Trong ngày thứ Ba, 31/3/2026, tức ngày 13 tháng 2 âm lịch, còn gọi là ngày Giáp Thìn, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy đây là ngày Phúc Đăng Hỏa, mang năng lượng của ngọn lửa đèn dầu soi sáng, tượng trưng cho trí tuệ và sự bền bỉ giúp hóa giải những góc khuất trong các quyết định tài chính.

Sự kết hợp giữa nhật can Giáp Mộc tương sinh cho nạp âm Hỏa tạo nên nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, giúp những dự án đang ấp ủ có cơ hội bứt phá nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tuy nhiên, vì là ngọn lửa trong đèn nên tài lộc ngày này ưu tiên sự ổn định và kín kẽ, nhắc nhở bạn nên tránh những biến động quá lớn hay những quyết định phô trương để bảo toàn thành quả.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp có vận trình tài lộc rực rỡ nhất trong ngày Giáp Thìn và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Tý: Tam hợp lộc lá

- Tài lộc chi tiết: Theo các chuyên gia phong thủy, ngày cuối cùng của tháng 3 dương, tuổi Tý nằm trong số những con giáp may mắn bậc nhất với nhiều lộc lá trong công việc. Cụ thể, cục diện Tam Hợp giúp người tuổi Tý đón nhận tin vui về tiền bạc từ những dự án đã đầu tư trước đó. Sự kết hợp giữa Thủy (Tý) và Thổ (Thìn) tạo nên thế "Thổ đới Thủy" giúp dòng tiền đổ về túi ổn định, đặc biệt là với những người làm nghề tự do hoặc kinh doanh online.

- Cách tối ưu: Tuổi Tý hãy dành thời gian để tổng kết sổ sách hoặc thu hồi các khoản nợ nhỏ. Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc việc sử dụng trang phục hoặc phụ kiện có màu đen hoặc xanh dương để tăng cường thủy khí, giúp trực giác về các cơ hội đầu tư trở nên sắc bén hơn.

2. Con giáp tuổi Thân: Tam hợp thịnh vượng

- Tài lộc chi tiết: Tuổi Thân cũng sẽ là con giáp được hưởng lợi Tam hợp trong ngày 31/3 này. Cụ thể, đây là ngày "Thân Kim dưỡng Thìn Thổ", mang lại vận may về quý nhân cho con giáp này. Bản mệnh sẽ dễ dàng nhận được sự chỉ dẫn hoặc hỗ trợ tài chính từ người lớn tuổi hoặc cấp trên. Những kế hoạch mua sắm tài sản lớn hoặc ký kết hợp đồng dài hạn trong ngày này thường mang lại lợi nhuận bền vững cho tuổi Thân.

- Cách tối ưu: Tuổi Thân có thể chủ động mở lời nhờ vả hoặc tham vấn ý kiến từ những người có kinh nghiệm đi trước cho những dự án mà họ chưa chắc chắn lắm. Bên cạnh đó, con giáp này có thể đặt một món đồ trang trí bằng kim loại (như đồng hồ hoặc linh vật bằng đồng) ở hướng Tây để kích hoạt tài lộc từ quý nhân, giúp tăng khả năng thành công.

3. Con giáp tuổi Dậu: Lục hợp hanh thông

- Tài lộc chi tiết: Theo tử vi, tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp nhận được cát khí từ ngày Giáp Thìn này nhờ cục diện Lục Hợp mang lại sự hanh thông tuyệt đối, "làm đâu thắng đó". Tuổi Dậu trong ngày này có duyên với khách hàng, các thương vụ mua bán diễn ra nhanh chóng và mang lại biên lợi nhuận cao hơn dự kiến. Bạn cũng có khả năng trúng thưởng hoặc nhận quà tặng có giá trị.

- Cách tối ưu: Tuổi Dậu nên thực hiện các cuộc gọi giao dịch quan trọng vào khung giờ Thìn (7h-9h) để tận dụng tối đa năng lượng Lục Hợp. Và ngoài ra, để giữ vận may luôn ở bên mình, con giáp này có thể mang theo một chiếc ví màu vàng hoặc trắng và tránh tranh cãi với đồng nghiệp để không làm phân tán tài khí.

* Lưu ý chung: Địa chi ngày Thìn gặp tháng Mão tạo thành thế Lục Hại (Mão - Thìn tương hại), nhắc nhở về sự cạnh tranh ngầm hoặc những hiểu lầm trong giao thiệp dù vận may đang lớn. Tuy nhiên, ngày Giáp Thìn lại được năm Bính Ngọ (Hỏa) làm trung gian điều hòa giúp biến thách thức thành cơ hội, tạo đà cho những người biết linh hoạt nắm bắt thời cơ.

Và dù tài lộc dồi dào, cả 3 con giáp nói trên nên cẩn trọng với các quyết định liên quan đến giấy tờ pháp lý để tránh "tiền vào cửa trước, ra cửa sau" nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.