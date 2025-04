Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi tuần cũ, tuần này Ngũ Quỷ ám quẻ, sức khỏe của Tý xuống dốc rõ rệt trong tuần mới khiến con giáp này mất động lực làm việc, hiệu suất công việc khá kém.

Nhiều lúc tinh thần không ổn định, bạn dễ nổi nóng với đồng nghiệp hoặc trễ hẹn với đối tác, những ngày cuối tuần nên cẩn thận sai số trong việc tính toán cho công việc kinh doanh.

Con giáp này nên quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân và người lớn tuổi trong gia đình, nhà ai có trẻ nhỏ nên hạn chế cho trẻ tới nơi đông người coi chừng lây dịch bệnh. Tam Hội chiếu cố, 3 ngày đầu tuần có tin vui trong tình cảm, các mối quan hệ êm đềm, dễ có quý nhân ghé thăm nhà bạn.

Cần lưu ý rằng, tuần này cũng sẽ có áp lực cạnh tranh rõ ràng, vì vậy hãy cẩn thận với những kẻ xấu cố gắng đánh cắp uy tín hoặc công sức của bạn tại nơi làm việc. Tý cũng cần cẩn thận để tránh thua lỗ trong đầu tư, mất tiền do phải chi cho các mối quan hệ cá nhân hoặc hư hỏng đồ đạc.

Tuổi Sửu

Thái Âm cho thấy cảm hứng làm việc của Sửu tuần này sẽ bùng nổ, có lợi cho các đề xuất sáng tạo, đàm phán và ký kết hợp đồng, bạn có thể mạnh dạn thể hiện tài năng, hợp tác làm ăn với nữ mệnh sẽ có lợi.

Nhưng tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 31/3-6/4 nhắc bạn phải cẩn thận để không làm mất lòng đồng nghiệp hoặc khách hàng vì bạn quá thẳng tính và ngang ngược.

Nữ mệnh tuổi Sửu vượng duyên, hay được người khác giới để ý trong thời gian do cách ăn mặc và nói năng của bạn chiếm được thiện cảm. Nam mệnh nên cẩn thận kẻo bị người khác giới lôi vào con đường sai lầm, hãy làm chủ cảm xúc của mình thật vững chắc.

Về mặt tài chính, có những cơ hội nhỏ để kiếm được tiền bất ngờ, chẳng hạn như thu nhập từ công việc bán thời gian, tiền thưởng và cổ tức, nhưng hãy cẩn thận đừng tham lam và liều lĩnh kẻo mất hết. Cuối tuần nhờ Tam Hợp trợ lực nên khả năng cao con giáp này sẽ kiếm được món tiền khá to.

Tuổi Dần

Tuổi Dần khá bận rộn do ảnh hưởng của Dịch Mã. Con giáp này không có thời gian để chơi bời, cả tuần tập trung vào công việc nhưng quả ngọt từ công việc tạo ra rất mỹ mãn. Những người làm công việc mang tính chất phải đi lại, di chuyển nhiều sẽ may mắn đỉnh cao trong tuần mới.

Con giáp này có nhiều may mắn trong chuyện tình cảm vào giữa tuần do ảnh hưởng của Tam Hội cục. Thứ 4 hoặc thứ 5 là ngày tốt để thu hút người khác phái bằng cách thể hiện tài năng và thể hiện bản thân một cách thông minh, đồng thời khơi dậy những cơ hội kết bạn, hợp tác làm ăn bất ngờ.

Nhìn chung tài lộc tuần này ổn định, nhưng bạn cần đề phòng tổn thất do chi tiêu bốc đồng hoặc phán đoán sai lầm vào ngày Chủ nhật. Những ai có kế hoạch kinh doanh trong tuần này nên hợp tác với nam mệnh hoặc xin ý kiến từ một người lớn tuổi trong nhà, chắc chắn bạn sẽ kiếm được tiền dù bước đầu có phần vất vả hơn người.

Tuổi Mão

Thái Dương chiếu mệnh, tuần này công việc của bạn đang tiến triển rất tốt, Mão được những người có địa vị cao ủng hộ. Những bạn trẻ tuổi này dễ mà gặt hái được nhiều thành quả to lớn và dự kiến sẽ nhận được sự công nhận và giải thưởng liên quan tới sự sáng tạo, đổi mới trong công việc.

Tam Hợp cục xuất hiện vào đầu tuần mới cho biết Mão sẽ gặp nhiều may mắn tình duyên vào ngày thứ 2. Những người đã có người yêu thì thích hợp hẹn hò với người yêu và tận hưởng khoảng thời gian lãng mạn, ấm áp. Dù bận rộn đến đâu, cuối tuần này bạn cũng nên dành thời gian để thư giãn cơ thể và tâm trí, điều này rất tốt cho sức khỏe.

Thiên Diêu nhắc Mão tuần này không thích hợp cho việc đầu tư, vay mượn mua xe mua nhà, nên cân nhắc thật cẩn thận dù cơ hội vẽ ra rất hấp dẫn.

Mặc dù triển vọng đầu tư làm ăn mà người khác bày vẽ cho bạn nghe rất nhiều hứa hẹn, bạn vẫn cần phải hành động thận trọng để tránh những sự việc bất ngờ xảy ra.

Tuổi Thìn

Thìn nên cẩn thận với hung tinh Thái Tuế trong tuần này vì công việc của Thìn sẽ có những trục trặc bất ngờ ngoài dự kiến. Bạn cần phải cẩn thận trong lời nói và hành động và tránh đưa ra những quyết định liên quan tới các con số. Người nào đang làm ăn xa nên dè chừng với đồng nghiệp mới coi chừng gặp phải "rắn độc" có tính ích kỷ.

Những người đang trong một mối quan hệ không đủ kiên nhẫn với người yêu của mình, hai bạn cãi nhau vì những chuyện rất cỏn con.

Lịch trình làm việc và nghỉ ngơi không hợp lý, có thể Thìn sẽ phải chăm sóc người khác hoặc đi khám sức khỏe trong tuần này, các bạn làm cha/mẹ nên nhắc nhở con cái đừng thức khuya xem TV, chơi game khiến sức khỏe kém.

Ảnh hưởng xấu của Thiên Nguyệt cho thấy nguồn tài chính của bạn không được tốt lắm. Bạn có thể dễ dàng bị lợi dụng và lừa đảo trong ngày thứ 5 hoặc thứ 7. Đừng cho người khác vay tiền, nếu không bạn có thể mất tiền trắng tay do tính cả nể, bạn nể họ nhưng họ vô cùng xem thường bạn đó nhé.

Tuổi Tỵ

Tư duy rõ ràng và sự sáng tạo của bạn có thể mang lại cho bạn cơ hội hợp tác trong công việc vào đầu tuần, thi cử thuận lợi, buôn bán đắt khách. Nhưng Bách Việt nhắc bạn cũng nên cẩn thận trong việc giao tiếp, đừng làm mất lòng người khác vì sự tự tin thái quá của mình.

Những người độc thân sẽ dễ dàng nảy sinh tình cảm với người khác giới. Những người đang trong một mối quan hệ sẽ có mối quan hệ ngọt ngào nhưng cẩn thận kẻo lại say nắng ai đó khiến tình cảm rạn nứt, cãi cọ nhau vì ghen tuông.

Hiệu suất làm việc xuất sắc, thái độ nghiêm túc, tập trung vào từng nhiệm vụ và hiệu quả công việc rất đáng kể, mở ra cơ hội thăng tiến và tăng lương trong tuần mới.

Tuy nhiên, bạn không nên bỏ qua tác hại của việc thức khuya đối với cơ thể và nên duy trì lịch trình làm việc và nghỉ ngơi hợp lý kẻo lại tốn tiền đi khám chữa bệnh.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi tuần mới, sự cạnh tranh nội bộ ngày càng gay gắt, có thể dẫn đến xích mích hoặc áp lực bản thân quá mức do ảnh hưởng từ hung tinh Thiên Cẩu.

Ngọ nên tuân thủ nguyên tắc nói ít làm nhiều, làm việc thầm lặng để tránh nói nhiều vạ miệng gây ra lỗi lầm không đáng có.

Bạn cần chú ý đến chế độ ăn uống và cẩn thận với chứng khó tiêu và khó chịu ở đường tiêu hóa. Với những người độc thân, vận may tình duyên ở mức trung bình, hãy chờ đợi số phận an bài và đừng cố ép duyên. Những người đang muốn tìm lại người thân thất lạc trong tuần này khả năng cao khó thành.

Bạn đang ở trong tình trạng sức khỏe kém và dễ cảm thấy không khỏe. Thiên Cẩu nhắc Ngọ nên đi khám bác sĩ kịp thời nếu không bệnh càng nặng càng tốn tiền chữa. Người nào có lịch công tác hoặc đi chơi xa trong tuần mới dễ bị mất giấy tờ hoặc làm rơi ví tiền.

Tuổi Mùi

Mùi gặp nhiều may mắn trong công việc tuần mới nhờ Thiên Đức trợ vận. Đồng nghiệp giúp đỡ bạn rất nhiều, điều này đã cải thiện hiệu quả công việc của bạn rất hiệu quả. Tuần này rất tốt cho các bạn làm trung gian trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh xe cộ, mua bán đất đai nhà ở.

Những người độc thân có thể cảm thấy vận may tình yêu của mình hơi thiếu, nhưng số phận luôn đến một cách bất ngờ, vì vậy hãy kiên nhẫn và chờ đợi. Thể lực của Mùi khá tốt, sức đề kháng tăng cường có lợi cho việc sinh nở, chữa bệnh trầm cảm, chữa lành tâm hồn.

Sự giàu có đang đến và bạn có thể nhận được thêm tiền thưởng và phúc lợi từ công việc hiện tại. Nhưng khi nói đến đầu tư, bạn cần chú ý đến xu hướng thị trường bởi nó dễ biến động và thay đổi, vì vậy bạn cần đưa ra quyết định một cách thận trọng.

Tuổi Thân

Hung tinh Bạch Hổ ám quẻ, sự nghiệp của bạn đang phát triển không mấy suôn sẻ. Công việc thì nhiều và đủ thứ chuyện lặt vặt cứ liên tiếp xảy ra. Ngoài ra, một số đồng nghiệp có thể gây rắc rối cho bạn, khiến bạn khó xử và cảm thấy ấm ức.

Với những người đang trong một mối quan hệ, hãy cẩn thận với việc nửa kia của bạn lừa dối, nói dối hoặc thao túng tâm lý. Những gia đình có con nhỏ nên giúp con cái giải tỏa căng thẳng tâm lý trong việc học và quan tâm đến vấn đề bạn bè của con trong tuần này.

Bạn không có động lực để kiếm tiền trong tuần này do tinh thần không ổn, hay ốm vặt, thường xuyên nghĩ tiêu cực, cáu gắt do dạo gần đây nhiều việc khiến bạn phật ý. Tốt nhất là bạn nên ở nhà nhiều hơn và dành thời gian cho gia đình bởi một gia đình hạnh phúc cũng sẽ làm tăng sự giàu có của bạn.

Tuổi Dậu

Tử Vi cát tinh chiếu cố, sự nghiệp của bạn đã bước vào giai đoạn quan trọng. Lúc này, Dậu nên nắm lấy thời cơ, bạn phải tràn đầy quyết tâm, kiên định, chủ động ứng phó với thử thách và thể hiện sức mạnh của mình trong công việc, đời sẽ sang trang mới. Tuần này cực tốt cho bạn nào làm kỹ thuật, nghệ thuật, xây dựng, môi trường, nông sản.

Những người có bạn đời sẽ được bao quanh bởi bầu không khí ngọt ngào và mối quan hệ của họ sẽ được cải thiện hơn nữa. Những người độc thân gặp may mắn trong tình yêu, và có lẽ vào một thời điểm bất ngờ nào đó, bạn sẽ gặp được người khiến trái tim bạn rung động.

Những nỗ lực và tài năng của bạn đã được phát huy hết khiến tiền bạc của bạn cũng đi lên khá nhanh. Tuần này nếu Dậu muốn mua bán xe cộ, đất đai, động thổ, cấu tài cầu danh nên tiến hành trong ngày thứ 4 hoặc Chủ nhật bởi có Tam Hợp cục hỗ trợ nên vạn sự như ý mọi sự như mơ, thuận lợi vô cùng tận.

Tuổi Tuất

Nhiệm vụ công việc trong tuần này không chỉ nhiều mà còn rất quan trọng, mang lại nhiều áp lực cho tuổi Tuất, đôi khi bạn cảm thấy kiệt sức do công việc dồn đống. Tuất rất bận trong thời gian tới do bạn cần phải luôn tập trung và tỉ mỉ để tránh mắc lỗi do sự bất cẩn.

Những người độc thân có may mắn trong tình yêu, nhưng cần chú ý đến sự không trung thực của bạn bè, coi chừng bị bạn bè nói xấu sau lưng.

Bạn có xu hướng suy nghĩ quá nhiều trong tình cảm và thậm chí có thể bị mắc kẹt trong một lối mòn. Thay đổi tư duy có thể giúp bạn tìm ra giải pháp cho bản thân.

Tuần này Tuất mất rất nhiều tiền của do ảnh hưởng xấu của Đại Hao. Con giáp này chi tiêu khá nhiều cho hội họp, đám đình, tiệc tùng trong gia đình, bạn bè.

Cuối tuần cần rất nhiều tiền để khám chữa bệnh, mua bán sửa chữa vật dụng bị hư hỏng trong nhà, tốn kha khá tiền, ngày thứ 7 nên coi chừng kẻo bị lừa đảo, thôi miên.

Tuổi Hợi

Cuối tuần này có Tam Hợp tìm tới khá tốt cho công việc của Hợi. Con giáp này nên chọn ngày thứ 5 để đưa ra quyết định lớn cho công việc. Những người làm ăn nhỏ lẻ hoặc đang ở nước ngoài nên hạn chế xích mích với đồng nghiệp, khách hàng kẻo bản thân lại chịu nhiều thiệt thòi.

Những người độc thân sẽ dễ dàng gặp được người khác giới hấp dẫn họ. Tuy nhiên người đang trong một mối quan hệ sẽ cảm thấy bất an và nghi ngờ, điều này không tốt cho sự phát triển mối quan hệ của 2 bạn, cần ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với nhau, tuyệt đối đừng vòng vo trốn tránh.

Tiểu Hao cản trở, Hợi khó mà giữ được tiền trong tuần này. Tình hình tài chính của bạn không khả quan và bạn có thể dễ dàng mất tiền vì những lỗi sai vô cùng ngớ ngẩn.

Bạn phải luôn cảnh giác với lừa đảo qua điện thoại và không nên dễ dàng cho người khác vay tiền để tránh những tổn thất không đáng có.

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo.