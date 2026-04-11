Trong ngày thứ Bảy, 11/4/2026, tức ngày 24 tháng 2 âm lịch, còn gọi là ngày Ất Mão, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi ngày và tháng trùng nhau tạo nên cục diện "Tự Hình" nhưng lại mang tới năng lượng Mộc thuần khiết cực điểm.

Cụ thể, ngày Ất Mão gặp tháng Tân Mão tạo nên cục diện Phục Ngâm khiến năng lượng Mộc trở nên cực vượng, thúc đẩy mạnh mẽ sự sinh sôi và các kế hoạch mang tính tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, do Thiên can Ất (ngày) bị Tân (tháng) xung khắc, bạn cần đề phòng những áp lực vô hình từ cấp trên hoặc sự cạnh tranh gay gắt có thể gây cản trở tâm lý trong quá trình hành động.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn sẽ hưởng lợi lớn nhất từ cát khí của ngày Ất Mão cùng tài lộc chi tiết cho từng con giáp:

1. Con giáp tuổi Hợi: Tam Hợp Cục hanh thông

Theo tử vi học, Hợi gặp Mão tạo thành bộ đôi Hợi - Mão bán hợp, giúp vận trình hanh thông, mọi việc như ý nên tuổi Hợi sẽ là con giáp may mắn và suôn sẻ bậc nhất trong ngày hôm nay.

- Tài lộc chi tiết: Đây là thời điểm thu hoạch của tuổi Hợi, nên biết để nắm bắt đúng thời cơ. Bản mệnh dễ dàng ký kết được những hợp đồng có giá trị cao hoặc nhận được khoản tiền hoa hồng xứng đáng với công sức bỏ ra.

- Cách tối ưu: Tuổi Hợi nên chủ động thực hiện các giao dịch tiền bạc vào buổi sáng. Ngoài ra, con giáp này có thể sử dụng màu xanh lá hoặc đen để tăng cường sự tương sinh, giúp tiền bạc đổ về túi bền vững.

2. Con giáp tuổi Mùi: Tam Hợp hỗ trợ - Quý nhân dẫn lối

Theo tử vi học, do cùng nằm trong bộ Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) nên người tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp đón nhận sự hỗ trợ tuyệt đối từ các cát tinh nên vận trình sẽ rất thuận lợi, suôn sẻ.

- Tài lộc chi tiết: Tài vận của con giáp tuổi Mùi trong ngày Ất Mão được cho là sẽ vô cùng rực rỡ nhờ quý nhân chỉ đường dẫn lối. Những dự án liên quan đến sự sáng tạo hoặc tư vấn sẽ mang lại nguồn thu nhập vượt trội so với mong đợi.

- Cách tối ưu: Tuổi Mùi đừng ngần ngại chia sẻ ý tưởng với đồng nghiệp hoặc cấp trên nhé. Đôi khi chỉ một ý tưởng lóe lên trong tích tắc lại có thể mang đến một giải pháp mới cho vấn đề của bạn, khiến bạn bất ngờ về kết quả đấy. Bên cạnh đó, con giáp này cũng có thể cân nhắc việc đặt một vật phẩm bằng gỗ hoặc đá quý màu xanh trên bàn làm việc để thu hút thêm vượng khí.

3. Con giáp tuổi Tuất: Lục Hợp Quý Nhân

Tuất và Mão là cặp Lục Hợp, giúp tuổi Tuất trở thành con giáp gặt hái nhiều lộc lá nhờ việc hóa giải được những mâu thuẫn và biến nguy thành cơ trong ngày này.

- Tài lộc chi tiết: Tiền bạc ổn định, có dấu hiệu tăng trưởng từ các khoản thu phụ hoặc kinh doanh nhỏ. Bản mệnh có khả năng nhận được tin vui về nợ nần được giải quyết ổn thỏa.

- Cách tối ưu: Giữ thái độ ôn hòa và cởi mở trong các mối quan hệ xã giao. Chọn hướng xuất hành là hướng Tây Bắc (Tài Thần) để đón nhận may mắn về tài chính.

* Lưu ý chung:

Ngày Ất Mão gặp tháng Tân Mão tạo nên cục diện Phục Ngâm (Mão - Mão), khiến năng lượng Mộc trở nên vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng dễ gây ra sự trì trệ nếu không biết cách điều hành. Thiên can Ất của ngày và Tân của tháng tương khắc (Kim khắc Mộc), cảnh báo về những áp lực vô hình từ cấp trên hoặc sự cạnh tranh gay gắt trong công việc. Tuy nhiên, nhờ sự hiện diện của các bộ Tam hợp và Lục hợp, các con giáp may mắn vẫn có thể tận dụng sự vượng phát của Mộc khí để hiện thực hóa các kế hoạch tài chính lớn.

Vì thế, trong ngày Ất Mão này, 3 con giáp nói trên nên ưu tiên các việc duy trì và củng cố thay vì thay đổi quá đột ngột. Hãy giữ cho tâm trí luôn tỉnh táo để nhận diện các cơ hội ngầm và tránh hướng xuất hành về phía Chính Tây (hướng xung của ngày) để bảo toàn vận may.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.