Ngày thứ Tư, 24/11/2025, (tức ngày 05/11 âm lịch), thuộc ngày Đinh Mão, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ, vận trình của các con giáp có sự chuyển biến mạnh mẽ. Dựa trên các yếu tố Lục hợp, Tam hợp và tương sinh ngũ hành, dưới đây là 4 con giáp may mắn và dễ đón tài lộc nhất.

Hãy xem bạn có nằm trong số 4 con giáp dưới đây không nhé.

1. Con giáp tuổi Tuất (Lục Hợp: Mão - Tuất)

Tuổi Tuất là con giáp may mắn nhất trong ngày Đinh Mão nhờ mối quan hệ Lục Hợp.

- Tài lộc: Thần Tài gõ cửa, tuổi Tuất dễ có duyên với các khoản tiền bất ngờ như tiền thưởng, hoa hồng hoặc quà tặng. Người làm kinh doanh có một ngày mua may bán đắt.

(Ảnh minh họa)

- Công việc: Mọi việc diễn ra suôn sẻ nhờ quý nhân phù trợ. Bạn tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp và đối tác, giúp các hợp đồng quan trọng được ký kết thuận lợi.

- Lời khuyên: Hãy tự tin đưa ra các quyết định đầu tư hoặc ký kết giấy tờ trong ngày này.

2. Con giáp tuổi Hợi (Tam Hợp: Hợi - Mão - Mùi)

Sự xuất hiện của cục diện Tam Hợp giúp con giáp tuổi Hợi có một ngày đầy hưng phấn và lộc lá.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Dòng tiền lưu thông thuận lợi. Nhờ bản tính kỹ lưỡng, bạn nhận được những khoản lợi nhuận xứng đáng từ các dự án trước đó. Đây cũng là ngày tốt để tuổi Hợi cân nhắc các kế hoạch tài chính dài hạn cho năm 2026.

- Sự nghiệp: Sự nghiệp thăng hoa, bạn thể hiện được năng lực vượt trội và nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên.

- Lời khuyên: Đừng ngần ngại đề xuất những ý tưởng mới, bạn đang có "vận may" đứng về phía mình.

3. Con giáp tuổi Mùi (Tam Hợp: Hợi - Mão - Mùi)

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Mùi sẽ là con giáp đón nhận nhiều năng lượng tích cực, đặc biệt là trong các mối quan hệ mang lại tiền bạc.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Bạn gặp may mắn nhờ sự giới thiệu của bạn bè hoặc người thân. Những cơ hội kiếm tiền nhỏ nhưng đều đặn giúp ví tiền của tuổi Mùi luôn rủng rỉnh.

- Tình duyên: Không chỉ giàu có về tiền bạc, tuổi Mùi còn đón nhận tin vui trong tình cảm. Sự hòa hợp giúp tinh thần bạn phấn chấn, làm việc hiệu quả hơn.

- Lời khuyên: Hãy tham gia các buổi gặp gỡ, giao lưu vì quý nhân của bạn có thể xuất hiện tại đó.

4. Con giáp tuổi Dần (Tương Trợ: Dần - Mão)

Dù không nằm trong bộ hợp nhưng Dần và Mão cùng thuộc hành Mộc, tạo nên sự tương trợ mạnh mẽ về năng lượng.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Con giáp tuổi Dần có vận may về "tài lộc từ xa", có thể là tin tức tốt từ đối tác ở xa hoặc các khoản thu từ kinh doanh trực tuyến. Khả năng quyết đoán giúp bạn chiếm ưu thế trong các cuộc đàm phán tài chính.

- Công việc: Bản lĩnh của tuổi Dần được phát huy tối đa. Bạn dễ dàng vượt qua các đối thủ cạnh tranh để giành lấy những cơ hội béo bở.

- Lời khuyên: Con giáp này hãy giữ thái độ quyết liệt nhưng cần điềm tĩnh để xử lý các chi tiết nhỏ trong hợp đồng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.