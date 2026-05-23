Trong ngày thứ Bảy, 23/5/2026, tức ngày 7 tháng 4 âm lịch, còn gọi là ngày Đinh Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ, mối quan hệ giữa các địa chi tạo nên cục diện "Tỵ - Dậu bán hợp" rất có lợi cho đường tài lộc. Thêm vào đó, thiên can Đinh (Hỏa) đồng hành cùng Hỏa khí của năm Bính Ngọ tạo nên nguồn năng lượng nhiệt huyết, giúp kích hoạt mạnh mẽ vận trình tiền bạc cho những con giáp nằm trong vòng tương hợp.

Ngày Đinh Dậu mang nạp âm Sơn Hạ Hỏa, tức là ngọn lửa dưới chân núi với đặc tính lan tỏa ấm áp nhưng cần một nguồn sinh dưỡng ổn định để duy trì sức mạnh. Trong tháng Quý Tỵ, ngọn lửa này gặp phải sự kiềm chế từ dòng nước Trường Lưu Thủy, giúp làm dịu đi tính nôn nóng và mang lại sự tỉnh táo cần thiết cho các quyết định tài chính.

Sự đồng hành cùng hỏa khí xung thiên của năm Bính Ngọ giúp Sơn Hạ Hỏa như được tiếp thêm năng lượng, tạo điều kiện thuận lợi để bứt phá và hoàn thành các kế hoạch còn dang dở. Đây là thời điểm cốt lõi nhắc nhở bạn nên tập trung vào các mục tiêu thực tế, bởi sự kiên trì kết hợp với năng lượng ấm áp của ngày sẽ mang lại những thành quả vững chắc nhất.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất về tài lộc trong ngày Đinh Dậu cùng cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Tỵ: Tài lộc rực rỡ

- Chi tiết tài lộc: Sự xuất hiện của cục diện Bán Hợp giúp con giáp tuổi Tỵ đón nhận một ngày tài chính cực kỳ hanh thông. Bản mệnh có cơ hội ký kết được những hợp đồng lớn hoặc chốt thành công các thương vụ kinh doanh mang lại nguồn lợi nhuận vượt mức mong đợi. Những bế tắc về dòng vốn trước đây sẽ được giải quyết triệt để nhờ có sự giúp đỡ, rót vốn kịp thời từ quý nhân.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Tỵ nên đặt một tờ tiền mới mệnh giá lớn vào một chiếc bao lì xì đỏ rồi để ở hướng Chính Nam của bàn làm việc để chiêu tài, gọi lộc. Khi đi gặp gỡ khách hàng, con giáp này nên mặc trang phục có sắc đỏ, hồng hoặc tím nhằm kích hoạt Hỏa khí, gia tăng sức hút cá nhân và sự tin tưởng.

2. Con giáp tuổi Sửu: Tài chính bất ngờ

- Chi tiết tài lộc: Tuổi Sửu nằm trong vòng vây của bộ ba Tam Hợp, cộng thêm địa chi Dậu (Kim) của ngày là nguồn sinh dưỡng tốt cho bản mệnh Thổ, giúp tài lộc của con giáp này trở nên dồi dào. Người làm công ăn lương dễ nhận được những khoản tiền bất ngờ như thưởng nóng, hoa hồng hoặc quà tặng có giá trị. Người làm kinh doanh, đầu tư bất động sản sẽ tìm thấy những cơ hội sinh lời rất sáng sủa.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Sửu có thể cân nhắc việc đặt một bình gốm sứ màu vàng hoặc nâu đất ở hướng Đông Bắc của phòng làm việc để tụ khí Thổ, giúp giữ tiền chặt chẽ. Hãy tiến hành các giao dịch chuyển tiền hoặc ký kết giấy tờ quan trọng vào khung giờ hoàng đạo (9h - 11h sáng) để mọi việc diễn ra xuôi chèo mát mái.

3. Con giáp tuổi Thìn: Bội thu tiền bạc

- Chi tiết tài lộc: Nhờ mối quan hệ Lục Hợp vững chắc, tuổi Thìn cũng sẽ là con giáp có một ngày gặt hái tiền bạc vô cùng suôn sẻ và bình ổn. Sự quyết đoán và khả năng lãnh đạo giúp bạn đi trước một bước, nắm bắt đúng xu hướng thị trường để thu về doanh thu vượt trội. Bạn cũng nhận được những thông tin đầu tư vô cùng giá trị và uy tín từ những tiền bối đi trước giàu kinh nghiệm.

- Cách tối ưu tài lộc: Tuổi Thìn hãy đặt một ly nước sạch ở góc phía Chính Bắc của bàn làm việc để dẫn lối dòng chảy tài lộc từ nạp âm Trường Lưu Thủy của tháng. Buổi sáng khi bước ra khỏi nhà, con giáp này nên bước chân phải ra trước và đi về hướng Chính Tây (hướng Tài Thần của ngày) để nghênh đón vận may tiền bạc.

*Lưu ý chung:

Trong ngày Đinh Dậu, 3 con giáp tuổi Tỵ, tuổi Sửu và tuổi Thìn nên tận dụng tối đa lợi thế từ các cát cục Tam Hợp, Bán Hợp và Lục Hợp để đẩy mạnh các giao dịch tài chính lớn ngay từ đầu ngày.

Do ngày này có Hỏa khí khá vượng từ thiên can Đinh và năm Ngọ, các bạn cần kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân để tránh những tranh chấp không đáng có với đối tác. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để củng cố uy tín và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ khách hàng sẵn có nhờ sự uyển chuyển của nạp âm ngày. Cuối cùng, việc rà soát kỹ lưỡng các điều khoản giấy tờ trước khi ký kết sẽ giúp các bạn bảo toàn trọn vẹn thành quả tài lộc và ngăn chặn nguy cơ hao hụt ngân sách.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.