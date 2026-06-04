Từ vị trí lãnh đạo đến cabin bình luận World Cup 2026 của VTV: Đời tư của con trai cố nhạc sĩ giữ kỷ lục Việt Nam gây chú ý

Anh cũng là gương mặt kỳ cựu nhất trong số các BLV tại World Cup 2026.

Đó chính là BLV Quang Huy.

Trong ký ức của nhiều người yêu bóng đá Việt Nam, BLV Quang Huy là giọng bình luận gắn liền với nhiều đêm Ngoại hạng Anh, nhiều kỳ World Cup nghẹt thở hay các trận đấu lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Giữa nhiều thế hệ bình luận viên với phong cách khác nhau, Quang Huy vẫn giữ vị trí đặc biệt nhờ chất giọng trầm ấm, lối phân tích điềm tĩnh cùng nền tảng kiến thức rộng về thể thao.

Tại World Cup 2026, anh cũng xuất hiện trong dàn bình luận viên tham gia bình luận các trận đấu trên VTV. Với kinh nghiệm lên sóng ở nhiều kỳ World Cup, anh được kỳ vọng sẽ mang đến những phần bình luận ấn tượng nhất đến khán giả.

BLV Quang Huy

BLV Vũ Quang Huy sinh năm 1974, đến từ Ninh Bình. Anh là con trai cả của cố nhạc sĩ Vũ Thảo - người từng giữ kỷ lục Việt Nam về sáng tác nhạc phim truyền hình. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Những Bàn Chân Lặng Lẽ - nhạc phim của series Cảnh Sát Hình Sự.

Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, từ nhỏ, Quang Huy đã được định hướng học nhạc, chơi thể thao và đọc sách. Ngoài bóng đá, ông còn yêu thích văn học trinh thám của Agatha Christie, Arthur Conan Doyle hay Alexandre Dumas.

Khi lớn lên, Quang Huy chọn theo học khoa Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là trường ĐHQG Hà Nội). Thời sinh viên, anh từng chơi guitar trong ban nhạc rock Libration. Sau khi tốt nghiệp, anh từng có thời điểm chuẩn bị làm việc cho một công ty nước ngoài. Cùng lúc đó - giữa thập niên 1990, Đài Truyền hình Việt Nam mở rộng mảng thể thao và bước ngoặt sự nghiệp đến với Quang Huy. Qua sự giới thiệu của người quen và sự ủng hộ từ gia đình, anh gia nhập VTV năm 1995.

Làm trái ngành, những ngày đầu làm nghề của Quang Huy khá vất vả. Anh bắt đầu bằng công việc đọc băng phát lại và bình luận những trận đấu nhỏ. Không qua trường lớp đào tạo bài bản về truyền hình hay bình luận thể thao, Quang Huy chủ yếu tự học, tự tích lũy kinh nghiệm qua từng lần lên sóng. Thù lao mỗi trận đấu chỉ vài chục nghìn đồng, tháng lương đầu tiên tổng kết khoảng 500 nghìn đồng.

BLV Quang Huy trong buổi lên hình đầu tiên

Ký ức về quãng thời gian mới vào nghề của nam BLV gắn với những đêm thức trắng cùng đồng nghiệp để bình luận bóng đá. Để phục vụ tốt cho công việc, Quang Huy từng có thể ăn 1 lúc 10 - 20 bát cơm cho có sức mà thức đêm bàn luận bóng đá. Trước khi lên sóng, anh đều viết sẵn mọi thông tin về trận đấu ra ít nhất là 3 tờ.

Năm 1997, Quang Huy lần đầu được giao bình luận trực tiếp trận đấu giữa Malaysia và Bosnia & Herzegovina tại Dunhill Cup. Chỉ 1 năm sau, anh bắt đầu tham gia tường thuật các trận Ngoại hạng Anh khi giải đấu này được phát sóng tại Việt Nam. Những trận đấu như Liverpool - Southampton hay Manchester United - Leicester City ở mùa giải 1998 - 1999 là những cột mốc đầu tiên đưa tên tuổi Quang Huy đến gần khán giả.

Trong hơn 30 năm làm nghề, Quang Huy đã gắn bó với hàng loạt sự kiện lớn của bóng đá thế giới và Việt Nam như World Cup, Euro, AFF Cup, SEA Games, Asian Cup hay V.League. Anh được xem là một trong số ít BLV bình luận xuyên suốt các mùa giải V.League cũng như Ngoại hạng Anh từ những ngày đầu phát sóng ở Việt Nam.

Năm 2006, sau hơn 10 năm làm việc tại VTV, Quang Huy chuyển sang Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và giữ vai trò Giám đốc kênh VTC3. Dưới sự dẫn dắt của anh, VTC tạo dấu ấn mạnh với nhiều chiến dịch thể thao lớn như World Cup 2006, World Cup 2010, Euro 2008 hay AFF Cup 2007. Đây cũng là giai đoạn tên tuổi BLV Quang Huy và BLV Quang Tùng trở thành bộ đôi bình luận quen thuộc với khán giả yêu bóng đá.

BLV Quang Huy tại World Cup 2010

Không chỉ làm bình luận viên, Quang Huy còn tham gia quản lý truyền hình, từng là Tổng biên tập báo Thể thao 24h và sau đó đảm nhận vị trí Phó Giám đốc đài VTC. Đến năm 2025, sau khi VTC dừng hoạt động theo nghị quyết của Chính phủ, anh trở lại VTV và được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc VTVCab.

Ngoài công việc truyền hình, Quang Huy còn tham gia nhiều hoạt động thể thao với vai trò quản lý, chuyên gia và khách mời phân tích. Tính đến năm 2026, anh đồng thời giữ chức phó chủ tịch tại Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam và Liên đoàn Bóng ném Việt Nam.

Trong nghề, Quang Huy nổi tiếng với phong cách bình luận điềm tĩnh, thiên về phân tích chuyên môn thay vì đẩy cảm xúc lên quá cao. MC Lại Văn Sâm từng đánh giá Quang Huy là một trong hai BLV bóng đá chất lượng nhất mà ông từng làm việc cùng. Theo nam MC, Quang Huy có trí nhớ tốt, kiến thức rộng từ thể thao, âm nhạc đến văn hóa và luôn chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lên sóng.

Phía sau sự nghiệp kéo dài hơn 3 thập kỷ, BLV Quang Huy cũng đối mặt với nhiều áp lực về sức khỏe. Anh từng thừa nhận bản thân “phung phí sức khỏe” trong nhiều năm vì liên tục thức khuya, làm việc quá tải và sinh hoạt thất thường. Sau tuổi 40, anh bắt đầu thay đổi lối sống, tập luyện thể thao và giữ nhịp sinh hoạt điều độ hơn.

Về cuộc sống riêng, BLV Quang Huy khá kín tiếng về đời tư. Dù là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình suốt nhiều năm, anh hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân hay gia đình trước truyền thông, chủ yếu tập trung vào công việc và các hoạt động liên quan đến thể thao.

Một số hình ảnh của BLV Quang Huy trong những năm gần đây

(Tổng hợp - Ảnh: FBNV)