Trong ngày thứ Tư, 8/4/2026, tức ngày 21/2 âm lịch, còn gọi là ngày Nhâm Tý, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy hành Thủy của ngày tương sinh mạnh mẽ cho hành Mộc của tháng Tân Mão, tạo ra luồng năng lượng "Thủy mộc tương sinh" rất thuận lợi cho sự tăng trưởng.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong ngày, tài lộc chi tiết và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Sửu: Lục Hợp Quý Nhân

Theo các chuyên gia phong thủy, do Tý và Sửu là cặp Lục hợp nên tuổi Sửu sẽ nằm trong số những con giáp may mắn bậc nhất trong ngày 8/4 này và sẽ có một ngày làm việc hiệu quả, tài lộc hanh thông.

- Chi tiết tài lộc: Bản mệnh dễ dàng nhận được sự hỗ trợ tài chính từ người thân hoặc đối tác lâu năm. Những khoản đầu tư tưởng chừng dậm chân tại chỗ nay bắt đầu có tín hiệu sinh lời rõ rệt, giúp túi tiền của tuổi Sửu luôn rủng rỉnh.

- Cách tối ưu: Tuổi Sửu nên tiến hành các cuộc đàm phán hoặc ký kết vào giờ Tỵ (9h-11h) để tăng tỷ lệ thành công. Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc việc sử dụng trang phục hoặc phụ kiện màu vàng hoặc nâu đất để tăng cường sự ổn định cho dòng tiền.

2. Con giáp tuổi Thân: Tam Hợp Cục

Ngày Tý nằm trong bộ Tam hợp Thân - Tý - Thìn, mang lại vận trình rực rỡ cho người tuổi Thân. Với sự thông minh, nhanh nhẹn nổi bật của mình, con giáp này hứa hẹn sẽ gặt hái những thành tựu rực rỡ nếu biết nắm bắt cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.

- Chi tiết tài lộc: Tài vận bùng nổ, đặc biệt là các nguồn thu từ nghề tay trái hoặc kinh doanh tự do. Bản mệnh có cơ hội trúng thưởng hoặc nhận được những khoản tiền bất ngờ từ các mối quan hệ xã giao.

- Cách tối ưu: Tuổi Thân hãy chủ động chia sẻ ý tưởng với đồng nghiệp để nhận được sự đồng thuận. Ngoài ra, con giáp này có thể đặt một vật phẩm bằng kim loại sáng bóng trên bàn làm việc để kích hoạt hành Kim sinh Thủy, hút tài lộc vào túi.

3. Con giáp tuổi Thìn: Tam Hợp Quý Nhân

Theo tử vi, do cùng nằm trong bộ Tam hợp với ngày Tý, tuổi Thìn cũng sẽ là con giáp chia tay với những áp lực của những ngày trước đó, đón nhận nhiều cát khí, bước vào ngày mới đầy may mắn và lộc lá.

- Chi tiết tài lộc: Công việc suôn sẻ kéo theo tài chính khởi sắc; bạn có thể nhận được lời mời hợp tác trong một dự án đầy tiềm năng. Khả năng quản lý tài chính tốt giúp con giáp này tích lũy được một khoản khá trong ngày này.

- Cách tối ưu: Tuổi Thìn nên cân nhắc việc xuất hành theo hướng Chính Nam (Hỷ Thần) để đón vận may. Bên cạnh đó, con giáp này có thể sử dụng ví tiền màu đen hoặc xanh nước biển để tương hợp với hành Thủy của ngày, giúp giữ tiền bền vững.

*Lưu ý chung: Ngày Nhâm Tý mang hành Thủy cực vượng, kết hợp với tháng Tân Mão tạo nên thế Tương sinh, thúc đẩy các kế hoạch kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, địa chi Tý của ngày xung với địa chi Ngọ của năm tạo thành thế Tý - Ngọ tương xung, dễ gây ra những biến động bất ngờ hoặc sự cạnh tranh gắt gao trong công việc. Sự đan xen giữa hợp và xung nhắc nhở các con giáp cần hành động quyết đoán nhưng phải dựa trên nền tảng pháp lý và kế hoạch rõ ràng, tránh tham lam để tránh rủi ro.

Ngoài ra, đối với riêng 3 con giáp là tuổi Sửu, tuổi Thìn và tuổi Thân, thì trong ngày Nhâm Tý này, các bạn nên ưu tiên sự tĩnh tâm và cẩn trọng trong lời nói để tránh vướng vào thị phi do thế xung của năm gây ra. Bên cạnh đó, hãy tập trung vào việc củng cố các mối quan hệ hiện có thay vì mạo hiểm với những dự án mới chưa rõ nguồn gốc. Cuối cùng, dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì cũng xin chúc các bạn một ngày mới thật nhiều bình an, năng lượng, thành công và hạnh phúc nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.