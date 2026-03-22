Tử vi tuần mới (23/3 - 29/3) gọi tên 3 con giáp 'trúng mánh' lộc trời, Thần Tài kề bên, tài khoản nảy số liên tục

Tháng 3 đang dần bước về những ngày cuối cùng, mang theo chút nắng ấm áp của mùa xuân rực rỡ và cả những khát khao vươn lên mạnh mẽ. Trong guồng quay hối hả của công việc, những bộn bề lo toan cho tổ ấm nhỏ, chắc hẳn chị em nào cũng mong mỏi một chút may mắn mỉm cười để những nhọc nhằn vơi bớt đi phần nào.

Tử vi tuần mới từ ngày 23/3 đến 29/3 mang đến một luồng sinh khí mới mẻ, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của các chòm sao trên bầu trời. Đây là thời điểm vàng để những nỗ lực thầm lặng bấy lâu nay đơm hoa kết trái. Đặc biệt, vũ trụ sẽ gửi gắm năng lượng tích cực nhất đến 3 con giáp may mắn dưới đây. Không chỉ được Thần Tài ưu ái dọn đường dẫn lối trong chuyện tiền bạc, mà ngay cả đường tình duyên, gia đạo cũng êm ấm, thuận hòa đến lạ thường. Hãy cùng pha một tách trà thơm, ngồi xuống thật thảnh thơi và khám phá xem vũ trụ đang gọi tên ai trong tuần mới ngập tràn phước lành này nhé.

Tuổi Thân: Trí tuệ thăng hoa, công việc sáng tạo gặt hái quả ngọt

Bước sang tuần mới, những người tuổi Thân sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong tư duy và năng lượng của bản thân. Vốn sinh ra đã mang trong mình sự thông minh, lanh lợi và óc quan sát vô cùng tinh tế, tuần này chính là lúc để bạn phô diễn trọn vẹn những thế mạnh ấy. Đặc biệt, với những ai đang gắn bó với công việc liên quan đến chữ nghĩa, sáng tạo nội dung, lên ý tưởng kịch bản hay truyền thông, não bộ của bạn dường như được kích hoạt một nguồn cảm hứng vô tận.

Những dòng suy nghĩ tuôn trào liền mạch, những góc nhìn độc đáo và mới mẻ giúp bạn dễ dàng thuyết phục được cả những đối tác khó tính nhất. Không còn cảnh phải thức đêm vò đầu bứt tai, mọi dự án đều trôi chảy nhẹ nhàng như có quý nhân ngầm giúp đỡ. Thần Tài cũng vô cùng chiều chuộng tuổi Thân trong giai đoạn này khi mang đến những khoản tiền thưởng nóng, lợi nhuận từ các dự án cá nhân hoặc thậm chí là cơ hội hợp tác mới đầy hứa hẹn.

Lời khuyên nhỏ cho bạn là hãy cứ tự tin bứt phá, dám nghĩ dám làm và đừng quên sắp xếp lại góc làm việc thật gọn gàng, thêm một chậu cây xanh nhỏ nhắn để kích hoạt luồng sinh khí, đón trọn vẹn tài lộc vào nhà.

Tuổi Mùi: Gia đạo ôn hòa, tài lộc êm đềm gõ cửa

Nhắc đến tuổi Mùi là nhắc đến sự dịu dàng, thiện lương và tấm lòng luôn hướng về gia đình. Trong tuần lễ từ 23/3 đến 29/3, bầu không khí xung quanh bạn sẽ được bao trùm bởi sự bình yên và ngọt ngào đến tan chảy. Những áp lực tài chính từng khiến bạn trăn trở những ngày qua bỗng dưng được tháo gỡ một cách diệu kỳ. Một khoản thu nhập thụ động, tiền lãi từ khoản đầu tư cũ hay đơn giản là sự hỗ trợ đắc lực từ người bạn đời sẽ giúp chiếc ví của bạn rủng rỉnh hơn hẳn.

Tuy nhiên, món quà lớn nhất mà vũ trụ ban tặng cho tuổi Mùi tuần này chính là sự viên mãn trong tổ ấm nhỏ. Những buổi tối quây quần bên mâm cơm gia đình, nơi có những món ăn mộc mạc tự tay bạn nêm nếm bằng cả tình yêu thương, chính là sợi dây vô hình gắn kết các thành viên lại với nhau.

Tiếng cười nói ríu rít của con trẻ, ánh mắt trìu mến của người thương sẽ xoa dịu mọi mệt mỏi ngoài kia. Để gia tăng thêm sự ấm áp, bạn có thể ứng dụng một chút mẹo phong thủy nhẹ nhàng như thay một tấm khăn trải bàn màu ấm, rèm cửa tông sáng để đón ánh nắng tự nhiên, giúp căn bếp luôn tràn ngập dương khí và sự thịnh vượng.

Tuổi Hợi: Phước lành bủa vây, vận may bất ngờ ập đến

Khép lại top 3 may mắn vẹn toàn của tuần này chính là những người tuổi Hợi. Bản tính xởi lởi, bao dung, không toan tính thiệt hơn của bạn dường như đã làm lay động cả đất trời, mang về những quả ngọt xứng đáng. Tuần mới mở ra cho tuổi Hợi những mối nhân duyên vô cùng tốt đẹp.

Bạn ra ngõ là gặp được người tốt, đi làm có đồng nghiệp san sẻ, về nhà có người thân thấu hiểu. Mọi vướng mắc trong các mối quan hệ xã giao đều được hóa giải êm đẹp. Về mặt tài chính, đây là thời điểm rủng rỉnh để bạn tự thưởng cho mình một món đồ yêu thích hoặc lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại ngắn ngày cùng gia đình để F5 lại tinh thần. Vận khí hanh thông còn thể hiện rõ ở sức khỏe dồi dào, tinh thần lúc nào cũng phơi phới, lạc quan. Để duy trì luồng năng lượng tuyệt vời này, tuổi Hợi nên chú ý giữ cho không gian sống luôn thoáng đãng, thơm tho.

Một chút tinh dầu sả chanh dịu nhẹ ở phòng khách hay một bình hoa tươi tắn đặt ở hướng Đông Nam của ngôi nhà không chỉ tô điểm thêm cho không gian sống mà còn là thỏi nam châm thu hút tài lộc, bình an đến với gia đình bạn trong suốt những ngày cuối tháng 3 rực rỡ này.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)