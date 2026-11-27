Tuần mới từ ngày 30/11 đến 6/12 đánh dấu sự chuyển mình vượng phát của vận khí thời tiết cuối năm, mở ra cơ hội bứt phá công danh và chiêu tài đón lộc rực rỡ cho 3 con giáp đứng đầu bảng vàng.

Bước vào tuần mới từ ngày 30/11 đến 6/12 Dương lịch, bầu không khí của những ngày cuối năm bắt đầu trở nên rộn ràng và hối hả hơn bao giờ hết. Sự vận hành nhịp nhàng của ngũ hành phong thủy kết hợp cùng sự chuyển dịch của các cát tinh mang đến nguồn sinh khí ấm áp, khơi thông những bế tắc tồn đọng và tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho 12 con giáp.

Trong bức tranh vận trình tổng quan của tuần này, phương diện sự nghiệp và tài chính đón nhận nhiều tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Đặc biệt, nhờ nhận được sự che chở tuyệt đối từ Thần Tài và quý nhân nâng bước, 3 con giáp dưới đây sẽ trải qua một tuần thi công trôi chảy, danh tài song thu, lương thưởng tăng vọt ngoài mong đợi.

1. Tuổi Thìn: Đỉnh cao tài vận, Thần Tài gõ cửa liên tục

Đứng ở vị trí Quán quân trên bảng vàng may mắn tuần này gọi tên người tuổi Thìn. Được các cát tinh chủ về quyền lực và tài lộc chiếu sáng rực rỡ, tuổi Thìn bước vào tuần mới với tâm thế vô cùng tự tin, đĩnh đạc và tràn đầy năng lượng sáng tạo.

Công việc nơi công sở diễn ra vô cùng thuận lợi. Những bản đề xuất chiến lược hay dự án ấp ủ bấy lâu nay của tuổi Thìn dễ dàng nhận được sự đồng thuận cao từ cấp trên và các đối tác lớn. Người làm lãnh đạo khẳng định được uy tín tuyệt đối, dẫn dắt tập thể bứt phá chỉ tiêu.

Đây là tuần bội thu đối với tuổi Thìn. Người làm kinh doanh buôn bán đón nhận làn sóng đơn hàng nườm nượp, lợi nhuận chốt liên tục. Người làm công ăn lương có khả năng cao nhận được thông báo thưởng nóng, hoa hồng dự án được quyết toán sớm khiến ví tiền lúc nào cũng căng nẩy.

2. Tuổi Tỵ: Quý nhân đưa đường, gỡ sạch vướng mắc, lương thưởng tăng vọt

Vị trí Á quân thuộc về người tuổi Tỵ, bản mệnh đón nhận bước chuyển mình ngoạn mục từ trầm lắng sang thăng hoa mãnh liệt nhờ sự xuất hiện của quý nhân phương xa.

Mọi vướng mắc, thị phi hay rắc rối tồn đọng từ tuần trước đều được tháo gỡ một cách gọn gàng. Sự nhạy bén cùng khả năng ứng biến linh hoạt giúp tuổi Tỵ hóa giải các cuộc tranh luận công sở, biến thách thức thành cơ hội khẳng định năng lực vượt trội.

Dòng tiền chảy về túi người tuổi Tỵ trong tuần này vô cùng hanh thông. Không chỉ nguồn thu chính gia tăng đều đặn mà các khoản thu phụ từ việc làm thêm, đầu tư tay trái cũng mang lại quả ngọt. Tiền thưởng hiệu suất cuối năm bắt đầu rủ nhau đổ về tài khoản, giúp bạn thoải mái chi tiêu sắm sửa.

3. Tuổi Thân: Trực giác tài chính sắc sảo, hợp tác thành công, tài lộc phủ phê

Chốt giữ vị trí thứ ba trong nhóm cát tường là người tuổi Thân, con giáp sở hữu vầng hào quang may mắn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ trong tuần 30/11 - 6/12.

Tinh thần làm việc hăng say cùng sự tập trung cao độ giúp tuổi Thân hoàn thành xuất sắc các khối lượng công việc được giao trước hạn. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp bản mệnh mở rộng được nhiều mối quan hệ hợp tác chiến lược bền vững.

Trực giác nhạy bén giúp tuổi Thân nhanh chóng nắm bắt được các cơ hội đầu tư sinh lời chớp nhoáng. Khách hàng chủ động tìm đến tận nơi trao gửi hợp đồng giá trị cao. Lương thưởng và các khoản tiền tích lũy tăng trưởng rõ rệt, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho bản mệnh.

Tháng cuối năm luôn đòi hỏi sự bứt phá và tinh thần trách nhiệm cao độ. Dù thứ hạng may mắn của bạn ở vị trí đỉnh cao hay cần sự cẩn trọng, hãy luôn giữ cho mình một tâm thế lạc quan, làm việc chân thành và chủ động nắm bắt từng thời cơ đến với mình.

Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.