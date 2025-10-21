Tuần mới là thời điểm Ngũ Hành tương tác mạnh mẽ, tạo ra những biến động đáng kể trong sự nghiệp và tài chính của 12 con giáp. Vận khí mỗi người sẽ có sự thăng trầm riêng biệt. Theo tử vi, trong tuần từ 20/10 đến 26/10: Có 2 con giáp được dự báo sẽ đón nhận vận may tài chính hanh thông, trong khi 1 con giáp lại cần hết sức cẩn trọng trước nguy cơ thất thoát tiền bạc.

Chúng ta hãy cùng các chuyên gia tử vi luận giải chi tiết về vận trình của ba con giáp trọng yếu này.

1. Tuổi Tỵ: Vào vận Đại Cát, cả sự nghiệp lẫn tiền bạc đều khởi sắc

Những người tuổi Tỵ bước vào tuần mới với khí thế Thái Dương chiếu mệnh, báo hiệu một giai đoạn công danh sự nghiệp đạt đến đỉnh cao.

Ảnh minh họa

Trong công việc, bản mệnh sẽ thể hiện được năng lực trí tuệ và sự quyết đoán vốn có, dễ dàng nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên và đối tác. Những dự án tưởng chừng bế tắc nay lại tìm thấy hướng đi mới nhờ vào sự mẫn tiệp và khéo léo trong giao tiếp. Sự nghiệp phát triển là nền tảng vững chắc cho tài lộc dồi dào.

Về phương diện tài chính, đây chính là tuần lễ Đại Cát đối với tuổi Tỵ. Nguồn thu nhập chính từ lương có sự gia tăng đáng kể, có thể là nhờ được thăng chức, tăng lương hoặc nhận được khoản thưởng lớn do thành tích vượt trội.

Đặc biệt, vận may Thiên Tài rất vượng, mở ra cơ hội đầu tư kinh doanh có lợi nhuận tốt. Nếu đã ấp ủ các kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư, đây là thời điểm tốt để tuổi Tỵ cân nhắc triển khai.

Lời khuyên cho tuổi Tỵ là cần nhớ rằng tài lộc đến nhanh cũng phải được quản lý thông minh, tránh chi tiêu phung phí hay đầu tư theo cảm hứng. Việc lập ra một kế hoạch tài chính chi tiết sẽ giúp Tuổi Tỵ bảo toàn và gia tăng tài sản.

2. Tuổi Hợi: Quý nhân phù trợ, mọi sự hanh thông

Tuổi Hợi tuần này được hưởng lợi từ Thiên Ất Quý Nhân che chở, mang lại sự bình ổn và cơ hội phát triển trong sự nghiệp.





Ảnh minh họa

Khác với sự bứt phá mạnh mẽ của Tuổi Tỵ, vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi thiên về sự tích lũy và những bước tiến nhỏ nhưng vững chắc. Các mối quan hệ xã giao trở nên hòa hợp, tạo điều kiện cho bản mệnh mở rộng mối quan hệ đầu tư, làm ăn. Những khó khăn còn vướng mắc, chưa giải quyết được thì trong tuần này sẽ tìm ra hướng đi, mọi sự ổn thỏa. Người làm công ăn lương có cơ hội chuyển đổi vị trí sang hướng tốt hơn.

Về khía cạnh tiền bạc, tuổi Hợi đón nhận nguồn Chính Tài ổn định và sung túc. Tài lộc chủ yếu đến từ công việc chính với sự cải thiện rõ rệt về thu nhập. Đây cũng là thời điểm tốt để thanh lý các khoản nợ cũ. Tuyệt vời hơn, vận Phụ Tài cũng le lói, cho phép Tuổi Hợi thu về lợi nhuận từ các khoản đầu tư nhỏ lẻ đã thực hiện trước đó.

Lời khuyên cho tuổi Hợi là nên tận dụng sự may mắn này để mở rộng mạng lưới kinh doanh, tìm kiếm đối tác đáng tin cậy. Sự cẩn trọng trong việc kiểm soát dòng tiền và tránh xa các khoản vay mượn rủi ro sẽ giúp tuổi Hợi duy trì sự sung túc.

3. Tuổi Thân: Công việc cạnh tranh căng thẳng làm hao mòn tài lực

Trái ngược với tuổi Tỵ và tuổi Hợi, trong tuần mới, tuổi Thân cần đặc biệt thận trọng do chịu ảnh hưởng của Kiếp Sát và Tiểu Hao tinh.

Ảnh minh họa

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân gặp không ít trắc trở. Sự cạnh tranh gay gắt trong môi trường làm việc có thể dẫn đến mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc cấp trên, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất công việc. Bản mệnh dễ mắc phải các sai sót nhỏ do sự thiếu tập trung hoặc quá tự tin, dẫn đến việc phải tốn thời gian và tiền bạc để khắc phục hậu quả. Cần lưu ý đề phòng tiểu nhân quấy phá, tung tin đồn thất thiệt làm giảm uy tín cá nhân.

Về phương diện tài chính, đây là tuần lễ tiềm ẩn nhiều nguy cơ thất thoát và hao hụt đối với tuổi Thân. Vận khí bị Tiểu Hao chế ngự, khiến tiền bạc dù kiếm được cũng khó mà tích lũy được. Các khoản chi tiêu bất ngờ và ngoài dự kiến sẽ xuất hiện dồn dập. Đặc biệt, cần tuyệt đối tránh tham gia vào các hoạt động đầu tư chớp nhoáng theo lời rủ rê của người lạ, vì khả năng mất trắng là rất cao.

Lời khuyên cho tuổi Thân là nên "án binh bất động", không nên đưa ra quyết định đầu tư hay chi tiêu lớn trong tuần mới. Bởi đôi khi sự tự tin thái quá hoặc tính hiếu thắng sẽ khiến tuổi Thân đưa ra những quyết định tưởng chừng rất đúng đắn nhưng thực tế lại có sự sai lầm do chưa tính toán kỹ.

(Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo)