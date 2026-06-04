Tử vi 12 con giáp ngày 4/6: Mão có điềm báo hao tài, Ngọ công việc suôn sẻ

Tử vi 12 con giáp ngày 4/6/2026 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.

Tuổi Tý

Sự nghiệp: Gặp cục diện Phá Thái Tuế nên công việc dễ phát sinh những rắc rối ngoài dự kiến. Bạn cần cẩn trọng với các mối quan hệ với đồng nghiệp, tránh tham gia vào chuyện bao đồng nơi công sở.

Tài lộc: Ở mức bình ổn. Hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để mạo hiểm đầu tư lớn hay cho người khác vay mượn tiền bạc mà không có giấy tờ rõ ràng.

Tình duyên: Khía cạnh tình cảm chịu chút áp lực. Những cặp đôi dễ chiến tranh lạnh vì những bất đồng nhỏ nhặt. Người độc thân chưa có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Nhờ cục diện Tam Hợp nâng đỡ, công việc của tuổi Sửu tiến triển vô cùng hanh thông. Sự kiên trì và tỉ mỉ của bạn giúp giải quyết dứt điểm các dự án còn tồn đọng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc vượng phát. Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, khách hàng tự tìm đến. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận thưởng.

Tình duyên: Tình cảm gia đình hài hòa, ấm áp. Bạn và nửa kia tìm được tiếng nói chung sau những hiểu lầm trước đó.

Tuổi Dần

Sự nghiệp: Công việc tiến triển đều đặn, tuy nhiên bạn cần tiết chế cái tôi cá nhân. Khi làm việc nhóm, việc biết lắng nghe sẽ giúp bạn ghi điểm lớn trong mắt cấp trên.

Tài lộc: Thu nhập ổn định từ nguồn công việc chính. Bạn nên tập trung tích lũy và lên kế hoạch chi tiêu hợp lý cho giai đoạn tới.

Tình duyên: Mối quan hệ lứa đôi duy trì ở mức bình lặng. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng tiềm năng thông qua sự giới thiệu của bạn bè hoặc người thân.

Tuổi Mão

Sự nghiệp: Chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Xung, tuổi Mão có một ngày khá vất vả. Công việc xuất hiện những thay đổi đột ngột đòi hỏi bạn phải có khả năng ứng biến nhanh nhạy.

Tài lộc: Có điềm báo hao tài tốn của. Bạn cần bảo quản kỹ tài sản cá nhân khi ra ngoài và hạn chế mua sắm những món đồ xa xỉ không thực sự cần thiết.

Tình duyên: Hai bạn dễ xảy ra tranh cãi do bất đồng quan điểm sống. Hãy học cách đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ thấu đáo hơn.

Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Nhờ có Nhị Hợp trợ lực, vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn vô cùng sáng sủa. Bạn có cơ hội khẳng định năng lực cá nhân và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp.

Tài lộc: Tài chính có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Các khoản đầu tư trước đây bắt đầu đem lại nguồn lợi nhuận đều đặn.

Tình duyên: Đào hoa nở rộ. Người độc thân dễ thu hút ánh nhìn của người khác phái nhờ sự tự tin và khéo léo trong giao tiếp.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi nhờ sự xuất hiện của Quý Nhân Tam Hợp. Mọi kế hoạch bạn vạch ra trong ngày đều được vận hành trơn tru và đạt hiệu quả cao.

Tài lộc: Tài lộc rủng rỉnh, tiền bạc hanh thông. Bạn có thể nhận được một vài lời mời hợp tác làm ăn béo bở hoặc có thêm nguồn thu nhập phụ.

Tình duyên: Tình cảm đôi lứa ngọt ngào, khăng khít. Hai bạn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhau trước những áp lực của cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Công việc diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, bạn cần tập trung cao độ vào các chi tiết nhỏ trong hợp đồng hoặc giấy tờ để tránh những sai sót không đáng có.

Tài lộc: Vận trình tài lộc ở mức trung bình. Hãy thắt chặt chi tiêu và tránh xa các trò chơi mang tính đỏ đen, may rủi.

Tình duyên: Người độc thân có xu hướng khép kín và chưa thực sự sẵn sàng mở lòng đón nhận một mối quan hệ mới. Các cặp đôi nên dành nhiều thời gian hẹn hò để hâm nóng tình cảm.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Gặp đôi chút thử thách do ảnh hưởng của một vài hung tinh nhẹ. Bạn có thể phải kiêm nhiệm thêm công việc của người khác, nhưng đây cũng là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh.

Tài lộc: Tài chính giữ ở mức bình ổn, thu chi cân bằng. Đây là thời điểm tốt để bạn nghiên cứu sâu hơn về các kiến thức quản lý tài chính dài hạn.

Tình duyên: Gia đạo êm ấm, vợ chồng thấu hiểu và biết cách nhường nhịn nhau. Sự sẻ chia giúp không khí gia đình luôn ngập tràn niềm vui.

Tuổi Thân

Sự nghiệp: Bản mệnh thể hiện được sự thông minh, nhạy bén và quyết đoán trong công việc. Bạn dễ dàng hoàn thành các mục tiêu khó và nhận được sự nể trọng từ cấp dưới.

Tài lộc: Khá rực rỡ nhờ ngũ hành tương sinh. Những người làm nghề tự do hoặc kinh doanh online sẽ đón nhận dòng tiền đổ về túi khá ấn tượng.

Tình duyên: Vận trình tình cảm chuyển biến tích cực. Sự chủ động và chân thành giúp người độc thân tiến gần hơn một bước đến trái tim của người mình thầm thương.

Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Lâm vào cục diện Tự Hình nên tuổi Dậu dễ tự tạo áp lực cho chính mình. Tinh thần hay lo âu, suy nghĩ quá nhiều có thể làm giảm tiến độ và hiệu quả công việc.

Tài lộc: Tiền bạc ở mức đủ dùng. Bạn nên tránh các quyết định đầu tư mang tính bộc phát hoặc nghe theo lời rủ rê của những người chưa thực sự tin tưởng.

Tình duyên: Mối quan hệ lứa đôi xuất hiện những khoảng cách nhỏ do cả hai quá bận rộn với sự nghiệp riêng. Hãy chủ động nhắn tin, quan tâm đến nửa kia nhiều hơn.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Cục diện Tương Hại nhắc nhở tuổi Tuất cần đề phòng tiểu nhân gièm pha hoặc gây gổ nơi công sở. Hãy giữ thái độ trung lập, làm tốt việc của mình và tránh xa các cuộc tranh luận vô thưởng vô phạt.

Tài lộc: Có dấu hiệu sụt giảm nhẹ do phát sinh những khoản chi ngoài kế hoạch (đám tiệc, sửa chữa đồ đạc). Bạn cần cân đối lại ví tiền của mình.

Tình duyên: Tâm trạng bất ổn dễ khiến bạn nổi nóng vô cớ với người bạn đời. Hãy cố gắng hít thở sâu và kiềm chế cảm xúc trước khi phát ngôn.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp: Sự nghiệp tiến triển tương đối bình ổn. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao, bạn luôn hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ được giao, tạo dựng được uy tín vững chắc.

Tài lộc: Nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính giúp bạn không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu hàng ngày.

Tình duyên: Chuyện tình cảm chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp. Người độc thân có cơ hội kết giao với nhiều người bạn mới thú vị thông qua công việc hoặc các hoạt động xã hội.

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