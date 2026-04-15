Trong ngày thứ Tư, 15/4/2026, tức ngày 28 tháng 2 âm lịch, còn gọi là ngày Kỷ Mùi, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy kết hợp giữa Thổ (Kỷ) và Thổ (Mùi) tạo nên năng lượng Thổ khí thuần khiết, mang lại sự ổn định và đáng tin cậy.

Ngoài ra, ngày Kỷ Mùi kết hợp với tháng tân Mão tạo nên cục diện Mão - Mùi bán hợp, giúp năng lượng Mộc của tháng được nuôi dưỡng bởi hành Thổ của ngày, thúc đẩy tài lộc tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, do năm Bính Ngọ gặp ngày Mùi hình thành quan hệ Ngọ - Mùi Lục hợp nhưng đồng thời làm gia tăng sức nóng của Hỏa khí, bạn cần giữ thái độ điềm tĩnh để tránh những quyết định nóng vội trong giao dịch.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp hưởng lợi nhất từ ngày Kỷ Mùi cùng cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Hợi: Tam Hợp hỗ trợ - Tài chính rực rỡ

Theo tử vi học, ngày Mùi tạo thành bộ đôi Hợi - Mùi bán hợp, giúp tuổi Hợi trở thành con giáp đón nhận vận trình tài chính rực rỡ bậc nhất trong ngày 15/4 này.

- Chi tiết tài lộc: Bản mệnh dễ dàng nhận được các khoản tiền thưởng, hoa hồng hoặc lợi nhuận từ dự án dài hạn. Quý nhân xuất hiện giúp con giáp tuổi Hợi tháo gỡ những vướng mắc cuối cùng trước khi bước sang tháng mới.

- Cách tối ưu: Tuổi Hợi nên tiến hành các giao dịch quan trọng vào giờ Thìn (7h-9h) để hưởng trọn cát khí. Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc việc sử dụng phụ kiện màu đen hoặc xanh nước biển để kích hoạt dòng chảy tiền bạc.

2. Con giáp tuổi Mão: Tam Hợp Quý Nhân - Mọi sự hanh thông

Sự xuất hiện của ngày Mùi hoàn thiện bộ khung Hợi - Mão - Mùi, giúp tuổi Mão trở thành con giáp có một ngày gặt hái thành quả mỹ mãn, tài khoản liên tục nảy số.

- Chi tiết tài lộc: Công việc nói chung của tuổi Mão sẽ tiến triển thuận lợi, đặc biệt những ai làm kinh doanh sẽ càng gặt hái nhiều lộc lá, doanh thu tăng vọt nhờ sự tin tưởng của khách hàng. Con giáp này sẽ có cơ hội nhận được lời mời hợp tác mới mang tính chiến lược cao.

- Cách tối ưu: Tuổi Mão hãy mạnh dạn chốt đơn hàng hoặc ký kết hợp đồng ngay trong ngày. Bên cạnh đó, con giáp này có thể đặt một vật phẩm bằng gỗ hoặc ngọc ở hướng Đông Nam để tăng cường vượng khí.

3. Con giáp tuổi Ngọ: Lục Hợp Quý Nhân - Gặt hái lộc lá

Theo các chuyên gia phong thủy, do Ngọ và Mùi là cặp Lục Hợp, giúp tuổi Ngọ trở thành con giáp được hưởng nhiều lợi ích, duy trì phong độ đỉnh cao và sự hanh thông trong mọi việc.

- Chi tiết tài lộc: Tài vận ổn định, tuổi Ngọ có lộc ăn uống hoặc quà tặng bất ngờ từ đối tác. Khả năng quản lý tài chính tốt giúp con giáp bản mệnh giữ vững được thành quả tích lũy suốt cả tháng qua.

- Cách tối ưu: Tuổi Ngọ nên xuất hành theo hướng Chính Nam (Hỷ Thần) để đón thêm tin vui. Ngoài ra, con giáp này có thể sử dụng trang phục màu đỏ hoặc tím để giữ vững năng lượng nhiệt huyết.

* Lưu ý chung:

Ngày Kỷ Mùi kết hợp với tháng Tân Mão tạo nên quan hệ Mão - Mùi bán hợp, giúp năng lượng Mộc của tháng được nuôi dưỡng bởi hành Thổ của ngày, thúc đẩy tài lộc tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, năm Bính Ngọ gặp ngày Mùi tạo thành thế Ngọ - Mùi Lục hợp nhưng đồng thời làm gia tăng sức nóng của Hỏa khí, dễ gây ra sự nóng nảy trong giao dịch. Sự giao thoa giữa các bộ hợp này nhắc nhở các con giáp cần giữ thái độ điềm tĩnh và thận trọng để bảo toàn lợi nhuận trong ngày cuối tháng này.

Đối với 3 con giáp tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ, trong ngày này, các bạn nên ưu tiên việc tổng kết tài chính và tri ân những người đã giúp đỡ mình. Hãy giữ tinh thần lạc quan, ôn hòa và tránh những quyết định mang tính đỏ đen để vận may được duy trì lâu dài.

Và dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì cũng xin chúc các bạn một ngày mới thật nhiều bình an, suôn sẻ, thuận lợi và may mắn nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.