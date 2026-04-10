Trong ngày thứ Sáu, 10/4/2026, tức ngày 23 tháng 2 âm lịch, còn gọi là ngày Giáp Dần, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy hành Mộc của thiên can Giáp và địa chi Dần hòa hợp tuyệt đối, tạo nên luồng năng lượng "Mộc vượng" cực đỉnh, thúc đẩy sự sinh sôi và tăng trưởng mạnh mẽ cho các dự án kinh doanh đang trong giai đoạn bứt phá.

Tuy nhiên, do Dần và Ngọ (năm) tạo thành bộ Tam hợp hóa Hỏa, bạn cần đề phòng tâm lý nóng vội hoặc hưng phấn quá đà dẫn đến những quyết định chi tiêu thiếu kiểm soát.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn bậc nhất trong ngày này, chi tiết tài lộc và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Ngọ: Tam Hợp Cục - Vận son rực rỡ

Theo tử vi học, do Dần và Ngọ cùng nằm trong bộ Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất), giúp người tuổi Ngọ trở thành con giáp may mắn bậc nhất, đón nhận vận khí vô cùng rực rỡ trong ngày 10/4 này.

- Chi tiết tài lộc: Tài lộc của tuổi Ngọ sẽ bùng nổ một cách bất ngờ, đặc biệt là với những người làm kinh doanh hoặc đầu tư mạo hiểm. Khả năng quyết đoán giúp con giáp này nắm bắt được những cơ hội nghìn vàng, từ đó tiền bạc cứ đổ về túi nhiều không xuể. Do đó, hãy luôn nỗ lực và chăm chỉ, tuổi Ngọ sẽ bất ngờ với kết quả.

- Cách tối ưu: Tuổi Ngọ nên tiến hành các việc lớn như ký kết hợp đồng hoặc khai trương vào giờ Thìn (7h-9h) để gia tăng cát khí. Ngoài ra, con giáp này có thể sử dụng màu đỏ hoặc cam để kích hoạt thêm năng lượng Hỏa, giúp tài lộc thêm vững chắc.

2. Con giáp tuổi Tuất: Tam Hợp Quý Nhân - Hanh thông dẫn lối

Theo các chuyên gia phong thủy, sự xuất hiện của ngày Dần hoàn thiện bộ khung Tam Hợp, mang lại sự hanh thông và quý nhân phù trợ cho tuổi Tuất, giúp cho công việc của con giáp này trở nên suôn sẻ, thuận lợi.

- Chi tiết tài lộc: Công việc tiến triển thuận lợi dẫn đến thu nhập của tuổi Tuất tăng cao. Bản mệnh có duyên với những khoản tiền bất ngờ như thưởng dự án hoặc được người khác giới thiệu cho mối làm ăn béo bở.

- Cách tối ưu: Tuổi Tuất hãy mạnh dạn đề xuất những ý tưởng sáng tạo với cấp trên. Bên cạnh đó, con giáp này có thể đeo trang sức bằng thạch anh vàng để thu hút vượng khí và giữ tâm thế bình tĩnh khi đón nhận lộc lớn.

3. Con giáp tuổi Hợi: Lục Hợp Quý Nhân - Gặp hung hóa cát

Dần và Hợi là cặp Lục Hợp, giúp tuổi Hợi trở thành con giáp gặp hung hóa cát, làm gì cũng có người nâng đỡ nên mọi sự đều trôi chảy, tốt đẹp.

- Chi tiết tài lộc: Tài vận của tuổi Hợi ổn định và có dấu hiệu khởi sắc ở các nguồn thu phụ. Những khó khăn về tài chính trước đó của con giáp này sẽ được giải quyết ổn thỏa nhờ sự giúp đỡ của bạn bè hoặc đối tác lâu năm.

- Cách tối ưu: Tuổi Hợi nên xuất hành theo hướng Đông Nam (Tài Thần) để đón nhận may mắn. Ngoài ra, con giáp này có thể đặt một biểu tượng cá chép hoặc tranh nước tại nơi làm việc để hành Thủy của bạn tương sinh cho hành Mộc của ngày Dần, giúp thu hút cát khí.

* Lưu ý chung:

Ngày Giáp Dần kết hợp với tháng Tân Mão tạo nên thế Mộc khí cực vượng, thúc đẩy sự sinh sôi và tăng trưởng mạnh mẽ trong mọi kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa Dần (ngày) và Ngọ (năm) tuy là Tam hợp nhưng lại sinh ra hỏa khí rất lớn, dễ dẫn đến tâm lý chủ quan hoặc nóng nảy trong các quyết định tiền bạc. Điều này đòi hỏi các con giáp phải biết cân bằng giữa sự nhiệt huyết và tính toán kỹ lưỡng để thành quả đạt được mang tính bền vững thay vì chỉ là sự bùng nổ nhất thời.

Trong ngày "Mộc vượng" này, 3 con giáp tuổi Ngọ, tuổi Tuất và tuổi Hợi nên ưu tiên các hoạt động mang tính khởi đầu hoặc mở rộng. Hãy giữ thái độ khiêm tốn, lắng nghe ý kiến đa chiều và tránh tranh cãi gay gắt để không làm tiêu tán vận may đang lên.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.