng ai cũng có thể nhận ra một tín hiệu nhỏ để điều chỉnh.

1. Tuổi Tý (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Tuần này người tuổi Tý cảm giác như có luồng gió mới thổi qua công việc. Những dự án đang dang dở bỗng có tiến triển rõ rệt, đặc biệt từ thứ Tư trở đi. Tiền bạc cũng khá ổn, có thể nhận được khoản thu nhỏ từ công việc phụ hoặc sự hỗ trợ từ người thân. Tình cảm gia đình ấm áp, chỉ cần dành chút thời gian tối ngồi uống trà với vợ/chồng là đủ xua tan mệt mỏi. Sức khỏe tốt nhưng nhớ ngủ đủ giấc, đừng thức khuya xem phim. Lời khuyên nhỏ: Mua một bó hoa tươi về nhà, không tốn kém nhưng khiến cả nhà vui cả tuần.

2. Tuổi Sửu (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Người tuổi Sửu tuần này cần bình tĩnh hơn một chút. Công việc có áp lực nhẹ từ cấp trên hoặc đối tác, nhưng nếu giữ được sự kiên nhẫn quen thuộc của mình thì mọi thứ sẽ qua nhanh. Tiền bạc không hao hụt nhiều, chỉ là chi tiêu gia đình hơi tăng vì con cái học hành. Tình duyên êm đềm, nếu đang độc thân thì có cơ hội gặp người hợp gu qua giới thiệu của bạn bè. Sức khỏe cần chú ý vùng vai gáy vì ngồi làm việc nhiều. Nhớ đứng dậy đi lại mỗi giờ một lần, và tối nên massage nhẹ cho ông bà nếu ở chung nhà.

3. Tuổi Dần (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Tuổi Dần tuần này khá may mắn trong tài lộc. Có thể nhận được tin vui về thưởng tháng hoặc hợp đồng mới. Tuy nhiên, đừng vội chi tiêu mạnh tay, hãy dành một phần để tích cóp cho con cái hoặc sửa sang nhà cửa. Tình cảm gia đình đang ở giai đoạn đẹp, vợ/chồng dễ thông cảm với nhau hơn. Nếu có mâu thuẫn nhỏ, chỉ cần một câu nói chân thành là hóa giải ngay. Sức khỏe dồi dào, phù hợp đi bộ hoặc tập thể dục nhẹ vào buổi sáng. Lời khuyên: Đừng quên gọi điện hỏi thăm anh em họ hàng, tình cảm sẽ càng thêm gắn bó.

4. Tuổi Mão (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Tuổi Mão tuần này tập trung nhiều vào sức khỏe tinh thần. Công việc ổn định nhưng dễ bị phân tâm bởi những chuyện vặt vãnh. Hãy sắp xếp lại bàn làm việc, dọn dẹp nhà cửa để tâm hồn nhẹ nhàng. Tiền bạc chi tiêu vừa phải, tránh mua sắm impulsively. Tình duyên ngọt ngào, đặc biệt với những cặp vợ chồng đã có con nhỏ, hãy dành cuối tuần đưa con đi công viên. Sức khỏe tốt nhưng mắt và cổ họng cần chú ý vì thời tiết chuyển mùa. Nhớ uống đủ nước và ngủ trước 23h.

5. Tuổi Thìn (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Tuổi Thìn đang ở giai đoạn “được lòng người”. Công việc nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp, lãnh đạo dễ khen ngợi. Đây là lúc nên mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới. Tài lộc khá, có thể có khoản tiền bất ngờ từ đầu tư nhỏ hoặc quà tặng. Tình cảm gia đình hạnh phúc, con cái nghe lời hơn. Nếu đang yêu thì mối quan hệ tiến triển rõ. Sức khỏe ổn nhưng tránh ăn đồ cay nóng. Lời khuyên: Cuối tuần rủ cả nhà đi ăn ngoài, vừa thư giãn vừa tăng sự gắn kết.

6. Tuổi Tỵ (1953, 1965, 1977, 1989, 2001)

Tuổi Tỵ tuần này cần cẩn thận trong giao tiếp. Có thể có hiểu lầm nhỏ ở chỗ làm hoặc trong gia đình nếu nói năng không khéo. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn. Tài chính ổn định, không hao không hụt. Tình cảm cần thêm sự quan tâm chân thành, một cái ôm hay lời khen ngợi sẽ làm vợ/chồng vui cả ngày. Sức khỏe chú ý hệ tiêu hóa, ăn uống điều độ. Nhớ dành thời gian thiền hoặc nghe nhạc nhẹ mỗi tối.

7. Tuổi Ngọ (1954, 1966, 1978, 1990, 2002)

Tuổi Ngọ tuần này năng lượng dồi dào. Công việc tiến triển nhanh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng. Tài lộc khá, có thể mua sắm đồ dùng cần thiết cho gia đình. Tình duyên lãng mạn, đặc biệt với những ai đã lập gia đình lâu năm, tình cảm sẽ được khơi lại. Sức khỏe tốt nhưng đừng lạm dụng cà phê. Cuối tuần nên đưa cả nhà đi dã ngoại ngắn ngày để tái tạo năng lượng.

8. Tuổi Mùi (1955, 1967, 1979, 1991, 2003)

Tuổi Mùi tuần này hơi mệt mỏi về tinh thần. Công việc nhiều việc đột xuất, cần sắp xếp thời gian khoa học. Tài chính cần tiết kiệm vì có chi phí bất ngờ liên quan đến sức khỏe người thân. Tình cảm gia đình là chỗ dựa vững chắc, hãy chia sẻ với vợ/chồng những lo lắng. Sức khỏe chú ý xương khớp, tập yoga hoặc đi bộ chậm rãi. Nhớ ngủ sớm và ăn nhiều rau củ.

9. Tuổi Thân (1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Tuổi Thân tuần này khá vui vẻ. Công việc có cơ hội thăng tiến hoặc nhận dự án mới. Tài lộc dồi dào, có thể trúng nhỏ hoặc nhận thưởng. Tình cảm ngọt ngào, con cái mang lại nhiều niềm vui. Sức khỏe ổn nhưng mắt cần nghỉ ngơi. Lời khuyên: Đừng quên mua quà nhỏ cho người thân, tình cảm sẽ nhân đôi.

10. Tuổi Dậu (1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Tuổi Dậu tuần này cần giữ bình tĩnh. Công việc có tranh chấp nhỏ, đừng nóng vội. Tài chính ổn nhưng tránh cho vay mượn. Tình cảm gia đình cần sự kiên nhẫn, đặc biệt với con cái đang tuổi dậy thì. Sức khỏe tốt nhưng thận và bàng quang cần chú ý, uống nhiều nước ấm. Cuối tuần ở nhà nấu món ăn yêu thích cho cả nhà.

11. Tuổi Tuất (1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Tuổi Tuất tuần này may mắn về tình cảm. Vợ/chồng hoặc người yêu rất quan tâm. Công việc suôn sẻ, được hỗ trợ kịp thời. Tài lộc vừa phải nhưng đủ dùng. Sức khỏe dồi dào, phù hợp tập gym hoặc chạy bộ. Nhớ dành thời gian cho cha mẹ, tình cảm gia đình sẽ càng ấm áp.

12. Tuổi Hợi (1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Tuổi Hợi tuần này là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi và lập kế hoạch. Công việc không vội vã, hãy làm từng việc một. Tài chính cần kiểm soát chi tiêu. Tình cảm êm đềm, rất hợp để tổ chức sinh nhật nhỏ cho con hoặc kỷ niệm ngày cưới. Sức khỏe tốt, chỉ cần giữ tinh thần vui vẻ. Lời khuyên cuối: Hãy tin rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu bạn giữ lòng tốt và làm việc chăm chỉ.

Tử vi chỉ là kim chỉ nam, quan trọng nhất vẫn là thái độ sống của mỗi người. Tuần này, dù gặp khó khăn gì, hãy nhớ rằng gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)