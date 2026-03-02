Trong ngày thứ Hai (2/3/2026), tức ngày Ất Hợi, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ, cục diện ngũ hành có sự tương tác mạnh mẽ giữa Mộc (Ất) và Hỏa (Ngọ). Đây là ngày "Thủy dưỡng Mộc", cực kỳ thuận lợi cho những con giáp có mối quan hệ tương sinh hoặc hợp với chi Hợi.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp có tài vận bùng nổ nhất trong ngày này và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Dần: "Lục Hợp Hóa Cát" – Tiền Bạc Rủng Rỉnh

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày Hợi là ngày Lục Hợp với tuổi Dần, tạo nên một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng, may mắn và cơ hội tài chính cho con giáp này. Nếu biết nắm bắt, tuổi Dần sẽ có đầy đủ các điều kiện thiên thời địa lợi để gặt hái thành công.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải chi tiết: Sự kết hợp giữa Dần (Mộc) và Hợi (Thủy) tạo ra thế "Thủy sinh Mộc" rất thuận. Trong công việc, con giáp tuổi Dần dễ dàng nhận được sự ủng hộ từ cấp trên hoặc đối tác. Các dự án kinh doanh liên quan đến sáng tạo hoặc tư vấn sẽ mang lại nguồn thu bất ngờ cho họ. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn thu hồi công nợ hoặc chốt doanh số.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Hướng cầu tài: Tuổi Dần có thể tham khảo việc xuất hành về hướng Tây Bắc để đón tiếp Hỷ Thần.

+ Hành động: Con giáp này có thể chủ động liên hệ với những khách hàng cũ; một cuộc gọi hỏi thăm có thể mang lại đơn hàng lớn cho bạn.

2. Con giáp tuổi Mão: "Tam Hợp Quý Nhân" – Danh Lợi Lưỡng Toàn

Theo tử vi học, ngày thứ Hai đầu tuần, ngày Ất Hợi là ngày Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi), giúp tuổi Mão trở thành con giáp may mắn bậc nhất, như "cá gặp nước", vận trình hanh thông về mọi mặt và dễ thu được thành công lớn trong công việc.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải chi tiết: Thiên can Ất (Mộc) tương đồng với bản mệnh của Mão, lại được địa chi Hợi (Thủy) nuôi dưỡng. Tài vận của bạn không chỉ đến từ nguồn thu chính mà còn có "lộc lá" từ những công việc tay trái. Những quyết định đầu tư nhanh trong ngày này thường mang lại kết quả khả quan.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Màu sắc: Sử dụng phụ kiện màu Xanh lá hoặc Xanh dương để tăng cường vượng khí.

+ Hành động: Tham khảo các mẹo phong thủy bàn làm việc để sắp xếp lại không gian, giúp luồng khí tài lộc lưu thông tốt hơn.

3. Con giáp tuổi Mùi: "Tam Hợp Cát Khánh" – Tài Lộc Vững Chắc

Cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Mùi cũng sẽ là con giáp có một ngày thứ Hai đầu tuần vô cùng nhẹ nhàng nhưng hiệu quả kinh tế lại rất cao. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì sự khởi đầu may mắn này sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho con giáp tuổi Mùi trong cả tuần đầu của tháng 3.

(Ảnh minh họa)

- Lý giải chi tiết: Địa chi Hợi mang lại sự tươi mới cho năng lượng của tuổi Mùi. Bạn có khả năng đàm phán rất tốt trong ngày này, dễ dàng thuyết phục người khác xuống tiền đầu tư vào ý tưởng của mình. Nếu bạn đang làm trong lĩnh vực dịch vụ hoặc buôn bán, lượng khách hàng sẽ tăng đột biến.

- Cách tối ưu tài vận:

+ Vật phẩm: Mang theo một chiếc ví màu nâu hoặc vàng (thổ sinh kim) để giữ tiền bạc bền vững.

+ Hành động: Tận dụng thời gian buổi sáng (giờ Thìn hoặc giờ Tỵ) để tiến hành các giao dịch quan trọng vì đây là khung giờ đại cát cho tuổi Mùi trong ngày này.

Tóm tắt chỉ số may mắn ngày 2/3 (Ất Hợi)

Con giáp Chỉ số tài lộc Quý nhân trợ giúp Giờ hoàng đạo Tuổi Dần 9.5/10 Tuổi Hợi, Tuổi Ngọ 9h - 11h Tuổi Mão 9.0/10 Tuổi Mùi, Tuổi Hợi 13h - 15h Tuổi Mùi 8.5/10 Tuổi Mão, Tuổi Ngọ 15h - 17h

* Lưu ý: Vì ngày này là 14 âm lịch (sát ngày Rằm), bạn nên cẩn trọng tránh tranh cãi với đồng nghiệp để giữ trọn vẹn tài khí. Và dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì cũng xin chúc bạn một ngày mới, tuần mới đầy sự may mắn, hanh thông và bình an nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.