Tử vi tuần mới (1/9 - 7/9): 3 con giáp được Thần Tài yêu thương, quý nhân chiếu cố, kiếm được bộn tiền nhờ sự chăm chỉ

Theo tử vi, những ngày đầu tháng 9 mang đến dòng năng lượng mới, tạo cơ hội bứt phá cho một số tuổi. Không chỉ gặp may về tài lộc, mà còn có quý nhân xuất hiện giúp họ tháo gỡ khó khăn, định hướng công việc, mở ra nguồn thu nhập dồi dào. Đặc biệt, ba con giáp dưới đây được dự đoán sẽ có một tuần tràn đầy niềm vui về tiền bạc, sự nghiệp vững vàng hơn nhờ tinh thần làm việc không ngừng nghỉ.

1. Tuổi Sửu: Công việc thuận buồm xuôi gió, tài lộc sinh sôi

Người tuổi Sửu nổi tiếng cần cù, không ngại gian khó. Bước sang tuần đầu tháng 9, vận trình của tuổi Sửu rực sáng khi được cả Thần Tài và quý nhân đồng hành. Những dự án đang dang dở bất ngờ tìm thấy hướng đi mới, kết quả thu về vượt mong đợi.

Trong công việc, tuổi Sửu có cơ hội tiếp xúc với những mối quan hệ giá trị. Quý nhân không chỉ hỗ trợ về kiến thức, kinh nghiệm mà còn giúp mở rộng mạng lưới, mang lại những hợp đồng có lợi nhuận cao. Đây là thời điểm vàng để người tuổi Sửu đẩy nhanh tiến độ, chứng minh năng lực.

Tài vận khởi sắc rõ rệt. Người làm kinh doanh có cơ hội thu về nguồn vốn lớn từ các thương vụ hợp tác. Người làm công ăn lương có thể nhận thêm khoản thưởng, phụ cấp nhờ sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm. Nếu biết cách quản lý chi tiêu, tuổi Sửu sẽ tích lũy được khoản đáng kể cho tương lai.

Chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng dịu dàng, ấm áp. Sự ổn định trong cảm xúc giúp bản mệnh an tâm tập trung vào công việc, từ đó gặt hái nhiều thành công.

Lời khuyên phong thủy: Người tuổi Sửu nên đặt một chậu cây phong thủy xanh mát như kim tiền hoặc lưỡi hổ trong phòng làm việc. Đây là biểu tượng thu hút tài lộc, tăng cường sự bền bỉ và kiên trì - những yếu tố giúp Sửu giàu nhanh hơn trong tuần này.

2. Tuổi Mão: Quý nhân soi đường, tiền bạc rủng rỉnh

Trong tuần từ 1/9 đến 7/9, tuổi Mão đón nhận tin vui lớn từ sự nghiệp lẫn tài lộc. Nhờ bản tính thông minh, khéo léo trong ứng xử, con giáp này dễ dàng chiếm được lòng tin từ cấp trên và đồng nghiệp. Đây cũng chính là nền tảng giúp Mão được giao trọng trách mới, mở ra cơ hội thăng tiến rõ rệt.

Tài chính của tuổi Mão được cải thiện mạnh mẽ. Những khoản đầu tư trước đó bắt đầu sinh lời, mang lại dòng tiền ổn định. Người làm tự do, kinh doanh cá thể sẽ có nhiều khách hàng mới tìm đến, tạo nên nguồn thu nhập đáng kể. Tuần này, “tiền chảy vào túi” tuổi Mão nhanh và nhiều hơn hẳn các tuần trước.

Điều đặc biệt là tuổi Mão có quý nhân phù trợ. Những khúc mắc trong công việc hay tài chính sẽ nhanh chóng được tháo gỡ nhờ sự chỉ dẫn kịp thời. Quý nhân cũng có thể giới thiệu các cơ hội hợp tác béo bở, giúp tuổi Mão tăng tốc về tài vận.

Trong tình cảm, sự thấu hiểu và đồng hành từ người bạn đời chính là hậu phương vững chắc. Điều này càng giúp tuổi Mão tự tin chinh phục những mục tiêu lớn.

Lời khuyên phong thủy: Tuổi Mão có thể sử dụng trang sức hoặc phụ kiện màu xanh ngọc, xanh lá để gia tăng sự may mắn và khả năng kết nối quý nhân. Một chiếc vòng tay đá ngọc bích cũng là lựa chọn tốt để tăng năng lượng tích cực.

3. Tuổi Ngọ: Vượng khí bùng nổ, càng làm càng có lộc

Tuổi Ngọ vốn dĩ là người phóng khoáng, nhiệt huyết. Tuần mới (1/9 - 7/9) mang đến cho tuổi Ngọ một làn sóng may mắn hiếm có. Công việc thuận lợi, các dự án được thúc đẩy nhanh chóng và có kết quả rõ rệt.

Về tài lộc, Ngọ chính là con giáp được Thần Tài ưu ái nhất trong tuần này. Người kinh doanh buôn bán có cơ hội “trúng mánh lớn”, lợi nhuận nhân đôi. Người làm trong lĩnh vực sáng tạo, dịch vụ hoặc nghệ thuật dễ dàng ghi dấu ấn, từ đó thu hút thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến.

Điều đáng quý là tuổi Ngọ có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ hết mình. Càng nỗ lực bao nhiêu, thành quả thu về càng rực rỡ bấy nhiêu. Đây chính là giai đoạn chứng minh câu nói: “Lao động không bao giờ phản bội ai”.

Chuyện tình cảm của Ngọ cũng được hưởng ké vận may. Người độc thân có cơ hội gặp được nhân duyên phù hợp nhờ các mối quan hệ công việc. Người có gia đình nhận được sự đồng hành, chia sẻ, khiến tinh thần thêm vững vàng để tiến bước.

Lời khuyên phong thủy: Tuổi Ngọ nên mang theo bên mình một phụ kiện màu đỏ. Đây là sắc màu bản mệnh giúp thu hút tài lộc, tăng sự quyết đoán và củng cố sức mạnh tinh thần.

Tuần mới từ 1/9 đến 7/9 mở ra vận trình rực rỡ cho tuổi Sửu, Mão và Ngọ. Ba con giáp này không chỉ được Thần Tài ghé thăm, mà còn có quý nhân hỗ trợ, giúp công việc hanh thông và tiền bạc sinh sôi. Điểm chung của họ chính là sự chăm chỉ và tinh thần kiên định – yếu tố then chốt để biến vận may thành của cải thực sự.

(Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)