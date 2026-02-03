Trong ngày mới thứ Ba, 03/02/2026 (tức ngày 16/12 âm lịch), thuộc ngày Mậu Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ, năng lượng Kim (Thân) đang chiếm ưu thế, tạo điều kiện cho tiền bạc luân chuyển mạnh mẽ, rất thích hợp cho những công việc liên quan đến tiền bạc.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp giàu có bậc nhất và chiến lược tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Tý (Tam Hợp: Thân - Tý - Thìn)

Theo các chuyên gia phong thủy, trong ngày mới Mậu Thân, tuổi Tý sẽ là con giáp may mắn đứng đầu bảng vàng nhờ cục diện Tam Hợp, giúp trí tuệ của họ càng trở nên sắc sảo hơn, khả năng "đánh hơi" thấy tiền bạc càng nhạy bén hơn.

Đây là thời điểm nước rút cuối tháng Chạp, nơi mọi điều kiện đều trở nên vô cùng phù hợp với tuổi Tý. Nếu biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực hết sức, con giáp này sẽ gặt hái được những thắng lợi rực rỡ, trở thành con giáp giàu có bậc nhất dịp cuối năm Ất Tỵ. Đây cũng là cơ hội tốt để người tuổi Tý gom tiền để có thể sống thảnh thơi hơn cho năm Bính Ngọ sắp tới.

- Tài lộc chi tiết:

Bạn đón nhận luồng cát khí dồi dào, tiền bạc đổ về từ các nguồn đầu tư hoặc kinh doanh tay trái. Những nỗ lực suốt tháng Chạp bắt đầu cho "quả ngọt", có thể nhận được khoản thưởng lớn hoặc thu hồi được công nợ khó đòi.

- Tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Tuổi Tý có thể chốt nhanh các giao dịch quan trọng vào giờ Thìn (7h-9h) hoặc giờ Thân (15h-17h) để gặt hái thành công.

+ Mẹo phong thủy: Mang theo vật phẩm màu đen hoặc xanh nước biển để kích hoạt dòng chảy của hành Thủy, giúp "tiền đẻ ra tiền".

2. Con giáp tuổi Thìn (Tam Hợp: Thân - Tý - Thìn)

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Thìn cũng sẽ là con giáp có vận trình "vạn sự hanh thông" trong ngày mới 3/2, dễ dàng đạt được mục tiêu tài chính đã đề ra. Với sự thông tuệ của mình, bản mệnh tuổi Thìn có thể thành công rực rỡ, cuối ngày thu hoạch tiền bạc đầy két.

- Tài lộc chi tiết:

Vận may ngày hôm nay của tuổi Thìn chủ yếu đến từ sự giúp đỡ của quý nhân. Con giáp này dễ gặp được đối tác lớn hoặc nhận được những thông tin đầu tư quý giá. Khả năng đàm phán xuất sắc giúp bản mệnh mang về những hợp đồng có giá trị cao ngay trước thềm năm mới.

- Tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Tuổi Thìn hãy chủ động mở rộng mạng lưới giao thiệp, đừng ngại chi tiền cho các buổi tiệc tất niên vì đó là nơi quý nhân xuất hiện.

+ Công cụ: Bên cạnh việc nỗ lực làm việc, tuổi Thìn cũng đừng quên cập nhật ngay các tin tức kinh tế tại các nguồn uy tín để đưa ra quyết định đầu tư chính xác nhất.

3. Con giáp tuổi Tỵ (Lục Hợp: Thân - Tỵ)

Tử vi học có nói, nhờ mối quan hệ Lục Hợp, tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp biến thách thức thành cơ hội, gặt hái lộc lá bất ngờ dù là tháng cuối năm tuổi. Có thể nói, tháng Chạp này chính là tháng bội thu của tuổi Tỵ, và hôm nay cũng sẽ là ngày mà con giáp tuổi Tỵ sẽ dễ buôn may bán đắt, lợi nhuận cao hơn hẳn ngày thường.

- Tài lộc chi tiết:

Hôm nay, bản mệnh có lộc về "Thiên tài" (lộc bất ngờ), có thể trúng thưởng, nhận quà biếu hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư ngắn hạn. Công việc suôn sẻ giúp tuổi Tỵ có tâm trí sáng suốt để quản lý tài chính hiệu quả, không lo thất thoát.

- Tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Tuổi Tỵ có thể tra cứu ngày giờ tốt để thực hiện việc quan trọng như gửi tiền tiết kiệm hoặc mua vàng tích trữ.

+ Phong thủy: Bản mệnh có thể cân nhắc việc đặt một bát nước sạch ở hướng Tây của bàn làm việc để điều hòa năng lượng Kim - Thủy, giữ cho tài lộc luôn vững chắc.

*Lời khuyên chung: Ngày Mậu Thân mang nạp âm Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà). Do đó, hãy giữ thái độ vững vàng, làm việc có kế hoạch để bảo toàn thành quả. Và dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì cũng xin chúc bạn có một ngày làm việc hanh thông và tràn đầy may mắn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.