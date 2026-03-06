HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Tử vi 12 con giáp ngày 6/3: Tý cẩn trọng hao hụt tài chính, Mùi liên tiếp đón tin vui

PV |

Tử vi 12 con giáp ngày 6/3/2026 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.

1. Tuổi Tý

Sự nghiệp: Tý - Mão tương hình, dễ gặp rắc rối liên quan đến lời ăn tiếng nói. Đừng quá chủ quan trong các buổi họp hay đàm phán.

Tài lộc: Có dấu hiệu hao hụt. Bạn nên kiểm soát túi tiền, tránh mua sắm theo cảm hứng.

Tình duyên: Một chút hờn dỗi có thể xảy ra. Hãy chủ động làm hòa để bầu không khí bớt căng thẳng.

2. Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Nhờ tinh thần làm việc trách nhiệm, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ khó. Đây là lúc để củng cố vị thế của mình.

Tài lộc: Khá ổn định. Bạn có thể nhận được tin vui liên quan đến các khoản nợ cũ được hoàn trả.

Tình duyên: Người độc thân nên mạnh dạn hơn. Sự chân thành của bạn sẽ chạm đến trái tim đối phương.

3. Tuổi Dần

Sự nghiệp: Vận trình công việc hanh thông. Sự quyết đoán giúp bạn chiếm thế thượng phong trong các dự án cạnh tranh.

Tài lộc: Thu nhập từ công việc chính rất khả quan. Bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà nhỏ.

Tình duyên: Mọi chuyện êm đẹp. Sự thấu hiểu giúp tình cảm giữa hai người ngày càng khăng khít.

4. Tuổi Mão

Sự nghiệp: Ngày "tuổi" nên bạn có xu hướng nhạy cảm hơn bình thường. Hãy tập trung vào chuyên môn thay vì để ý đến những lời đàm tiếu.

Tài lộc: Nên giữ chặt túi tiền. Không phải là thời điểm tốt để cho vay hay đầu tư lớn.

Tình duyên: Có nhiều cảm xúc xáo trộn. Cần dành không gian riêng để suy nghĩ thấu đáo hơn.

5. Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Thìn - Mão tương hại, cẩn thận có kẻ "ném đá giấu tay". Đừng quá tin tưởng vào những lời hứa hẹn hoa mỹ.

Tài lộc: Tài vận ở mức trung bình. Bạn cần lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng cho thời gian tới.

Tình duyên: Tránh mang sự bực dọc từ công việc về nhà để không làm ảnh hưởng đến người thân.

6. Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi. Khả năng ngoại giao giúp bạn kết nối được với nhiều đối tác tiềm năng.

Tài lộc: May mắn ghé thăm, có thể có lộc bất ngờ từ việc kinh doanh hoặc trúng thưởng nhỏ.

Tình duyên: Đào hoa vượng, người độc thân rất dễ lọt vào "mắt xanh" của ai đó trong ngày hôm nay.

7. Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Mão - Ngọ tương phá, công việc có thể gặp trục trặc bất ngờ vào phút chót. Cần có phương án dự phòng.

Tài lộc: Nên thận trọng với các lời mời gọi đầu tư sinh lời nhanh. Rủi ro trong ngày này khá cao.

Tình duyên: Dễ nảy sinh mâu thuẫn do thiếu sự tin tưởng. Hãy thẳng thắn với nhau thay vì đoán già đoán non.

8. Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) giúp sự nghiệp thăng hoa. Bạn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cấp trên và cộng sự.

Tài lộc: Rất tốt. Việc đầu tư bắt đầu thu về lợi nhuận, tiền bạc rủng rỉnh.

Tình duyên: Một ngày ngập tràn niềm vui. Gia đình hòa thuận, đôi lứa thấu hiểu.

9. Tuổi Thân

Sự nghiệp: Tinh thần làm việc lên cao, bạn giải quyết công việc với tốc độ đáng kinh ngạc và hiệu quả bất ngờ.

Tài lộc: Có xu hướng chi tiêu nhiều cho ngoại hình hoặc sức khỏe. Đây là khoản đầu tư xứng đáng.

Tình duyên: Người độc thân có thể gặp lại người cũ hoặc có những kết nối mới đầy thú vị.

10. Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Mão - Dậu tương xung, công việc dễ bị đình trệ hoặc phải thay đổi kế hoạch đột ngột. Cần giữ bình tĩnh.

Tài lộc: Tài chính có chút biến động. Bạn nên cân nhắc cắt giảm những khoản chi không thực sự cần thiết.

Tình duyên: Khoảng cách giữa các cặp đôi có thể bị nới rộng nếu không dành thời gian quan tâm nhau.

11. Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Lục Hợp (Mão - Tuất) mang lại vận trình vô cùng suôn sẻ. Bạn tìm thấy hướng đi mới cho những bế tắc bấy lâu.

Tài lộc: Khá vượng. Có cơ hội ký kết được những hợp đồng giá trị lớn.

Tình duyên: Tình cảm đôi lứa mặn nồng, sự lãng mạn giúp tình yêu thêm bền chặt.

12. Tuổi Hợi

Sự nghiệp: Tam Hợp cục giúp bạn tỏa sáng. Khả năng sáng tạo và tầm nhìn xa giúp bạn dẫn đầu trong công việc.

Tài lộc: Dư dả, tiền bạc không còn là nỗi lo. Bạn có thể nghĩ đến việc mở rộng quy mô kinh doanh.

Tình duyên: Một ngày lý tưởng cho những buổi hẹn hò hoặc những lời tỏ tình ngọt ngào.

* Thông tin mang tính chất tham khảo.

