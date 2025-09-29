Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp ngày 29/9 dự báo, những chuyện không vui trong gia đình có thể ảnh hưởng tới tâm lý của bạn. Tuy nhiên, hãy là người mạnh mẽ để làm điểm tựa cho người thân, những gì có thể bỏ qua thì nên quên nó đi.

Vận trình tài lộc không phải lo lắng quá nhiều vì hôm nay bạn có thể gặp được vận may về tiền bạc. Các kế hoạch đầu tư, thành tích của bạn trong công việc đã đến hồi gặt hái thành quả. Hãy coi như đây là một món quà bù cho những chuyện buồn về tình cảm.

Tuổi Sửu

Hôm nay, bạn sẽ có nhiều trở ngại trong công việc, bởi vậy không khí làm việc không được tốt và cũng khiến cho các kế hoạch không đạt được hiệu quả như mong muốn.

Tuy nhiên, đừng vì thế mà nản lòng, dự đoán những ngày tiếp theo đó bạn có nhiều cơ hội để chứng tỏ mình và hóa giải các hiểu lầm. Hôm nay, may mắn bạn có được sự ủng hộ của gia đình. Chuyện tình cảm khởi sắc và nếu chủ động hơn một chút thì tình yêu sẽ có được những giây phút vui vẻ.

Tuổi Dần

Tuổi Dần có cơ hội chứng minh năng lực của mình. Có thể bạn sẽ rất bận rộn nhưng chắc chắn những gì bạn đang theo đuổi là đúng hướng, có thể giúp sự nghiệp thăng tiến. Thêm vào đó, chuyện tiền bạc hiện tại đủ để bạn cảm thấy hài lòng.

Nếu đang bắt đầu những dự định mới, bạn hãy thử kết hợp với người tuổi Mùi, Tuất, Hợi xem sao nhé. Về tình cảm, bạn khá được lòng mọi người nên đôi lúc lại bận rộn vì sự tin tưởng đó.

Hôm nay cũng là ngày bạn nên thể hiện trọng trách của mình với gia đình hơn. Đây cũng là việc nên làm dù bạn có bận bịu thế nào bởi nó giúp gia đình được gắn kết hơn.

Tuổi Mão

Hôm nay Mão – Mùi bán hợp, bạn có được cảm giác vui vẻ từ gia đình. Mọi người biết san sẻ công việc cho nhau nên tinh thần vui vẻ, giúp công việc hiệu quả.

Sự nghiệp hôm nay lại không được thuận. Bạn mất khá nhiều thời gian để đối phó với những thay đổi và áp lực công việc. Tuy nhiên, tinh thần làm việc lạc quan sẽ giúp bạn sớm đạt được kế hoạch của mình.

Tuổi Thìn

Hôm nay, vận trình tài lộc, tiền bạc của bạn khá ổn định. Những người tuổi Thìn nhận được gợi ý tham gia vào các công việc mới, con đường tài lộc khá tốt nên bạn có thể thoải mái tư tưởng để bắt đầu những kế hoạch mới.

Hôm nay bạn cần chú ý tới sức khỏe để đảm bảo các hoạt động trong ngày tốt nhất.

Trong quan hệ gia đình, mọi người có thể thiếu sự sâu sắc và hiểu bạn nên sẽ có những ý kiến của bạn không nhận được sự ủng hộ. Bạn có thể chứng minh cho mọi người thấy suy nghĩ của mình hoàn toàn có cơ sở. Đối với việc hợp tác làm việc, bạn nên tìm những người tuổi Tuất, Dậu, Thân để bắt tay.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong ngày Mùi có vận trình tương đối thoải mái, vui vẻ. Gia đình hòa thuận, chung sức chung lòng khiến các bạn cảm thấy hào hứng với ngày mới. Thêm vào đó, hôm nay nhiều khả năng bạn sẽ nhận được sự trợ giúp của người thân, giúp bạn sớm hoàn thành công việc và các kế hoạch đã định.

Công việc tuy không được suôn sẻ nhưng nếu tập trung bạn cũng sẽ hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. May mắn lớn nhất của bạn hôm nay chính là chuyện tiền bạc, bạn có thể nhận được đề bạt chi thưởng dù không lớn nhưng là động lực để bạn phấn đấu nhiều hơn.

Tuổi Ngọ

Hôm nay cho thấy Mùi – Ngọ nhị hợp nên chuyện tình cảm gia đình khá tốt. Chuyện vợ chồng tìm được tiếng nói chung và được người thân ủng hộ nên cuộc sống chung khá thuận hòa, êm ấm. Tuy nhiên, về công việc có thể bạn sẽ cần đối mặt với rất nhiều công việc và sẽ cần phải hoàn thành sớm.

Hãy sắp xếp lại toàn bộ công việc của mình để có thể thực hiện nhanh các kế hoạch. Về tài vận có thể hôm nay bạn sẽ nhận được tin lương thưởng nhưng nó không làm bạn hài lòng.

Tuổi Mùi

Công việc có sự thay đổi và bạn hào hứng đón nhận nên mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Bạn có ý chí và lập ra cho mình những mục tiêu rõ ràng do đó, thành công sẽ sớm đến.

Chuyện tiền bạc cũng không có gì đáng lo ngại, nhiều khả năng bạn sẽ nhận được tin vui về tài chính khá bất ngờ.

Song đối với sức khỏe, bạn cần chú ý bởi sức lực và sự điều phối thời gian lao động của bạn không tốt nên dễ ảnh hưởng. Đồng thời do ngày Thổ khí vượng nên hãy cẩn trọng việc ăn uống.

Về tình cảm, bạn hoàn toàn đạt được nguyện vọng như mong muốn. Sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người mang đến cho bạn động lực vô cùng to lớn.

Tuổi Thân

Hôm nay, công việc của Thân gặp một chút phiền phức và bạn rất cần người giúp đỡ. Có thể những vướng mắc trong công việc sẽ khiến bạn rối trí và luẩn quẩn với mớ suy nghĩ mà giảm đi hiệu quả công việc. Nhưng may mắn nếu bạn gặp được quý nhân phù trợ là người tuổi Thìn, Dậu và Tý... mọi chuyện có vẻ sẽ có hướng giải quyết.

Về đường tình cảm, bạn có nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm. Những vấn đề khúc mắc có thể được giải quyết nhanh chóng. Nhưng lưu ý, đừng quá hy sinh hết mình mà hãy biết dành cho mình một chút phần thưởng xứng đáng, yêu chiều mình hơn nữa nhé!

Tuổi Dậu

Hôm nay, bạn có được ngày ngũ hành tương sinh (Thổ sinh Kim), bởi vậy mệnh chủ Dậu Kim có được thời cơ để tăng cường phát triển các mối quan hệ, mở rộng các dự án, kế hoạch kinh doanh của mình hơn trước. Thêm vào đó, hãy bắt tay hợp tác làm ăn với những người tuổi Tỵ, Sửu và Thìn bạn sẽ có được những kết quả ngoài trông đợi.

Vận tài lộc cũng rất thênh thang nên bạn làm việc gì cũng thuận và có thể chẳng phải lo lắng chuyện tiền bạc trong thời gian tới.

Về tình cảm, dường như bạn đang rất mãn nguyện với hạnh phúc mình đang có và quan trọng là các bạn có thể tiến thêm được một bước mới, đi sâu hơn, mật thiết hơn trong quan hệ này.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất hôm nay không có được sự trôi chảy trong công việc cũng như tình duyên. Bởi Mùi – Tuất tương hại chính, vì thế chuyện dễ hóa khó và mọi chuyện càng gỡ càng phức tạp. Vì vậy, nếu dự định làm việc lớn hôm nay thì hãy xem có hoãn được không, nếu không thì hãy cố gắng chọn giờ tốt nhé.

Nhưng, bạn cũng có được chút bù đắp về tài chính. Dù công việc không được thuận lợi nhưng bạn hoàn toàn có thể gặt hái được chút tiền bạc từ những phi vụ, công sức trước đó. Một chút khó khăn nhưng vẫn có được vận tiền bạc sẽ không làm bạn nản lòng trong ngày mới này.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có được vận trình tốt về tình cảm. Mọi người đặt hy vọng và cũng dốc sức ủng hộ để bạn đạt được kết quả tốt nhất. Chuyện tình cảm riêng tư được vun vén và có hứa hẹn những ngày tốt đẹp về sau.

Công việc hôm nay có chút khó khăn nên chuyện tài chính cũng là vấn đề đáng lo ngại trong thời gian tới. Bạn có thể chán nản với công việc được phân công nhưng đừng vì thế mà nản chí. Mọi sự cố gắng của bạn sẽ được đến đáp và đừng cảm thấy bất bình, bỏ cuộc bởi mọi thứ đến quá dễ dàng bản thân mình sẽ không nhận ra giá trị của mình.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!