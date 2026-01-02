Năm mới dương lịch 2026 đã bắt đầu, mở ra cho chúng ta biết bao hy vọng. Tử vi học có nói, ngày thứ Sáu 02/01/2026 (tức ngày 14/11 âm lịch, còn gọi là ngày Bính Tý, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ), đây là thời điểm khí Thủy cực vượng, tạo nên cục diện "Thủy hỏa tương tế" rất đặc biệt.

Dưới đây là 3 con giáp được "chọn mặt gửi vàng", may mắn rực rỡ nhất trong ngày mới này. Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp này không nhé.

1. Con giáp tuổi Sửu: Lục Hợp Quý Nhân – Tài lộc hanh thông

Ngày Tý là ngày Lục Hợp với con giáp tuổi Sửu (Tý - Sửu hợp), giúp bản mệnh này đón nhận luồng sinh khí mạnh mẽ nhất ngay đầu năm mới 2026. Chính vì thế, tuổi Sửu hãy tận dụng cơ hội rất tốt này để thực hiện các dự án mà họ đã ấp ủ bấy lâu nay và gặt hái những thành quả xứng đáng với công sức của họ nhé.

(Ảnh minh họa)

- Vận may rực rỡ: Con giáp tuổi Sửu đang được Quý nhân phù trợ nên mọi kế hoạch khai xuân hoặc khởi động công việc đều diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi. Đặc biệt, người tuổi Sửu làm kinh doanh sẽ thấy khách hàng tìm đến tấp nập, doanh thu khởi sắc ngay từ những ngày đầu tháng.

- Lời khuyên tối ưu: Con giáp tuổi Sửu hãy tận dụng sự khéo léo để mở rộng các mối quan hệ xã giao, nhằm đem đến lợi ích lâu dài cho bản mệnh. Ngoài ra, họ cũng đặt một chậu Cây Lan Ý tại bàn làm việc để thanh lọc năng lượng và thu hút thêm tài khí.

2. Con giáp tuổi Thìn: Tam Hợp Cục – Sự nghiệp thăng hoa

Trong ngày Bính Tý, tuổi Thìn là con giáp nằm trong bộ Tam Hợp (Thân - Tý - Thìn), chính vì vậy, họ cũng được cho là sẽ có vận trình vô cùng hanh thông về cả tình cảm lẫn tiền bạc. Do đó, tuổi Thìn hãy nắm bắt tốt các cơ hội làm ăn để gặt hái thành công. Ngoài ra, người tuổi Thìn độc thân cũng có thể sắp xếp những cuộc gặp gỡ với bạn bè, tăng khả năng gặp được ý trung nhân của mình.

(Ảnh minh họa)

- Vận may rực rỡ: Tuổi Thìn có khả năng nhận được những tin vui bất ngờ về tài chính như tiền thưởng, quà biếu hoặc những khoản lợi nhuận từ đầu tư trước đó đổ về túi. Trực giác nhạy bén giúp con giáp này đưa ra những quyết định sáng suốt, đón đầu xu hướng kinh doanh của năm 2026.

- Lời khuyên tối ưu: Đây là thời điểm tốt để tuổi Thìn lên kế hoạch lớn cho cả năm. Do đó, con giáp tuổi Thìn hãy giữ cho tinh thần minh mẫn bằng cách sử dụng một chút tinh dầu sả xông phòng vào buổi sáng để xua tan áp lực.

3. Con giáp tuổi Thân: Tam Hợp Phù Trợ – Tiền bạc rủng rỉnh

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp với địa chi Tý của ngày, tuổi Thân cũng sẽ là con giáp có một ngày 02/01 đầy năng động và thu hoạch lớn. Với sự thông minh, nhanh nhẹn của mình, tuổi Thân hãy nắm bắt ngay cơ hội tốt này để tăng doanh thu, thu nhập cho bản thân nhé.

(Ảnh minh họa)

- Vận may rực rỡ: Cát tinh Thiên Tài soi chiếu giúp vận may tài lộc của con giáp tuổi Thân trở nên "đỏ rực". Những công việc tay trái hoặc các khoản đầu tư mạo hiểm có tính toán trước đó được cho là mang lại kết quả vượt mong đợi. Chuyện tình cảm của người độc thân cũng có dấu hiệu khởi sắc khi gặp được người tâm đầu ý hợp. Do đó, người tuổi Thân dù là đang mong chờ cơ hội trong công việc hay tình cảm thì cũng sẽ đều dễ được như ý nguyện.

- Lời khuyên tối ưu: Tuổi Thân hãy mạnh dạn thực hiện các giao dịch tiền bạc hoặc ký kết hợp đồng trong khung giờ Hoàng đạo (từ 7h-9h sáng). Đừng quên trang hoàng cửa nhà bằng Cây Thiết Mộc Lan để duy trì sinh khí và tài lộc bền vững.

* Tổng kết: Cả 3 con giáp tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân đều có vận trình rất sáng trong ngày Bính Tý này. Hãy tận dụng tối đa sự ưu ái của các cát tinh để bứt phá ngay từ những ngày đầu năm mới 2026 nhé! Chúc bạn một năm mới an khang và thịnh vượng!

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.