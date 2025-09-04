Tử vi 12 con giáp ngày 4/9: Tỵ, Dần có quý nhân phù trợ, Tuất tình duyên như ý

Tuổi Tý

Các phương diện trong tuần này của những người tuổi Tý tương đối tốt, bản mệnh gặp nhiều thuận lợi trong công việc, tài lộc ổn định, đều đặn, phương diện tình cảm hài hòa. Tuy nhiên ngày Thổ vượng nên bạn dễ bị nóng trong, cần phải lưu ý nhiều hơn tới sức khỏe của mình nhé.

Vận trình tài lộc bình thường, không có gì đáng chú ý, công việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Do đó bạn có một ngày khá bình thản, nếu như là người hoạt bát, sôi nổi thì sẽ cảm thấy hơi nhàm chán, vô vị nhưng nếu là tính cách hướng nội thì bạn sẽ thấy rất hài lòng.

Gia đình luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc giúp cho bản mệnh lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Cho dù ở bên ngoài bạn cảm thấy mệt mỏi như thế nào đi nữa thì chỉ cần về tới nhà là bạn sẽ cảm thấy thoải mái, tinh thần nhẹ nhõm ngay, giống y như là được tiếp thêm năng lượng vậy.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu hôm nay đón nhận nhiều niềm vui trong sự nghiệp. Bản mệnh có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp, cấp trên nên được nâng đỡ rất nhiều, con đường công việc trở nên hanh thông hơn, đặc biệt là những người làm kinh doanh.

Sức khỏe của bản mệnh khá vượng, ngày có Mộc khí giúp cho tinh thần bạn phấn chấn, cảm thấy tự tin hơn hẳn. Chuyện tình cảm cũng nhờ thế mà tiến triển nhanh, bạn đã biết chủ động, quan tâm nhiều hơn tới đối phương nhưng nhớ là phải đặt tình cảm đúng chỗ nhé.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần trong ngày hôm nay nhờ có quý nhân trợ giúp nên có nhiều lợi thế. Trong ngày nếu như bản mệnh phải thi cử thì sẽ giành được ưu thế, không có chuyện thất bại đâu. Đây vốn là quý nhân hiền lành, không tranh đấu nên nếu như bạn sử dụng bằng cấp để tranh quyền thì không sáng suốt chút nào.

Chuyện tình cảm của những người tuổi Dần trong hôm nay được nương nhờ Thực Thần nên mối quan hệ giữa hai bạn rất vui vẻ và hòa hợp. Tuy không có nhiều đột phá nhưng lại khá đầm ấm, bình yên. Đây chính là kết quả mà bạn mong muốn nên cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Tuổi Mão

Ngày Hỏa vượng nên tính cách của bạn khá nóng nảy, bốc đồng. Để hạn chế tối đa những mâu thuẫn với đồng nghiệp và mọi người xung quanh thì nên tránh tụ tập nhiều, tuyệt đối không nhậu nhẹt. Nơi đông người dễ có chuyện phát sinh, không chỉ làm tổn hại hòa khí mà còn có thể gây họa huyết quang nữa đấy.

Tài lộc của bạn hôm nay không có nhiều cơ hội khởi sắc, nếu bạn chăm chỉ thì cũng chỉ có đủ tiêu mà thôi, vì vậy đừng hi vọng quá nhiều nhé. Bản mệnh phải tự lực cánh sinh trong cuộc sống của mình mà không được ai giúp đỡ. Nhưng chỉ cần cố gắng thì mọi thứ đều sẽ suôn sẻ.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn cần phải cẩn thận hơn nữa với túi tiền của mình hôm nay nhé. Công việc không được thuận lợi nên tiền vào thì ít, tiền ra thì nhiều, nếu bạn không thận trọng thì còn rỗng túi nữa đấy. Trong thời điểm này thì bạn không nên tin tưởng hoàn toàn bất cứ ai nhé.

Đối với bản mệnh thì chuyện tình cảm gia đình luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất, cho nên bản thân họ luôn ý thức được các mối quan hệ trong gia đình. Với người người đã có đôi có cặp thì nửa kia của bạn cũng đóng góp không nhỏ vào thành công trong sự nghiệp đấy. Do đó bạn cần phải biết trân trọng những mối quan hệ đang có nhé.

Tuổi Tỵ

Trong công việc của những người tuổi Tỵ sẽ có quý nhân phù trợ nên việc quan hệ xã giao tốt. Đặc biệt có Quý Nhân phù trợ nên mọi việc dễ thành. Nhưng dự định, kế hoạch trước đó sẽ có cơ hội tiến xa hơn và dự báo sẽ đạt được thành quả mới. Những người bạn của bạn có thể trở thành trợ lực, giúp bạn tin tưởng và cùng nhau phát triển.

Tình hình sức khỏe, bạn không có gì phải lo nghĩ vì chúng đã khá hơn thời gian trước. Kết hợp với những tin vui về tình cảm khiến bạn cảm thấy thực sự lạc quan và sung sức. Bạn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc và trân trọng từng khoản khắc của ngày hôm nay.

Tuổi Ngọ

Hôm nay có Chính Ấn tương trợ giúp công việc thuận lợi, tiến độ nhanh hơn. Nếu bạn tiến hành ký kết các hợp đồng sẽ dễ có được lợi nhuận, tăng thu tài chính. Bên cạnh đó, Chính Ấn hỗ trợ nên đường tình duyên của bạn có thể rất dễ chịu và thăng hoa.

Tuy nhiên, bạn đừng cảm thấy quan hệ quá thuận lợi mà muốn treo cao, bắt cá hai tay nhé. Vận trình tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại chẳng có gì đáng phải bận tâm. Bạn vẫn nhận được tin vui và sự chăm sóc của mọi người. Các mối quan hệ xã hội ổn định và dù có ở xa các bạn vẫn đạt được sự thấu hiểu cần thiết.

Tuổi Mùi

Hôm nay tuổi Mùi luôn nhận được những vận làm ăn lớn, có nhiều điềm tốt về vận tài lộc. Tình hình tài chính bình ổn, nguồn vốn quay vòng tối ưu, bước đầu đã thu về lãi suất.

Cuộc sống của bạn đang dần dần đi vào quỹ đạo rồi đấy. Tình hình tài chính hôm nay ở mức bình thường vì thế bạn cần phải lên kế hoạch một cách cụ thể cho những buổi liên hoan, ăn chơi nhảy múa.

Chuyện tình cảm giữa 2 bạn không mấy thuận lợi, kết hôn của bạn gặp phải sự phản đối của gia đình. Nhưng đừng vì thế mà tỏ ra nản chí hoặc quay sang trách móc bố mẹ. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn người trong cuộc, hãy đứng ở góc độ của họ để nhìn nhận sự việc.

Tuổi Thân

Đối với người tuổi Thân hôm nay đặc biệt cần phải lưu ý. Sự mong cầu nhanh chóng về công danh cũng như về tài lộc không có kết quả nhưng vẫn tốt.

Nên để mọi chuyện theo chiều hướng tự nhiên thì sẽ tốt hơn. Hôm nay bản mệnh có sự may mắn về tiền bạc, nhưng cũng hao về vui chơi, đình đám, giao thiệp. Mọi việc nên để tự nhiên không cần phải nêu lên ý kiến của mình vì tất cả đã có chủ định. Hỏa Thổ tương sinh, tình cảm gia đình ít nhiều hòa dịu hơn.

Chuyện tình cảm trong ngày này của 2 bạn có chút khởi sắc hơn và dường như mọi thứ đã thuộc về bạn. Bạn hãy biết nâng niu và giữ lấy nó đừng để mất đi thì tìm lại cũng chẳng có ích gì cả.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu hôm nay bản mệnh bản mệnh cần chú ý đề phòng kẻo bị tiểu nhân rắc tâm hãm hại, người thân xa lánh, nhân duyên vô cùng xấu. Gọi chung bản mệnh nên cẩn thận, không thấy sự thuận lợi quá dễ trước mắt mà mất sự đề phòng.

Sức khỏe của người tuổi Dậu trong hôm nay không được tốt đi ra đường nên cẩn thận, tránh những vật nhọn hoặc nước.

Nếu cảm thấy không an tâm nên đi khám và có phác đồ điều trị phù hợp. Ngày hôm nay bạn không nên tranh cãi, kiện tụng vì sẽ chịu thua thiệt lại còn bực mình, thêm rắc rối.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay của người tuổi Tuất sẽ có một ngày tình duyên ưu ái, viên mãn theo cách mà bạn đang mong muốn có được, nhận được tin vui từ người yêu, người thương hoặc vô tình gặp người mình thích một cách tình cờ khiến bạn tương tư thương nhớ.

Bạn sẽ cảm thấy khá vui vẻ và ngọt ngào. Hôm nay là một ngày thành công trên con đường sự nghiệp của những người tuổi Thìn khi bạn được mọi người kính trọng, gặt hái nhiều thành công trong công việc việc, tiền đồ xán lạn. Tuy nhiên đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo khiến người khác xa lánh nhé.

Tuổi Hợi

Vận trình công việc của những người tuổi Hợi cần phải đề phòng những kẻ tiểu nhân làm hại. Đối với những người này thì sẽ không thể đối xử lại bằng cách tiểu nhân mà thay vào đó phải hành động như người quân tử, hãy quang minh chính đại để cho kẻ xấu biết khó mà lui nhé.

Phương diện tình cảm của bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trong ngày hôm nay mà nguyên nhân chủ yếu là những chuyện từ quá khứ làm ảnh hưởng. Bạn không thể để cho bản thân chìm đắm mãi trong quá khứ được mà cần phải hướng tới tương lai.

Hôm nay tình hình sức khỏe của bạn lại không được tốt lắm đâu, vì vậy hãy chú ý vui chơi điều độ và để cho cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Đừng vì ngại với người khác mà cố sức, điều này không tốt cho cơ thể bạn lúc này đâu, nếu thấy không khỏe thì hãy mạnh dạn từ chối mọi lời mời.

