Trong ngày thứ Hai, 1/6/2026, tức ngày 16 tháng 4 âm lịch, còn gọi là ngày Bính Ngọ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ, chi Ngọ của ngày trùng phùng với địa chi Ngọ của năm tạo nên cục diện "Ngọ - Ngọ tự hình", khiến hỏa khí phương Nam bùng phát mạnh mẽ. Tuy nhiên, thiên can Bính (Hỏa) đồng hành giúp trục năng lượng này thông suốt, mang đến vận trình tài lộc bứt phá cho những con giáp có khả năng hấp thụ và chuyển hóa nguồn năng lượng mạnh mẽ này ngay sau ngày Rằm.

Ngày Bính Ngọ mang nạp âm Thiên Hà Thủy, tức là nước từ trên trời rơi xuống, đại diện cho dòng nước mưa mát lành có sức lan tỏa rộng lớn và khả năng xoay chuyển cục diện vô cùng mạnh mẽ. Trong tháng Quý Tỵ, nạp âm Thủy này nhận được sự trợ lực từ dòng chảy Trường Lưu Thủy, giúp dập tắt hoàn toàn sự khô nóng của hỏa cục phương Ngọ và mang lại sự tỉnh táo cần thiết cho các quyết định đầu tư lớn.

Sự xuất hiện của Thiên Hà Thủy ngay trong ngày "Ngọ - Ngọ tự hình" đóng vai trò cốt lõi để điều hòa tâm lý bốc đồng, biến những áp lực cạnh tranh gay gắt thành cơ hội bứt phá tài chính đầy bất ngờ. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện các kế hoạch khai thông dòng vốn, bởi sự uyển chuyển và dồi dào của nước trời sẽ giúp bảo toàn tài lũy và mang lại những thành quả vững chắc nhất.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất về tài lộc trong ngày Bính Ngọ mà bạn có thể tham khảo nhé:

1. Con giáp tuổi Tuất: Vận may tiền bạc

Nhờ cục diện Tam Hợp, tuổi Tuất là con giáp sẽ được che chở và đón nhận vận may tiền bạc rất lớn từ các dự án hợp tác dài hạn trong ngày đầu tuần và cũng là đầu tháng, 1/6 này. Hỏa khí vượng của ngày chính là nguồn sinh dưỡng tuyệt vời cho hành Thổ của bản mệnh, giúp bạn gia tăng thu nhập từ cả công việc chính thức lẫn nghề tay trái. Bạn dễ dàng gặp được khách hàng VIP hoặc đối tác lớn chủ động tìm đến ký kết hợp đồng, mang lại nguồn lợi nhuận vượt mức mong đợi.

Để tối ưu tài lộc, tuổi Tuất có thể cân nhắc việc đặt một quả cầu thạch anh vàng hoặc các loại đá phong thủy màu ấm ở hướng Đông Bắc trên bàn làm việc để tụ khí Thổ và giữ tiền chặt chẽ. Con giáp này cũng nên mặc trang phục có màu vàng đất hoặc nâu nhằm gia tăng sự tin tưởng từ đối tác và thực hiện các giao dịch lớn vào khung giờ hoàng đạo (9h - 11h sáng).

2. Con giáp tuổi Dần: Thu hút dòng tiền

Cục diện Tam Hợp giúp con giáp tuổi Dần khẳng định được vị thế và tài năng, làm tăng uy tín cá nhân để thu hút dòng tiền. Thiên can Bính (Hỏa) của ngày tạo điều kiện thuận lợi để bạn hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh bấy lâu nay. Tiền bạc luân chuyển vào túi dồi dào, các khoản đầu tư trước đó bắt đầu cho thu hoạch "quả ngọt", giúp tài chính cá nhân vô cùng dư dả.

Để tối ưu tài lộc, tuổi Dần có thể đặt một chậu cây xanh nhỏ (như vạn lộc hoặc phú quý) ở góc phía Chính Đông của phòng làm việc để kích hoạt hành Mộc sinh Hỏa cát lợi. Buổi sáng khi bước ra khỏi nhà, con giáp này nên đi về hướng Chính Nam (hướng Tài Thần của ngày) để nghênh đón sinh khí và vận may tiền bạc.

3. Con giáp tuổi Mùi: May mắn bất ngờ

Mối quan hệ Lục Hợp mang lại cho tuổi Mùi sự ổn định và may mắn bất ngờ trong các quyết định tài chính cá nhân. Sự thông minh, khéo léo kết hợp với vận khí hanh thông giúp con giáp này tháo gỡ được những vướng mắc về tranh chấp tiền bạc hoặc thu hồi được nợ cũ từ lâu. Bản mệnh cũng có duyên nhận được những khoản tiền nhỏ bất ngờ như quà tặng, thưởng nóng hoặc hoa hồng môi giới.

Để tài lộc tối ưu, tuổi Mùi nên mang theo bên mình một vật phẩm phong thủy bằng gốm sứ để điều hòa bớt hỏa khí nặng nề của ngày Ngọ. Hãy thắp một nén hương hoặc đặt một ly nước sạch tại bàn thờ Thần Tài hướng về phía Đông Nam vào sáng sớm để mời gọi may mắn và sự hanh thông.

* Lưu ý chung: Trong ngày Bính Ngọ, 3 con giáp tuổi Tuất, tuổi Dần và tuổi Mùi cần đặc biệt lưu ý kiểm soát cảm xúc cá nhân để tránh những quyết định đầu tư mạo hiểm do ảnh hưởng từ hỏa khí tự hình quá vượng. Dù vận trình tài lộc được các cát cục Tam Hợp và Lục Hợp nâng đỡ, các bạn vẫn nên rà soát lại thật kỹ các điều khoản giấy tờ trước khi ký kết để phòng ngừa rủi ro pháp lý. Sự xuất hiện của nạp âm Thiên Hà Thủy sẽ là trợ lực lớn giúp các bạn giữ được sự tỉnh táo cần thiết để giải quyết các vướng mắc tài chính tồn đọng. Cuối cùng, việc duy trì thái độ khiêm tốn và biết lắng nghe lời khuyên từ những người có kinh nghiệm sẽ giúp các bạn bảo toàn trọn vẹn thành quả tài chính trong ngày đầu tuần.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.