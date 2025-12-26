Trong ngày thứ Sáu, 26/12/2025, (tức ngày 07/11 âm lịch, ngày Kỷ Tỵ, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ), cục diện địa chi cho thấy năng lượng của ngày đang có sự tương tác rất mạnh mẽ với các nhóm tuổi hợp.

Dưới đây là 4 con giáp may mắn nhất và lời khuyên chi tiết để gặt hái tài lộc:

1. Con giáp tuổi Dậu (Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu)

Tuổi Dậu là con giáp nhận được nhiều cát khí nhất trong ngày Kỷ Tỵ nhờ mối quan hệ Tam Hợp. Nếu biết nắm bắt thì với sự thông minh và sắc sảo của mình, con giáp này sẽ gặt hái được những thành tựu đáng kể.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Công việc diễn ra cực kỳ hanh thông. Bạn nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên và sự nể trọng từ đồng nghiệp. Các dự án đang theo đuổi có dấu hiệu về đích sớm với kết quả mỹ mãn.

- Tài lộc: Thần Tài ưu ái giúp túi tiền của tuổi Dậu rủng rỉnh. Bạn có duyên với các khoản tiền bất ngờ hoặc lợi nhuận từ những khoản đầu tư cũ.

- Lời khuyên: Tuổi Dậu hãy tự tin thực hiện các kế hoạch lớn hoặc ký kết hợp đồng quan trọng trong khung giờ từ 7h-9h sáng để tối ưu hóa vận may.

2. Con giáp tuổi Sửu (Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu)

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp, con giáp tuổi Sửu sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và đón nhận nhiều tin vui về tài chính trong ngày mới này. Hãy luôn nỗ lực, chăm chỉ và nhận về thành quả xứng đáng nhé.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Sự kiên trì và tỉ mỉ của tuổi Sửu được đền đáp xứng đáng. Quý nhân xuất hiện kịp thời giúp bạn tháo gỡ những vướng mắc trong công việc. Đây cũng là ngày bạn có những ý tưởng sáng tạo đột phá, gây ấn tượng đặc biệt với cấp trên và đối tác.

- Tài lộc: Tài chính có bước chuyển biến tích cực. Những người làm kinh doanh tự do hoặc buôn bán sẽ đón nhận lượng khách hàng lớn, đơn hàng đổ về liên tục.

- Lời khuyên: Tuổi Sửu đừng ngần ngại chi tiền cho các mối quan hệ xã giao chất lượng. Một bữa tối gặp gỡ đối tác có thể mang lại hợp đồng béo bở cho tương lai.

3. Con giáp tuổi Thân (Lục Hợp: Tỵ - Thân)

Nhờ mối quan hệ Lục Hợp, tuổi Thân sẽ là con giáp đón nhận một ngày tràn đầy năng lượng tích cực và sự hòa hợp. Hãy tận dụng năng lượng tích cực này để ghi dấu ấn đặc biệt cho sự nghiệp của mình nhé.

(Ảnh minh họa)

- Vận trình: Mọi mâu thuẫn trước đó được hóa giải. Bạn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ những người xung quanh. Công việc có sự bứt phá nhờ khả năng ứng biến linh hoạt và thông minh của bạn.

- Tài lộc: Vận may tiền bạc đến từ những nguồn không ngờ tới. Có thể bạn sẽ nhận được quà tặng, tiền thưởng hoặc tin vui về việc tăng lương.

- Lời khuyên: Tuổi Thân hãy chủ động nắm bắt cơ hội, đừng quá do dự. Sự nhanh nhạy chính là chìa khóa giúp bạn dẫn đầu trong cuộc đua tài chính ngày hôm nay.

4. Con giáp tuổi Ngọ (Tam Hội: Tỵ - Ngọ - Mùi)

Con giáp tuổi Ngọ nằm trong cục diện Tam Hội, giúp vận trình trong ngày Kỷ Tỵ của họ trở nên rất ổn định và vượng phát.

- Vận trình: Bạn có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng năng suất cao. Sự nhiệt huyết của tuổi Ngọ lan tỏa giúp không khí nơi làm việc trở nên hăng say, tạo tiền đề cho những thành công chung.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Tài chính vững vàng. Đây là ngày tốt để tuổi Ngọ lập kế hoạch chi tiêu cho dịp cuối năm hoặc đầu tư vào những lĩnh vực bền vững như vàng hay tiết kiệm.

- Lời khuyên: Tuổi Ngọ hãy giữ thái độ khiêm tốn và biết lắng nghe. Sự hài hòa trong giao tiếp sẽ giúp bạn thu hút thêm nhiều quý nhân mang lại lộc lá.

* Thông tin thêm cho ngày Kỷ Tỵ (26/12/2025): Ngày này thuộc hành Mộc (Đại Lâm Mộc). Để tăng cường vận may, bạn nên sử dụng trang phục hoặc phụ kiện màu Xanh lá cây hoặc Đen để tương sinh và kích hoạt tài lộc. Cùng với đó, hãy luôn bước vào ngày mới với tâm thế vui vẻ, tích cực và tự tin, thành công nhất định sẽ đến với bạn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.