Tử vi tuần mới (22/12 - 28/12): 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, cuộc sống lên hương, tiền bạc rủng rỉnh

Chúng ta đang bước vào tuần lễ gần như là cuối cùng của năm dương lịch, một thời điểm nhạy cảm khi ai cũng hối hả chạy đua với thời gian để hoàn thành những dự định dang dở và chuẩn bị cho một cái Tết Nguyên đán đang đến gần. Áp lực "cơm áo gạo tiền" dịp cuối năm thường đè nặng lên vai, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Thế nhưng, cuộc sống luôn có những khúc quanh bất ngờ và vận may đôi khi lại mỉm cười vào lúc ta ít ngờ nhất.

Tử vi tuần mới từ 22/12 đến 28/12 dự báo một luồng sinh khí mới đầy tích cực, đặc biệt là với 3 con giáp may mắn dưới đây. Họ như được Thần Tài "chấm tên", làm gì cũng thuận lợi, tiền bạc không cầu cũng tự đến, giúp xua tan mọi lo toan để an tâm tận hưởng những ngày cuối năm thật trọn vẹn.

1. Tuổi Tý

Đầu tiên phải kể đến những người cầm tinh con Chuột. Vốn dĩ trời sinh tuổi Tý đã có sự thông minh, lanh lợi và khả năng thích ứng tuyệt vời với hoàn cảnh. Trong tuần này, những ưu điểm đó lại càng được phát huy mạnh mẽ khi có cát tinh soi đường. Nếu như người khác đang cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức vì khối lượng công việc cuối năm dồn dập, thì người tuổi Tý lại tìm thấy cơ hội "vàng" trong chính sự bận rộn đó.

Họ giải quyết vấn đề một cách gọn gàng, sắc sảo khiến cấp trên và đồng nghiệp không khỏi nể phục. Chính sự thể hiện xuất sắc này là chìa khóa mở ra cánh cửa tài lộc cho họ. Không chỉ là những khoản lương cứng, tuần này tuổi Tý rất dễ nhận được những khoản "thưởng nóng", tiền hoa hồng hoặc một khoản lợi nhuận bất ngờ từ những khoản đầu tư nho nhỏ trước đó.

Với những người làm kinh doanh buôn bán, đây là tuần "buôn may bán đắt", khách hàng tấp nập, hàng hóa lưu thông dễ dàng. Cảm giác cầm những đồng tiền do chính sự nỗ lực và may mắn mang lại vào dịp này thật sự rất an tâm và phấn khởi.

2. Tuổi Thân

Nếu tuổi Tý kiếm tiền nhờ sự nhanh nhạy, thì tuổi Thân lại đón lộc tuần này nhờ sự sáng tạo và năng động không ngừng nghỉ của mình. Người tuổi Thân vốn không thích sự gò bó, họ luôn tìm kiếm những điều mới mẻ. Tuần này, những ý tưởng táo bạo mà họ ấp ủ bấy lâu nay bỗng dưng gặp "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để trở thành hiện thực và sinh lời.

Những người làm công việc tự do, nghệ thuật hay kinh doanh online sẽ cảm nhận rõ nhất sự "lên hương" này. Một dự án mới được ký kết nhanh chóng, một mẫu hàng mới vừa tung ra đã "cháy hàng", hay đơn giản là nghề tay trái bỗng dưng đem lại thu nhập còn cao hơn cả nghề tay phải.

Tiền bạc đến với tuổi Thân trong tuần này khá dồi dào và đến từ nhiều nguồn khác nhau, khiến tinh thần họ cực kỳ phấn chấn. Họ không chỉ lo đủ cho bản thân mà còn có thể hào phóng mua sắm quà cáp cho gia đình, người thân để chuẩn bị đón Tết sớm. Sự rủng rỉnh về vật chất cũng kéo theo niềm vui về tinh thần, giúp gia đạo của người tuổi Thân trong tuần này tràn ngập tiếng cười.

3. Tuổi Hợi

Cuối cùng, không thể không nhắc đến tuổi Hợi – con giáp thường được xem là có số "hưởng" nhất trong 12 con giáp. Tuần này, cái sự "hưởng" ấy lại càng được thể hiện rõ nét. Người tuổi Hợi sống chân thành, xởi lởi, dễ được mọi người yêu mến, và chính những mối nhân duyên tốt đẹp đó sẽ mang lại tài lộc cho họ trong những ngày này. Họ đi đâu, làm gì cũng có quý nhân phù trợ, giúp đỡ.

Gặp khó khăn trong công việc thì có người đứng ra gỡ rối, đang loay hoay chuyện tiền nong thì có người mang đến cơ hội hợp tác làm ăn béo bở. Thậm chí, có những người tuổi Hợi chẳng cần phải bon chen vất vả, chỉ cần ngồi một chỗ mà lộc cũng tự tìm đến, có thể là được người thân cho tiền, được tặng những món quà giá trị hoặc trúng thưởng bất ngờ. Cuộc sống của tuổi Hợi tuần này trôi qua một cách êm đềm, dễ chịu, tiền bạc rủng rỉnh mà tâm trí lại thảnh thơi. Đây là lúc họ có thể sống chậm lại một chút, tận hưởng thành quả và chăm chút cho tổ ấm của mình.

Tóm lại, dù bạn có thuộc top 3 con giáp may mắn này hay không, thì những ngày cuối năm cũng là dịp để chúng ta nhìn lại và biết ơn những gì đã qua. Với những ai được Thần Tài ưu ái tuần này, hãy trân trọng cơ hội và sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan. Còn với những con giáp khác, đừng vội nản lòng, sự chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ rồi sẽ được đền đáp xứng đáng vào một thời điểm thích hợp.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)