Tử vi 12 con giáp ngày 26/9: Dần công việc thằng tiến, Hợi hạnh phúc

Tuổi Tý

Hôm nay, tuổi Tý nên hạn chế đôi co, kiện tụng kẻo rước họa vào thân. Con giáp này ít nói, ít chấp nhặt nên hay bị tiểu nhân soi mói, bắt bẻ. Nhưng nếu bản mệnh làm tốt việc của mình thì chẳng ai làm gì được bạn.

Tài chính may mắn nên bạn có đồng ra đồng vào. Con giáp này hợp tác làm ăn thuận lợi, có thu nhập đều đều vào tay, không phải dựa dẫm ai. Tuổi Tý tuy không giàu nhanh nhưng rất chịu khó nên hiếm khi rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, chuyện gì cũng tự xoay được hết.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ trong hôm nay. Mọi người tin tưởng khi giao công việc cho bạn, bởi vấn đề phải đối mặt có phức tạp đến đâu, bạn vẫn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý.

Thậm chí, lãnh đạo rất ấn tượng với sự chăm chỉ và cẩn thận của bạn và hẳn là bạn sẽ được trao cho những cơ hội để thể hiện bản thân nhiều hơn.

Ngoài ra, trong chuyện tình cảm, Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn ý thức được rằng, việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải là trách nhiệm của riêng ai.

Tuổi Dần

Tuổi Dần được Lục Hợp cục che chở nên được dự báo sẽ có khả năng thăng tiến trong công việc, sự nghiệp. Bản mệnh được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao về nỗ lực trong suốt thời gian qua, cũng như những cống hiến và thành tựu mà bạn đem lại.

Những khó khăn mà con giáp này gặp phải đều được ghi nhận và thấu hiểu. Phần thưởng dành cho bạn vô cùng xứng đáng. Vì thế khi gặp trở ngại đừng vội kêu than, phải dành nhiều thời gian cho công việc hơn nữa, bạn sẽ thấy công sức của mình chẳng hề uổng phí đâu.

Ngày Thủy sinh Mộc rất có lợi cho lứa đôi hàn gắn rạn nứt tình cảm. Nửa kia thấu hiểu được những gì bạn gặp phải, không vì bạn bận rộn mà sinh hờn giận, trách móc, vận động viên và hỗ trợ bạn rất nhiều.

Tuổi Mão

Lộ trình thăng tiến của tuổi Mão hanh thông suôn sẻ, mệnh chủ có được nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp qua đó cơ hội khẳng định năng lực bản thân cũng rộng mở hơn.

Nguồn thu nhập trên đà vượng phát, công việc chính mang lại lương thưởng lớn cộng với đầu tư thuận lợi nên đã nhiều tiền nay lại càng nhiều hơn.

Đôi lứa yêu xa dẫn tới nhiều mâu thuẫn xung đột, hai người không có sự tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau nên chỉ cần một chút vấn đề cũng làm lung lay mối quan hệ.

Tuổi Thìn

Thìn không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối.

Vận trình tài lộc của Thìn hôm nay không được khả quan, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm.

May mắn là Tuổi Thìn đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

Tuổi Tỵ

Hôm nay, tuổi Tỵ dễ xảy ra xung đột, tranh cãi với đồng nghiệp vì những quan điểm trái ngược của hai bên. Ai cũng tin vào cái lý của mình, khăng khăng muốn bảo vệ ý kiến của bản thân nên tình trạng khá căng thẳng, khó đi tới thống nhất.

Ngày này, tuổi Tỵ cũng được khuyên nên thận trọng trong các quyết định liên quan tới tiền bạc, đầu tư tài chính. Có thể bản mệnh sẽ mắc sai lầm khiến tiền bạc tiêu tán chỉ vì đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt.

Trên phương diện tình cảm, các cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn vì những vấn đề thường nhật. Bình thường có thể sẽ dễ dàng cho qua nhưng vì đôi bên đều căng thẳng và nhạy cảm nên có phần cố chấp, không ai chịu nhường ai dù đó là người mình yêu thương.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo hôm nay, tuổi Ngọ phải đưa ra những quyết định quan trọng và dứt khoát. Trong công việc, hãy chắc chắn rằng bản mệnh đã nghiên cứu và thu thập đầy đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định kẻo hậu quả sau đó sẽ rất khó lường.

Dù khối lượng công việc trong ngày khá nhiều nhưng con giáp này cũng không thể giải quyết hết trong cùng một lúc được, vì thế đừng tự khiến bản thân căng thẳng hơn, làm nhiều hơn nhưng hiệu quả không cao mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe.

Thêm vào đó, Ngọ còn có thể gặp phải khó khăn trong chuyện tình cảm. Các cặp đôi không thường xuyên chia sẻ với nhau về những chuyện gặp phải trong cuộc sống, mạnh ai nấy lo nên khó lòng thông cảm được cho đối phương.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của bạn đang trên đà phát triển và tiến bộ. Hãy tận dụng những cơ hội mà định mệnh mang lại và tập trung vào mục tiêu của mình. Để đạt được thành công, bạn cần duy trì tinh thần cạnh tranh lành mạnh.

Trong ngày này, có thể bạn sẽ gặp một số khó khăn và xung đột trong mối quan hệ tình cảm. Để giải quyết tình huống này, hãy thể hiện sự lưu ý và thông cảm đối với đối tác.

Lắng nghe và thấu hiểu quan điểm của họ sẽ giúp tạo ra sự hòa giải và tiến xa hơn trong mối quan hệ.

Tài chính của bạn có thể gặp may mắn và thuận lợi. Bạn phải khéo léo quản lý và kiểm soát tài chính cá nhân. Tuy nhiên, hãy luôn thận trọng và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định tài chính quan trọng để bảo vệ và gia tăng tài sản một cách thông minh và bền vững.

Mối quan tâm đối với sức khỏe là điểm quan trọng trong ngày hôm nay. Hãy tập trung vào việc duy trì lịch sinh hoạt để đảm bảo tình trạng sức khỏe tốt nhất.

Tuổi Thân

Tuổi Thân cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối.

Bù lại chuyện tình cảm là niềm an ủi đối với Tuổi Thân. Mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Con giáp này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh cho nên có thể đứng vững trước nhiều đợt sóng to, gió lớn trong cuộc sống.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Dậu sẽ có một ngày may mắn trong sự nghiệp. Con giáp này tỏ ra nhanh nhẹn và có mục tiêu rõ ràng, không còn mơ mộng và mông lung như trước. Đối với những người kinh doanh, buôn bán, đây là thời điểm thuận lợi và đắt hàng.

Tình hình tài chính của tuổi Dậu khá ổn định. Các kế hoạch thực hiện đều mang lại kết quả tích cực và thu nhập được tăng lên đáng kể. Đặc biệt, những người có công việc phụ kiếm thêm thu nhập nhỏ cũng sẽ có một ngày đầy thuận lợi về mặt tài chính.

Tuổi Tuất

Mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Có nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ đang cố gắng tiếp cận bạn để kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bạn chớ nên tin theo lời nịnh nọt, hãy ý thức mình đang đứng ở đâu.

May mắn, phương diện tài lộc của bản mệnh lại có nhiều điểm sáng. Thiên Tài cho thấy một số người còn có cơ hội giàu lên nhanh chóng dựa vào vận may. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải xác định rằng mình không nên quá dựa dẫm vào số tiền "từ trên trời rơi xuống".

Tuổi Hợi

Đường tiến thân của tuổi Hợi hôm nay rất xấu, bạn cần có thời gian để lấy lại sự tin tưởng từ mọi người sau những gì đã xảy ra, hãy coi đây là bài học sâu sắc để thay đổi bản thân trở nên hoàn thiện hơn.

Con đường tài vận tăng tiến không ngừng, tuổi Hợi muốn chi tiêu hay đầu tư, làm ăn lớn gì cũng đều được hết.

Về tình duyên, tuổi Hợi và người ấy đang trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, con giáp độc thân cuối cùng cũng chịu mở lòng mình để đón nhận tình cảm.

