Bước sang tuần thứ ba của tháng 4, năng lượng vũ trụ có nhiều chuyển dịch quan trọng. Sao Thái Âm chiếu mệnh giúp một số con giáp hành thông trong giao tiếp, ký kết, còn sao Kế Đô lại gây ra những xáo trộn nhẹ về tài chính cho tuổi khác. Dưới đây là dự báo chi tiết cho từng con giáp trong tuần từ 20/4 đến 26/4/2026.

Tuổi Dần: Tin vui bất ngờ về công việc

Người tuổi Dần bước vào tuần mới với nguồn năng lượng dồi dào. Sau một thời gian dài chờ đợi, những nỗ lực âm thầm của bạn bắt đầu được cấp trên ghi nhận. Giữa tuần, nhiều khả năng bạn sẽ nhận được lời đề nghị thăng tiến, chuyển vị trí hoặc tham gia một dự án quan trọng với mức đãi ngộ hấp dẫn.

Về tình cảm, người độc thân tuổi Dần có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp thông qua công việc hoặc bạn bè giới thiệu. Người đã lập gia đình nên dành thời gian trò chuyện, cùng bạn đời lên kế hoạch cho mục tiêu chung của nửa cuối năm.

Lời khuyên: Đừng từ chối những cơ hội mới chỉ vì sợ rời khỏi vùng an toàn. Màu sắc may mắn trong tuần là xanh lá và vàng kem.

Tuổi Mão: Tài lộc rộng mở, nhận khoản tiền ngoài dự kiến

Tuần này, người tuổi Mão đón nhận niềm vui về tài chính. Khoản tiền ngoài dự kiến có thể đến từ việc đòi được nợ cũ, thưởng công việc, hoặc những khoản đầu tư nhỏ trước đây bắt đầu sinh lời. Người làm kinh doanh tự do gặp may mắn với khách hàng lớn, có thể chốt được đơn hàng đáng kể trong nửa đầu tuần.

Sức khỏe của người tuổi Mão cũng có dấu hiệu khởi sắc sau giai đoạn mệt mỏi. Việc duy trì vận động nhẹ mỗi sáng sẽ giúp bạn giữ được sự minh mẫn, tỉnh táo để đón nhận cơ hội.

Lời khuyên: Không nên cho vay hoặc đứng ra bảo lãnh tài chính cho người khác trong tuần này dù được nhờ vả. Màu may mắn là hồng phấn và trắng ngà.

Tuổi Tuất: Tin vui chuyện gia đình

Người tuổi Tuất đón nhận tin vui liên quan đến người thân trong gia đình. Có thể là chuyện con cái đỗ đạt, người nhà khỏi bệnh, hoặc đón thêm thành viên mới. Không khí trong nhà ấm áp, vui vẻ, giúp bạn có động lực mạnh mẽ để bước vào giai đoạn làm việc cường độ cao sắp tới.

Về sự nghiệp, tuổi Tuất làm việc độc lập được đánh giá cao. Nếu đang ấp ủ dự định khởi nghiệp hoặc chuyển hướng công việc, đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu lên kế hoạch cụ thể.

Lời khuyên: Hãy tin vào trực giác của chính mình khi đứng trước các lựa chọn quan trọng. Màu may mắn là nâu đất và be.

Tuổi Ngọ: Cẩn trọng chuyện tiền bạc

Trái ngược với 3 con giáp trên, tuổi Ngọ cần đặc biệt thận trọng trong tuần này. Sao Kế Đô chiếu mệnh khiến các quyết định tài chính dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Bạn có thể bị cuốn vào những lời mời đầu tư hấp dẫn nhưng thiếu cơ sở, hoặc chi tiêu quá tay cho những món đồ không thực sự cần thiết.

Đặc biệt, nửa sau tuần, tuổi Ngọ nên hạn chế ký kết các hợp đồng dài hạn hoặc đưa ra cam kết tài chính lớn. Hãy dành thời gian đọc kỹ mọi điều khoản, hỏi ý kiến người thân có kinh nghiệm trước khi quyết định.

Lời khuyên: Giữ tiền mặt ở mức vừa phải, tránh mang theo nhiều thẻ tín dụng khi ra ngoài. Màu nên tránh trong tuần là đỏ rực và cam chói.

Tử vi chỉ mang tính chất tham khảo, giúp mỗi người có thêm gợi ý để điều chỉnh kế hoạch và tâm thế trong tuần. Quan trọng nhất vẫn là sự chủ động, tỉnh táo và nỗ lực của chính bạn.