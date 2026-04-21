Trong ngày thứ Ba, 21/4/2026, tức ngày 5/3 âm lịch, còn gọi là ngày Ất Sửu, tháng Nhâm Thìn, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy hành Mộc của thiên can Ất tọa trên hành Thổ của địa chi Sửu, tạo nên sự ổn định và khả năng bám rễ vững chắc cho các kế hoạch tài chính.

Ngày Ất Sửu gặp tháng Nhâm Thìn tạo nên thế Thìn - Sửu tương phá, dễ gây ra những trục trặc nhỏ về thủ tục giấy tờ hoặc sự hiểu lầm trong các cuộc đàm phán tài chính. Đồng thời, do địa chi Sửu của ngày hình thành quan hệ Ngọ - Sửu tương hại với năm Bính Ngọ, bạn cần đề phòng các mối quan hệ xã giao bị rạn nứt gây ảnh hưởng gián tiếp đến dòng tiền của mình.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn bậc nhất trong ngày Ất Sửu cùng cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Tý: Dễ có khoản tiền bất ngờ

Theo tử vi học, sự kết hợp giữa Tý và Sửu tạo nên cục diện Lục Hợp, mang lại sự che chở và hanh thông tuyệt vời cho con giáp đứng đầu bảng danh sách 12 con giáp.

- Chi tiết tài lộc: Bản mệnh gặp may mắn trong các khoản đầu tư dài hạn hoặc bất động sản. Có khả năng nhận được một khoản tiền bất ngờ từ người thân hoặc thu hồi được khoản nợ khó đòi nhờ sự giúp đỡ của quý nhân.

- Cách tối ưu: Tuổi Tý nên tiến hành các giao dịch quan trọng vào giờ Thân (15h-17h) để tận dụng cát khí hỗ trợ. Bên cạnh đó, con giáp này có thể sử dụng trang phục màu trắng hoặc bạc để tăng cường sức mạnh hành Kim, giúp kết nối năng lượng giữa Thổ (Sửu) và Thủy (Tý).

2. Con giáp tuổi Dậu: Thu nhập xứng đáng, dễ được thưởng nóng

Dậu và Sửu nằm trong bộ Tam Hợp (Tỵ - Dậu - Sửu), giúp tuổi Dậu trở thành con giáp sẽ có một ngày làm việc với hiệu suất cực cao và thu nhập xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra.

- Chi tiết tài lộc: Tài vận của tuổi Dậu sẽ vô cùng rực rỡ nhờ sự nhạy bén với con số. Người làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương hoặc nhận thưởng nóng; người kinh doanh sẽ chốt được đơn hàng lớn một cách suôn sẻ.

- Cách tối ưu: Con giáp tuổi Dậu hãy chủ động đề xuất ý tưởng với đối tác ngay từ buổi sáng. Ngoài ra, họ có thể đặt một biểu tượng con Gà vàng hoặc vật phẩm kim loại ở hướng Tây Bắc nơi làm việc để kích hoạt cung tài lộc.

3. Con giáp tuổi Tỵ: Tài chính ổn định, sung túc

Sự xuất hiện của ngày Sửu giúp tuổi Tỵ hoàn thiện bộ khung Tam Hợp, mang lại sự ổn định và sung túc tuyệt vời cho con giáp này sau những biến động trước đó.

- Chi tiết tài lộc: Tiền bạc đến từ các công việc tư vấn hoặc môi giới. Tuổi Tỵ có lộc ăn uống hoặc được tặng quà từ khách hàng; những quyết định tài chính trong ngày này thường có độ chính xác cao.

- Cách tối ưu: Tuổi Tỵ có thể cân nhắc việc xuất hành theo hướng Đông Nam (Tài Thần). Bên cạnh đó, con giáp này có thể đeo trang sức bằng đá màu đỏ hoặc hồng để duy trì năng lượng nhiệt huyết và sự tự tin khi đàm phán.

* Lưu ý chung:

Ngày Ất Sửu gặp tháng Nhâm Thìn tạo nên thế Thìn - Sửu tương phá, cảnh báo về những trở ngại nhỏ liên quan đến giấy tờ hoặc sự hiểu lầm trong giao tiếp. Tuy nhiên, do địa chi Sửu của ngày có quan hệ Ngọ - Sửu tương hại với năm Bính Ngọ, bạn cần đề phòng những xích mích với đồng nghiệp làm chậm tiến độ công việc. Dù có các lực cản xung khắc, nhưng sức mạnh của các bộ Tam hợp và Lục hợp vẫn chiếm ưu thế, giúp 3 con giáp trên giữ vững được đà tăng trưởng tài chính.

Đối với 3 con giáp tuổi Tý, tuổi Dậu và tuổi Tỵ, trong ngày này, các bạn nên ưu tiên sự kiên nhẫn và tỉ mỉ, tránh làm việc cẩu thả dẫn đến sai sót về tiền bạc. Hãy giữ thái độ ôn hòa, khiêm nhường và chọn khung giờ hoàng đạo để tiến hành các việc đại sự nhằm hóa giải các lực xung hại. Chúc các bạn có một ngày mới mọi sự hanh thông, suôn sẻ và may mắn nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.



