Trong ngày Chủ nhật, 15/02/2026 (tức 28/12 âm lịch), ngày Canh Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ, năng lượng Kim của ngày cực vượng (thân thuộc hành Kim, can Canh thuộc Kim). Đây là thời điểm "vàng" để quyết toán tài chính vì Kim chủ về sự thu hoạch và tiền bạc. Nếu biết tận dụng nguồn năng lượng này để thực hiện các công việc liên quan đến tài chính và kim loại quý thì sẽ rất có lộc.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và chiến lược để "túi tiền rủng rỉnh" ngay sát thềm năm mới mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Tý (Tam Hợp: Thân - Tý - Thìn)

Theo các chuyên gia phong thủy, đến hẹn lại lên, tuổi Tý sẽ là con giáp "ngôi sao" sáng nhất ngày hôm nay, 15/2 nhờ mối quan hệ Tam Hợp, giúp năng lượng Kim sinh Thủy cực tốt cho bản mệnh. Với sự tài trí, thông minh và khéo léo của mình, con giáp tuổi Tý hãy nỗ lực thật nhiều để gặt hái thêm nhiều lộc lá, chốt hạ năm Ất Tỵ trong sự giàu có, viên mãn nhé.

- Vận trình tài lộc: Thần Tài gõ cửa giúp bạn đón nhận tin vui về tiền bạc ngay từ sáng sớm. Các khoản thu nhập phụ, tiền thưởng muộn hoặc nợ cũ bỗng dưng về tài khoản. Trí tuệ nhạy bén giúp con giáp này nhận ra những cơ hội đầu tư "vàng" trong giai đoạn thị trường đang biến động cuối năm.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Nhanh chóng tất toán các giao dịch quan trọng. Hãy chọn Giờ Thìn (7h-9h) để thực hiện ký kết hoặc chuyển khoản lớn.

+ Mẹo phong thủy: Tuổi Tý có thể cân nhắc việc mang theo phụ kiện màu đen hoặc xanh nước biển để kích hoạt dòng chảy Thủy, giúp "tiền đẻ ra tiền".

2. Con giáp tuổi Thìn (Tam Hợp: Thân - Tý - Thìn)

Theo tử vi học, cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Thìn cũng sẽ là con giáp có một ngày vận trình hanh thông, công thành danh toại.

- Vận trình tài lộc: Bạn gặp may mắn nhờ sự giúp đỡ của quý nhân (thường là cấp trên hoặc người lớn tuổi). Tài lộc đến từ sự bền bỉ và uy tín của bạn suốt năm qua. Có cơ may nhận được quà tặng giá trị hoặc được mời tham gia các dự án tiềm năng cho năm mới Bính Ngọ.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Giao thiệp: Tuổi Thìn chủ động kết nối với đối tác cũ qua các buổi gặp mặt tất niên. Bên cạnh đó, dù công việc chuẩn bị Tết nhất bận rộn, con giáp này cũng đừng quên cập nhật các chỉ số thị trường tại các nguồn uy tín để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, nhân đôi tài lộc trong năm mới nhé.

+ Giờ tốt: Con giáp này có thể cân nhắc việc thực hiện các việc liên quan đến tài sản vào Giờ Thân (15h-17h) để tận dụng năng lượng bản mệnh tương hỗ.

3. Con giáp tuổi Tỵ (Lục Hợp: Thân - Tỵ)

Theo tử vi học, nhờ mối quan hệ Lục Hợp (nhị hợp), tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp có một ngày vận trình êm đẹp, biến thách thức thành lợi nhuận ngay phút chót. May mắn này sẽ tuổi Tỵ có túi tiền rủng rỉnh, tha hồ đón Tết, vui xuân.

- Vận trình tài lộc: Vận khí "lội ngược dòng" giúp bản mệnh nhận được các khoản hoa hồng hoặc thu nhập từ nghề tay trái cao hơn dự kiến. Dù là năm tuổi nhưng nhờ ngày Lục Hợp, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn trong các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa sát Tết.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Kế hoạch: Tuổi Tỵ hãy rà soát lại ngân sách chi tiêu trong năm cũ để đưa ra những kế sách chuẩn bị cho đêm Giao thừa, nhằm hướng đến một năm mới với nhiều thành công.

+ Mẹo phong thủy: Tuổi Tỵ có thể cân nhắc việc đặt một bát nước sạch ở hướng Tây của phòng khách để điều hòa năng lượng Kim - Thủy, giúp giữ vững tài lộc và bình an cho gia đạo.

* Lời khuyên chung: Ngày Canh Thân mang nạp âm Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá). Dù Kim khắc Mộc nhưng cây lựu đá cứng cáp có thể chống chịu. Hãy giữ vững ý chí, làm việc có kế hoạch để bảo toàn lộc khí cuối năm. Và dù bạn có là con giáp nào thì cũng xin chúc bạn một ngày mới giáp Tết thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hanh thông.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.