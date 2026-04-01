Trong ngày thứ Tư, 1/4/2026, tức ngày 14 tháng 2 âm lịch, còn gọi là ngày Ất Tỵ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ, cục diện địa chi cho thấy sự tương sinh giữa Mộc (Ất) và Hỏa (Tỵ) của ngày giúp năng lượng tài lộc vận động mạnh mẽ, mang lại cơ hội bứt phá cho những con giáp biết tận dụng thời cơ.

Tuy nhiên, do Tỵ (Hỏa) gặp Ngọ (Hỏa) của năm tạo thành thế "đồng hành" quá vượng, cộng thêm sự hình khắc nhẹ với Mão (tháng), dòng tiền có xu hướng luân chuyển cực nhanh và dễ gây ra sự nóng vội trong quyết định.

Sự hội tụ này có thể biến ngày 1/4/2026 thành một "sàn đấu" đầy cơ hội cho những ai có nền tảng chuẩn bị kỹ lưỡng, nơi sức nóng của Hỏa thúc đẩy các hợp đồng được ký kết chớp nhoáng nhưng cũng đòi hỏi sự tỉnh táo để không bị cuốn vào những ảo tưởng tài chính.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp tài lộc rực rỡ nhất trong ngày này và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp & Quý Nhân

- Chi tiết tài lộc: Theo các chuyên gia phong thủy, nhờ cục diện Tam Hợp, tuổi Dậu sẽ là con giáp may mắn bậc nhất trong ngày hôm nay. Bản mệnh dễ gặp được quý nhân giúp đỡ trong các quyết định tài chính quan trọng, từ đó thu về những thành công nổi trội. Những dự án kinh doanh còn dang dở trước đó sẽ có bước tiến mới, mang lại nguồn thu ổn định. Con giáp này dễ nhận được tin vui về lợi nhuận hoặc sự giúp đỡ về vốn từ những người có kinh nghiệm.

(Ảnh minh họa)

- Cách tối ưu:

+ Màu sắc: Tuổi Dậu có thể diện đồ màu vàng hoặc trắng để kích hoạt Kim khí, giúp tiền bạc đổ về túi thuận lợi.

+ Hành động: Con giáp này cũng có thể chủ động mở lời đề nghị hợp tác; sự tự tin của bạn chính là "nam châm" hút tài lộc.

2. Con giáp tuổi Thân: Lục Hợp & Tài Khí

- Chi tiết tài lộc: Tỵ và Thân là cặp Lục Hợp, giúp tuổi Thân trở thành con giáp đón nhận nhiều cơ hội kiếm tiền bất ngờ, tài chính rủng rỉnh. Đây là ngày "vàng" cho những người làm nghề tự do hoặc kinh doanh online, đơn hàng sẽ đổ về liên tục. Ngoài ra, con giáp này cũng có duyên với các trò chơi may mắn hoặc nhận được quà tặng có giá trị.

(Ảnh minh họa)

- Cách tối ưu:

+ Hướng xuất hành: Tuổi Thân có thể cân nhắc việc đi về hướng Tây Bắc để đón Thần Tài ngay từ sáng sớm, giúp nâng cao tài khí, gia tăng khả năng thành công

+ Mẹo phong thủy: Con giáp này cũng có thể đặt một tỳ hưu nhỏ trên bàn làm việc để giữ chặt nguồn tài lộc vừa thu được.

3. Con giáp tuổi Sửu: Tam Hợp & Ổn Định

- Chi tiết tài lộc: Nằm trong bộ Tam Hợp với ngày Tỵ, tuổi Sửu sẽ là con giáp nhận được nhiều sự hỗ trợ và thấy rõ sự tăng trưởng trong các khoản tích lũy. Tài lộc của con giáp này sẽ đến từ sự kiên trì và làm việc có kế hoạch. Những người làm công ăn lương có khả năng nhận được tiền thưởng hoặc phụ cấp ngoài dự kiến nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(Ảnh minh họa)

- Cách tối ưu:

+ Giờ vàng: Tuổi Sửu có thể thực hiện các giao dịch tiền bạc vào giờ Dậu (17h - 19h) để tận dụng tối đa sức mạnh của bộ ba Tỵ - Dậu - Sửu.

+ Thói quen: Con giáp này nên ghi chép lại các khoản thu chi trong ngày; việc kiểm soát tốt dòng tiền giúp bạn nảy sinh thêm nhiều ý tưởng làm giàu mới.

* Lưu ý chung:

Ngày Ất Tỵ mang nạp âm Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn dầu), ánh sáng nhỏ nhưng bền bỉ. Vì vậy, 3 con giáp trên nên ưu tiên các kế hoạch thực tế, tránh quá tham lam vào những dự án quy mô lớn vượt tầm kiểm soát.

Bên cạnh đó, do nạp âm Phúc Đăng Hỏa (Lửa đèn dầu) mang tính chất soi sáng nhưng phạm vi nhỏ, các bạn cần tập trung vào những mục tiêu cụ thể, thiết thực thay vì tham vọng quá lớn. Hãy tận dụng tối đa sự giúp đỡ của quý nhân trong bộ hợp để "chốt" các giao dịch ngay trong ngày, tránh để sang ngày hôm sau vì dòng khí may mắn này rất dễ bị biến động bởi tính xung khắc của tháng Mão.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.