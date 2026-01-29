Trong ngày thứ Năm, 29/01/2026 (tức ngày 11/12 âm lịch, còn gọi là ngày Quý Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ), vận trình của các con giáp có sự khởi sắc mạnh mẽ khi bước vào giai đoạn "nước rút" của tháng Chạp. Đây là ngày hành Kim (Kim Bạch Kim), tạo nên sự tương sinh và tương hợp rất lớn cho các tuổi nằm trong bộ khung với địa chi Mão.

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất với tài lộc rực rỡ và bí quyết tối ưu vận may cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Tuất: Lục Hợp Quý Nhân – Tài vận chạm đỉnh

Tử vi học có nói, ngày Quý Mão là ngày Lục Hợp với tuổi Tuất (Mão – Tuất hợp), mang lại vận đỏ rực rỡ như son cho con giáp này. Nếu biết kết hợp các điều kiện thiên thời - địa lợi và nỗ lực hết mình, con giáp tuổi Tuất có thể chạm đến đỉnh cao tài lộc mà họ cũng chưa từng nghĩ tới.

- Vận tài lộc: Bản mệnh nhận được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ các đối tác hoặc người thân. Những khó khăn về tài chính trước đó đều được tháo gỡ hoàn toàn. Đặc biệt, người tuổi Tuất có cơ hội nhận được những khoản tiền lớn từ công việc kinh doanh hoặc được thưởng nóng cuối năm. Sự xuất hiện của những khoản tiền này sẽ giúp họ có những ngày cuối năm đủ đầy, viên mãn, tha hồ sắm sửa cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

- Cách tối ưu: Tuổi Tuất hãy tự tin thể hiện hết năng lực của bản thân. Hãy quyết đoán chốt các giao dịch quan trọng trong khung giờ từ 19h - 21h (giờ Tuất). Ngoài ra, họ cũng có thể đặt một chậu Cây Thiết Mộc Lan tại phòng khách để giữ chân tài khí và thu hút thêm sinh khí cho ngôi nhà.

2. Con giáp tuổi Mùi: Tam Hợp Phù Trợ – Tiền bạc rủng rỉnh

Ngày Mão nằm trong bộ Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi), giúp tuổi Mùi trở thành con giáp lội ngược dòng ngoạn mục, gặt hái thành quả sau chuỗi ngày nỗ lực. Có thể nói, tuổi Mùi sẽ có một ngày vô cùng thuận lợi với vận trình hanh thông, sáng sủa.

- Vận tài lộc: Dòng tiền chảy về túi dồi dào nhờ sự nhạy bén của con giáp này với thị trường. Những người kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày đắt khách, doanh thu bùng nổ ngay dịp sát Tết. Bản mệnh có lộc về tiền bạc từ nguồn thu phụ hoặc trúng thưởng bất ngờ.

- Cách tối ưu: Con giáp tuổi Mùi hãy tích cực tham gia các buổi tiệc tất niên vì quý nhân thường xuất hiện ở đây. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng có thể đặt một chậu Cây Lan Ý tại bàn làm việc để thanh lọc không khí và thu hút cát khí từ quý nhân phương xa.

3. Con giáp tuổi Hợi: Tam Hợp Nâng Đỡ – Sự nghiệp thăng hoa

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp với địa chi Mão của ngày, tuổi Hợi cũng sẽ là con giáp có một ngày làm việc vô cùng hiệu quả và tài chính dư dả, thoải mái cho các kế hoạch chi tiêu cá nhân dịp cuối năm của họ. Nếu biết tận dụng cơ hội, thậm chí tuổi Hợi có thể kết nối được những mối làm ăn giúp họ kiếm được không ít, có thể về đích viên mãn ngay trong thời điểm cuối tháng Chạp này.

- Vận tài lộc: Cát tinh Thiên Tài soi chiếu mang đến cho con giáp tuổi Hợi những khoản thu ngoài dự kiến. Sự nghiệp hanh thông giúp bạn nhận được sự tín nhiệm lớn, mở ra cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương ngay trước thềm năm mới 2026.

- Cách tối ưu: Tuổi Hợi có thể đặt một chậu Cây Hương Thảo trên bàn làm việc. Mùi hương tự nhiên giúp giảm stress và tăng cường sự tỉnh táo cho khi thực hiện các giao dịch tài chính, giúp họ đến gần hơn với thành công.

* Lời khuyên chung: Ngày 29/01/2026 có Kim khí mạnh, cả 3 con giáp nên mặc trang phục có tông màu trắng hoặc vàng để gia tăng vận may. Tuyệt đối tránh để các loại cây héo úa hay chết trước cửa nhà để không làm ngăn cản dòng tài lộc đang luân chuyển cực mạnh trong tháng Chạp này. Và dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì cũng chúc bạn có một ngày mới mọi sự hanh thông, may mắn và bình an.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.