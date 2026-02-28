Trong ngày thứ Bảy, 28/02/2026 (tức 12/01 âm lịch), còn gọi là ngày Quý Dậu, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi hội tụ năng lượng Tam Hợp (Dần - Ngọ) và Lục Hợp (Thìn - Dậu), tạo ra dòng chảy tài lộc rất mạnh mẽ cho những con giáp tương hợp.

Theo tử vi học, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và chiến lược bứt phá tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Sửu (Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu)

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu sẽ là con giáp đón nhận luồng cát khí mạnh mẽ nhất trong ngày Quý Dậu, 28/2 này nhờ mối quan hệ Tam Hợp. Hãy tận dụng điều kiện thiên thời - địa lợi này để kiếm tiền, làm giàu trong ngày cuối cùng của tháng 2 này nhé.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải tài vận: Năng lượng Kim của ngày Dậu tương sinh cho bản mệnh Thổ của tuổi Sửu, giúp con giáp này có một ngày "đất sinh vàng". Bản mệnh dễ dàng nhận được những khoản tiền bất ngờ từ các công việc tay trái hoặc được thưởng nóng nhờ những ý tưởng sáng tạo đột phá ngay đầu năm. Các dự án kinh doanh khởi sự trong ngày này có khả năng sinh lời rất cao.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Hành động: Tuổi Sửu hãy quyết đoán thực hiện các kế hoạch ký kết hợp đồng hoặc giao dịch lớn. Hãy chọn Giờ Tỵ (9h-11h) để thực hiện nhằm tận dụng tối đa vượng khí mà ngày Quý Dậu này mang lại.

+ Mẹo phong thủy: Con giáp tuổi Sửu có thể cân nhắc việc sử dụng ví tiền hoặc trang phục màu vàng hoặc trắng để kích hoạt vòng lặp "Thổ sinh Kim", giúp tiền bạc đổ về túi thuận lợi.

2. Con giáp tuổi Tỵ (Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu)

Theo tử vi học, cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp có một ngày vận trình hanh thông, biến thách thức thành lợi nhuận một cách ngoạn mục.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải tài vận: Dù đang ở tháng xung (tháng Dần), nhưng sự xuất hiện của ngày Dậu (Tam Hợp) giúp tuổi Tỵ giải vây và thu hút tài lộc. Bản mệnh gặp may mắn nhờ sự giúp đỡ của quý nhân (thường là nữ giới hoặc đối tác lâu năm). Đây là ngày tốt để tuổi Tỵ thu hồi công nợ hoặc nhận lại các khoản tiền đầu tư từ năm cũ.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Giao thiệp: Tuổi Tỵ nên chủ động kết nối lại với các đối tác hoặc bạn bè, đồng nghiệp cũ vì đôi khi, một lời gợi ý từ họ lại có thể mang lại cơ hội đầu tư "vàng" cho năm 2026 của bạn đấy.

+ Giờ tốt: Con giáp này có thể cân nhắc việc thực hiện các giao dịch quan trọng vào Giờ Dậu (17h-19h) để tận dụng năng lượng bản mệnh tương hỗ.

3. Con giáp tuổi Thìn (Lục Hợp: Thìn - Dậu)

Nhờ mối quan hệ Lục Hợp (nhị hợp), tuổi Thìn cũng sẽ là con giáp có một ngày vận trình êm đẹp, phúc lộc tự tìm đến cửa nhờ uy tín cá nhân.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải tài vận: Sự vững chãi của hành Thổ (Thìn) được Kim (Dậu) thực hóa thành tiền bạc. Bản mệnh gặp may mắn trong các lĩnh vực liên quan đến dịch vụ, môi giới hoặc tư vấn. Sự thông minh giúp bạn nhận ra những ngách đầu tư tiềm năng ngay khi thị trường đầu năm bắt đầu sôi động.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Kế hoạch: Tuổi Thìn hãy rà soát lại mục tiêu tài chính và kế hoạch chi tiêu để đưa ra chiến lược đầu tư dài hạn ngay từ đầu xuân để đem đến mục đích lâu dài cho cả năm 2026.

+ Mẹo phong thủy: Tuổi Thìn có thể cân nhắc việc đặt một bát nước sạch ở hướng Tây của phòng làm việc để điều hòa năng lượng Kim - Thủy, giúp giữ vững lộc khí và bình an.

* Lời khuyên chung: Ngày Quý Dậu mang nạp âm Kiếm Phong Kim (Vàng mũi kiếm), biểu trưng cho sự sắc bén và quyết liệt. Vì thế, hãy giữ tâm thế tự tin, dứt khoát trong mọi quyết định tài chính để bảo toàn và gia tăng lộc khí. Và dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì cũng xin chúc bạn một ngày mới với nhiều năng lượng tích cực, sự bình an và may mắn nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.