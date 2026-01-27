Trong ngày thứ Ba, 27/01/2026 (tức ngày 09/12 âm lịch), còn gọi là ngày Tân Sửu, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ, cục diện địa chi cho thấy năng lượng Thổ đang cực vượng khi ngày và tháng trùng địa chi Sửu. Đây là thời điểm "vàng" để tích lũy và thu hoạch tài lộc.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Dậu (Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu)

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là con giáp đón nhận luồng cát khí mạnh mẽ nhất trong ngày Tân Sửu nhờ cục diện Tam Hợp. Nếu biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực chăm chỉ, tài lộc của con giáp này có thể bùng nổ, giúp họ bội thu và đón một cái Tết Bính Ngọ vô cùng sung túc, đủ đầy.

- Tài lộc chi tiết: Thần Tài gõ cửa giúp tuổi Dậu có vận trình tài chính thăng hoa rực rỡ. Các dự án kinh doanh cuối năm của bản mệnh đạt đỉnh doanh thu, mang lại nguồn lợi nhuận lớn vượt mong đợi. Đặc biệt, thiên can Tân (Kim) của ngày đồng hành với bản mệnh, giúp con giáp này có thể gặp nhiều may mắn trong đầu tư vàng bạc hoặc các lĩnh vực tài chính.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Tuổi Dậu có thể quyết đoán chốt các giao dịch quan trọng trong khung giờ hoàng đạo 07h - 09h (giờ Thìn).

+ Màu sắc: Sử dụng trang phục màu vàng kim hoặc trắng để kích hoạt tối đa năng lượng Kim sinh tài.

2. Con giáp tuổi Tỵ (Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu)

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp được dự báo có một ngày vận trình vô cùng hanh thông, tiền bạc ào ạt đổ về túi ngay sát thềm năm mới. Đây có thể là cơ hội tuyệt vời cho con giáp này bắt tay vào thực hiện các dự án sinh lời dịp cuối năm, trước khi bước vào một năm mới với nhiều điều hứa hẹn.

- Tài lộc chi tiết: Quý nhân phù trợ giúp con giáp tuổi Tỵ nhận được những khoản tiền thưởng, hoa hồng hoặc các hợp đồng béo bở. Sự thông minh và nhạy bén giúp tuổi Tỵ thu hồi được công nợ hoặc tìm ra hướng đi mới cho dòng vốn, giúp "tiền đẻ ra tiền".

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Giao thiệp: Hãy tận dụng khả năng đàm phán để thuyết phục đối tác ký kết. Khung giờ 09h - 11h (giờ Tỵ) là thời điểm lý tưởng để ký kết hợp đồng.

+ Phong thủy: Đặt một linh vật phong thủy hình con Gà hoặc Rắn bằng đồng trên bàn làm việc để giữ vững lộc khí.

3. Con giáp tuổi Tý (Lục Hợp: Tý - Sửu)

Tử vi học có nói, nhờ mối quan hệ Lục Hợp, tuổi Tý cũng sẽ là con giáp có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng gặt hái được nhiều lợi ích vật chất bất ngờ. Với sự thông minh, nhanh nhẹn, giỏi nắm bắt xu hướng của mình, tuổi Tý có thể gặt hái được những thành tựu bất ngờ.

- Tài lộc chi tiết: Vận khí của con giáp tuổi Tý chuyển biến tích cực nhờ sự nâng đỡ của địa chi Sửu. Bạn gặp may mắn về "Thiên tài" (lộc bất ngờ), có thể nhận được quà tặng giá trị hoặc các khoản thu từ nghề tay trái. Sự nghiệp bình ổn giúp bạn có tâm trí sáng suốt để thực hiện các kế hoạch mua sắm tài sản lớn.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Chủ động kết nối với những người đi trước giàu kinh nghiệm để nhận lời khuyên đầu tư cho năm Bính Ngọ 2026.

+ Quản lý: Hãy rà soát lại sổ sách tài chính và thường xuyên cập nhật thông tin tại các trang uy tín để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn nhất.

* Lời khuyên chung:

Ngày Tân Sửu thuộc hành Thổ (Bích Thượng Thổ), năng lượng Thổ cực vượng do sự trùng phùng của ngày Sửu và tháng Sửu. Với các con giáp Dậu, Tỵ, Tý, đây là nguồn năng lượng "mẹ nuôi dưỡng con" hoặc "hợp hóa thành vàng". Do đó, cả 3 con giáp nên dành thời gian đi bộ trên cỏ hoặc tiếp xúc với thiên nhiên để giải tỏa áp lực tinh thần, giúp trí tuệ sáng suốt hơn khi quyết định các vấn đề tiền bạc. Và dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì cũng chúc bạn một ngày mới bình an, viên mãn, tài lộc hanh thông!

