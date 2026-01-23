Tử vi ngày 23/1: 3 con giáp được Thần Tài "điểm danh", ngồi không tiền cũng rơi trúng túi, rung đùi hưởng lộc cuối năm

Những ngày cuối tháng 1 Dương lịch, không khí Tết đã len lỏi vào từng ngõ ngách, cũng là lúc ai nấy đều tất bật với những lo toan cơm áo gạo tiền, mong một cái Tết ấm no. Giữa lúc bộn bề ấy, vũ trụ lại gửi tín hiệu may mắn đặc biệt đến một vài con giáp, như một món quà sớm để khép lại năm cũ trọn vẹn.

Ngày 23/1 Dương lịch (nhằm mùng 5 tháng Chạp) được dự báo là ngày đại cát với những năng lượng tích cực, giúp xua tan vận xui và kích hoạt cung tài lộc rực rỡ. Nếu bạn thuộc một trong ba con giáp dưới đây, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những niềm vui bất ngờ, từ công việc hanh thông cho đến những khoản "lộc rơi lộc vãi" mà đôi khi chính bạn cũng không ngờ tới. Hãy cùng xem Thần Tài đang gọi tên ai trong danh sách vàng này nhé.

1. Tuổi Sửu: Cần cù bù thông minh, lộc về từ chính sự nỗ lực

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng với bản tính chăm chỉ, thật thà và kiên định, họ như những chú trâu lầm lũi cày bừa mà chẳng nề hà khó khăn, và ngày 23/1 chính là lúc những giọt mồ hôi ấy hóa thành vàng ròng lấp lánh. Trong ngày này, Tam Hợp cục che chở giúp cho tuổi Sửu làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là những ai đang làm công ăn lương hoặc kinh doanh buôn bán sẽ thấy rõ sự chuyển biến tích cực: Những dự án tưởng chừng bế tắc bỗng dưng được khơi thông, khách hàng tự tìm đến chốt đơn ầm ầm mà chẳng cần chèo kéo.

Năng lượng của ngày mới giúp tuổi Sửu giải quyết triệt để những tồn đọng cuối năm, sếp nhìn vào thì ưng ý, đồng nghiệp nhìn vào thì nể phục, tạo đà cho khoản thưởng Tết hậu hĩnh đang chờ phía trước. Không chỉ vậy, vận may về tài chính của tuổi Sửu trong ngày này cực vượng, có thể là một khoản nợ khó đòi bỗng dưng được hoàn trả hoặc một vận may nho nhỏ từ vé số, bốc thăm trúng thưởng khiến tinh thần bạn phấn chấn cả ngày.

Lời khuyên cho tuổi Sửu là hãy cứ giữ vững tâm thế bình thản, làm việc tận tâm như cách bạn vẫn làm, vì trời xanh không bao giờ phụ người có công, và ngày này chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

2. Tuổi Tỵ: Thời cơ chín muồi, tiền bạc ùn ùn kéo đến

Nếu nói về sự sắc sảo và nhạy bén thì khó ai qua mặt được người tuổi Tỵ, và trong ngày 23/1 này, trực giác ấy sẽ đưa bạn đến mỏ vàng mà người khác không nhìn thấy. Được sự hậu thuẫn của cát tinh, tuổi Tỵ ngày này như cá gặp nước, đặc biệt thuận lợi trong các việc liên quan đến ký kết hợp đồng, đàm phán hay mở rộng quy mô làm ăn, bởi tiếng nói của bạn ngày này có uy lực và sức thuyết phục lạ thường.

Những người làm nghề tự do hay sáng tạo sẽ có một ngày bùng nổ ý tưởng, mỗi ý tưởng đưa ra đều có khả năng quy đổi thành tiền mặt, mang lại nguồn thu nhập thụ động đáng kể. Không khí tháng Chạp dường như càng tiếp thêm lửa cho tuổi Tỵ, giúp bạn giải quyết các rắc rối tài chính một cách gọn gàng, tiền vào cửa trước tiền ra cửa sau nhưng là ra để đầu tư sinh lời chứ không phải tiêu sản.

Điểm sáng nhất trong ngày là vận quý nhân cực vượng, có thể là một người bạn cũ hay một đối tác lâu năm sẽ mang đến cho bạn một cơ hội làm ăn "béo bở" mà bạn chỉ cần gật đầu là lộc lá đầy nhà. Hãy mở rộng lòng mình, đón nhận sự giúp đỡ và đừng quên chia sẻ may mắn với người xung quanh, vì lộc bất tận hưởng, càng cho đi bạn sẽ càng nhận lại nhiều hơn trong những ngày giáp Tết này.

3. Tuổi Dậu: Vận đỏ như son, tình tiền viên mãn

Ngày 23/1 có thể nói là sân khấu riêng dành cho người tuổi Dậu khi bạn đi đến đâu cũng tỏa ra hào quang của sự tự tin và may mắn, khiến mọi rắc rối tự động tránh xa. Nhờ sự tương trợ của ngũ hành, tuổi Dậu ngày này có túi tiền rủng rỉnh hơn bao giờ hết, nguồn thu không chỉ đến từ công việc chính mà còn từ những nghề tay trái, những khoản đầu tư tay ngang bỗng dưng sinh lời vượt dự kiến.

Đây là thời điểm tuyệt vời để tuổi Dậu mạnh dạn thực hiện những kế hoạch mua sắm, sắm sửa cho gia đình hay bản thân mà không cần phải nâng lên đặt xuống quá nhiều, bởi tiền vơi rồi lại đầy, dòng chảy tài chính đang luân chuyển rất tốt quanh bạn. Không chỉ đỏ bạc, tuổi Dậu ngày này còn đỏ cả tình, khi các mối quan hệ gia đình, bạn bè đều trở nên ấm êm, hòa thuận, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để bạn yên tâm phấn đấu.

Với những ai đang độc thân, vận đào hoa nở rộ trong ngày này có thể mang đến một mối duyên lành, một cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đầy hứa hẹn. Nhìn chung, tuổi Dậu chỉ cần bước ra đường với một nụ cười rạng rỡ, Thần May Mắn sẽ tự khắc đi theo bạn, biến ngày 23/1 trở thành một ngày đáng nhớ với đầy ắp niềm vui và tài lộc.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)