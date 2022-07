Tử vi 12 con giáp thứ bảy 9/7: Trâu bất ổn chuyện tình cảm, Mèo gặp nhiều may mắn

Tử vi tuổi Tý

Người tuổi Tý đang ở đúng vị trí của mình, vì thế hãy nỗ lực hết sức để phấn đấu.

Vận may tài lộc cũng đến với con giáp này khi người tuổi Tý nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ một cách chính xác, nhờ vậy có thể kiếm về một khoản lợi nhuận kha khá cho mình. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến.

Tuy nhiên, phương diện tình yêu có đôi chút khúc mắc do hai bạn còn chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau. Mọi việc đều có thể tháo gỡ nếu cả hai có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Hãy chủ động làm lành sớm nếu không bạn sẽ là người hối hận nhiều hơn đó Tý nhé.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Xanh dương, đen

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Sửu

Tử vi tuổi Sửu

Thiên Quan tác động lên vận trình ngày mới của người tuổi Sửu khiến bạn có thể sẽ phải đối mặt với những người sếp và đồng nghiệp khó tính. Bạn sẽ phải tốn nhiều công sức hơn để thuyết phục và chứng minh rằng mình đúng.

Tuy nhiên bạn cũng không cần phải lo lắng quá vì năng lực và sự khéo léo của bạn sẽ giúp xoay chuyển tình thế. Dù đối phương có thể sẽ không tin tưởng ngay, nhưng kết quả công việc sẽ cho thấy bạn không hề khoác lác, do đó hãy tập trung vào chất lượng hơn.

Vì ngũ hành tương xung nên tình cảm đôi lứa bất ổn, gia đình mâu thuẫn. Tuổi Sửu hãy thẳng thắn nói ra những điều khiến mình không vui hoặc chán nản, chỉ có sự thẳng thắn mới giúp tình yêu của hai người được lâu dài.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Cà phê, vàng

Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu, Tý

Tử vi tuổi Dần

Người tuổi Dần tâm trạng vui vẻ, tràn đầy niềm vui. Tinh thần làm việc phấn chấn, tỉnh táo, lại có quý nhân phù trợ nên mọi chuyện đều thuận lợi. Bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp để kéo năng suất chung cao hơn.

Tài chính trong ngày này cũng không có gì phải lo lắng. Bạn kiếm được lợi nhuận không nhỏ từ những mối làm ăn đã xây dựng trước đó. Uy tín của con giáp này trên thương trường càng được nâng cao thì càng có nhiều khách hàng muốn làm việc và hợp tác với bạn.

Về mặt tình cảm, may mắn về đường tình duyên cuối cùng cũng tìm đến gõ cửa bạn. Ngũ hành Thủy sinh Thổ giúp người độc thân có nhiều cơ hội tìm được ý trung nhân, nhưng bạn cũng đừng kén chọn quá kẻo để lỡ cơ hội lần này.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Xanh lá, xanh lam

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi, Tuất

Tử vi tuổi Mão

Tử vi hàng ngày dự báo, nhờ Tam Hợp che chở, hôm nay được coi là một ngày may mắn với người tuổi Mão khi các phương diện của bạn đều khá hanh thông. Công việc ở thời điểm này đã diễn ra theo đúng kế hoạch của bản mệnh, không có gì phải lo lắng nữa.

Tài lộc cũng rất khả quan. Mọi áp lực tài chính dường như đã được gỡ bỏ do có người hỗ trợ, thậm chí có người còn may mắn trúng thưởng, trúng số, có thêm một món nhờ những khoản đầu tư trước đây. Dù vậy, cơ hội luôn đi kèm với thách thức, may mắn đi liền với xui xẻo, vì vậy bạn nên thận trọng trong việc chi tiêu số tiền này sao cho phù hợp.

Lại thêm ngũ hành tương sinh nên tình cảm đôi lứa vô cùng thăng hoa. Bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa, chỉ tiếc không phải lúc nào bạn cũng biết dùng nên khiến mối quan hệ có lúc khá lạnh nhạt.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi, Tuất

Tử vi tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Chính Quan tương trợ nên đặt ra rất nhiều tham vọng cho bản thân và bằng ý chí của mình bạn sẽ dễ dàng thực hiện được những mục tiêu đó. Chỉ cần nỗ lực hết mình thì sớm hay muộn bạn cũng sẽ nhận được thành quả tương xứng với công sức đã bỏ ra.

Về mặt tình cảm, để duy trì một mối quan hệ thì không có cách nào khác ngoài việc cả bạn và đối phương đều phải cố gắng sắp xếp thời gian để trò chuyện với nhau về những vấn đề trong cuộc sống. Việc ít tương tác với nhau sẽ chỉ khiến mối quan hệ ngày càng xa cách.

Giờ tốt: 23h đến 1h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý, Thân

Tử vi tuổi Tị

Ngày Tị Hợi Tương Xung, người tuổi Tị có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Bản mệnh dễ bị người khác cản trở, những người tưởng như tốt đẹp lại có ý định hãm hại sau lưng tuổi này trong lúc bạn sơ hở.

Ngày này càng nôn nóng và cố chấp sẽ càng dễ gặp bất lợi. Vì thế, cho dù lo lắng đẩy bản mệnh đến tình huống khó xử, muốn hành động ngay cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh. Mà tốt nhất là tuổi Tị không nên quyết định việc gì quan trọng thời điểm này.

Thủy Hỏa xung khắc, trong chuyện tình cảm, nếu bạn đặt cái tôi của mình quá lớn thì rất khó giữ tình yêu bền vững. Đừng cố thuyết phục đối phương nghe theo mình, thay vào đó bạn hãy thử lắng nghe cảm nhận của người ấy trước khi bạn làm tổn thương họ vì sự vô tình của mình.

Giờ tốt: 1h đến 3h

Màu sắc cát tường: Đỏ, cam

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu, Thân

Tử vi tuổi Ngọ

Hôm nay được coi là một ngày vượng tài với người tuổi Ngọ nhờ Thiên Tài chiếu mệnh. Con giáp này biết cách kiếm tiền từ nhiều nguồn để cải thiện thu nhập của mình. Lúc này bạn không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc, bạn đủ sức cáng đáng nếu có sự cố bất ngờ cần dùng đến tiền.

Công việc cũng không có gì phải lo lắng. Thời điểm này thuận lợi là thế nhưng việc này đồng nghĩa nhiều nhiệm vụ hơn, bản mệnh cũng cần nỗ lực làm việc hơn. Người tuổi Ngọ sẽ có thêm trách nhiệm phải gánh vác, thách thức là không nhỏ.

Tuy nhiên ngũ hành xung khắc sẽ đe dọa đến hạnh phúc của bản mệnh và người ấy. Con giáp này có thể sẽ lâm vào tan vỡ tình cảm nếu không biết trân trọng hạnh phúc của mình. Người có đôi nên vạch rõ ranh giới của mình trong mối quan hệ với những người khác phái.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Hồng, tím

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần, Mùi

Tử vi tuổi Mùi

Nhờ Tam Hợp độ mệnh, công việc của tuổi Mùi có những bước ngoặt quan trọng, rất may là chúng phát triển theo hướng tích cực. Bạn gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp cho mình. Đây là cơ hội tốt, hãy tận dụng triệt để để tăng thêm lợi thế cho mình.

Tuy nhiên sự giúp đỡ từ phía người khác chỉ mang tính chất tạm thời, muốn lâu bền thì tuổi Mùi vẫn cần tự nâng cao năng lực và hoàn thiện kĩ năng cá nhân, tranh thủ thời gian này để học tập định hướng bản thân sẽ rất hữu ích cho sự nghiệp về lâu dài.

Không những vậy, con giáp này còn gặp may ở phương diện tình cảm. Cát khí giúp người có đôi nhanh chóng hàn gắn được những rạn nứt trước đó khi cả hai đều không muốn đánh mất tình yêu này. Ngược độc thân cũng tự tin thể hiện bản thân, tăng cơ hội gặp gỡ người phù hợp.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Hợi

Tử vi tuổi Thân

Tương Hại giáng họa, người tuổi Thân có thể phải chịu tổn thương bởi những rạn nứt trong mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Bản mệnh sống hết mình với người khác nhưng chưa chắc vì thế mà họ sẽ đối tốt lại với mình. Con giáp này cần học cách chấp nhận những điều có thể xảy ra trong cuộc sống, cuộc sống vốn không chỉ có màu hồng.

Công việc không mấy suôn sẻ khi xung quanh con giáp này vẫn có những kẻ tiểu nhân rình rập và gây cản trở, khó khăn. Bản mệnh lại có phần chủ quan nên tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu lợi dụng và biến cơ hội thành cạm bẫy, cơ hội đến tay lại trôi qua mất.

Kim sinh xuất cho Thủy là nguyên nhân khiến tình cảm lứa đôi đứng trước nhiều thử thách. Những cãi vã, xích mích trong tình yêu là điều không tránh khỏi, quan trọng là hai bạn vẫn còn tin tưởng và sẵn sàng tha thứ cho đối phương.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Bạc, ánh kim

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tị

Tử vi tuổi Dậu

Thiên Ấn xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Dậu cho thấy bản mệnh có thể có cơ hội để thăng tiến trên con đường công danh sự nghiệp. Cát tinh ở bên tạo ra lợi thế cho con giáp này thể hiện năng lực của mình, nổi trội hơn hẳn giữa đám đông.

Hơn thế nữa vận may còn đến trong các vấn đề tiền bạc, bản mệnh có thể đứng trước cơ hội đầu tư lý tưởng trong thời gian này. Tuy nhiên, dù vận trình tài lộc cho dù tốt tới đâu thì cũng không cho phép bản thân mình được chi tiêu quá thoải mái kẻo tiền bạc có là núi cũng hết sớm thôi.

Về mặt tình cảm, sự cứng nhắc về mặt thái độ, hành động dù là của bạn hay đối phương cũng sẽ khiến mối quan hệ này khó mà phát triển lâu dài được. Khi còn bên nhau, hãy cố gắng mềm mỏng vì đó là người mà ta yêu thương, đừng để đến lúc mất đi mới hối hận.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Trắng, xám

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn

Tử vi tuổi Tuất

Tuổi Tuất có thể đạt được thành công đáng kể trong công việc, vận trình thăng tiến nhanh chóng đến bất ngờ trong ngày. Kết quả này hoàn toàn là do những kinh nghiệm mà con giáp này tích lũy được trong suốt thời gian vừa qua, may mắn chỉ là yếu tố phụ.

Tuy nhiên, ngũ hành tương xung khiến chuyện tình cảm gặp chút phiền muộn. Mâu thuẫn ngày càng chồng chất. Nguyên nhân là do bản mệnh chưa xác định rõ tình cảm của mình, dễ bị người ngoài tác động nên người ấy cảm thấy thất vọng vì không được tin tưởng.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Nâu, cà phê

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần

Tử vi tuổi Hợi

Tâm trạng của người tuổi Hợi sa sút khá rõ do những tác động đến từ yếu tố khách quan. Những lời nói ra nói vào, sự nghi ngờ của mọi người khiến bạn đánh mất tự tin thường ngày, cũng không thể phát huy năng lực một cách tối đa, hiệu suất sụt giảm.

Kiếp Tài còn cảnh báo nguy cơ mất tiền mất của của Hợi. Dù vào lúc vận trình tài lộc rủng rỉnh nhất, bạn cũng không nên cho phép bản thân mình được chi tiêu quá thoải mái. Làm việc gì cũng cần phải lên kế hoạch rõ ràng để tránh thất thoát.

Ngày Thủy vượng, bản mệnh cũng nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là về đường ruột, tiêu hóa. Con giáp này nên giảm tải bớt công việc, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ để loại bỏ những nguy cơ gây tổn hại đến cơ thể của mình nhé.

Giờ tốt: 5h đến 7h

Màu sắc cát tường: Trắng, đen

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo.