Tử vi 12 con giáp ngày 25/9: Dần, Mùi, Hợi tài chính khởi sắc, nhiều nguồn thu đổ về cùng lúc

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp ngày 25/9, người tuổi Tý bỗng dưng suy nghĩ tiêu cực, từ lời nói đến hành động đều khiến mọi người cảm thấy xa cách, mà nguyên nhân chính là do mâu thuẫn giữa đồng nghiệp với nhau và anh em trong gia đình. Hãy đứng ở một góc nhìn khác để đánh giá và nhận xét, bạn sẽ nhận ra những bài học rất đáng quý cho mình.

Hôm nay bạn giải quyết mọi việc khá tinh thông, càng giữ chức vụ cao và có quyền lực thì càng có cơ hội tỏ rõ uy quyền cũng như khả năng tính toán và mưu lược của mình. Tuy nhiên đừng vì thế mà tỏ ra quá kiêu căng vì núi cao còn có núi cao hơn nữa.

Tuổi Sửu

Vì Mộc khí vượng nên mệnh chủ cảm thấy uể oải, suy nhược cơ thể do ăn uống không được nhiều. Tuy nhiên, bạn vẫn nên cố gắng ăn những món rau củ quả để không bị thiếu chất và tránh để tình trạng sức khỏe tệ hơn.

Đường sự nghiệp, công danh của bạn gặp nhiều may mắn, thong dong tự tại mà vẫn thu được thành quả tốt. Các khoản thu nhập tăng đáng kể, tuổi Sửu không phải lo lắng về chuyện tiền nong và tài chính quá nhiều.

Những người buôn bán kinh doanh hôm nay có nhiều cơ hội nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm và chọn đúng thời điểm, tránh chủ quan khinh địch.

Tuổi Dần

Hôm nay là một ngày may mắn với bạn, tài lộc tăng tiến mạnh. Tuy nhiên điềm báo có kẻ dèm pha gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn. Tuổi Dần hãy bình tĩnh và thận trọng để tránh làm hỏng việc, tuyệt đối không dính đến những chuyện làm ăn phi pháp.

Đường tình cảm không như mong đợi, thậm chí có nguy cơ xuất hiện kẻ thứ ba khiến các cặp đôi một phen khốn đốn. Ngoài ra, do ngũ hành Mộc khí vượng nên tuổi Dần dễ mắc bệnh liên quan tới gan, mật. Tốt nhất nếu có thời gian bạn nên đi thăm khám để bác sĩ xác định chính xác, vì nếu để lâu khiến gan xấu đi sẽ là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh khác.

Tuổi Mão

Công việc của tuổi Mão hôm nay rất thuận lợi, thi cử học hành đạt kết quả tốt, các mối quan hệ xã giao hài hòa. Hôm nay cũng là ngày thích hợp để tiến hành gặp gỡ đối tác bàn bạc công việc, kí kết hợp đồng. Nhưng với sự xuất hiện của Tỷ Kiên, bạn không nên mạnh tay chi tiền vào những hạng mục đầu tư lớn vì rủi ro cao.

Khuyên tuổi Mão nên tiến hành mọi việc dần dần, cần có kế hoạch chi tiết và đừng nghe theo lời đường mật của người khác mà rút tiền. Tinh thần bạn cũng không được tốt nên tránh tham gia các trò chơi mạo hiểm hoặc phim ảnh bạo lực khiến bạn cảm thấy căng thẳng thêm.

Tuổi Thìn

Điềm báo không tốt trong chuyện tình cảm. Giữa hai người nổ ra cuộc tranh cãi vì những chuyện nhỏ nhặt bị dồn ứ trong nhiều ngày qua. Người thân tranh cãi vì chuyện tiền nong, anh em to tiếng tranh cãi, cha mẹ con cái bất hòa, không khí trong gia đình vô cùng căng thẳng.

Do Mộc khí vượng nên tuổi Thìn cần để ý tới những dấu hiệu không tốt của cơ thể. Đây chính là kết quả của việc không quan tâm chăm sóc tới bản thân do quá mải mê với công việc. Bù lại hôm nay bản mệnh được Chính Tài tương trợ nên vượng lộc, điềm báo có tiền vào túi và được nhiều người yêu mến vì tính cách thật thà.

Tuổi Tỵ

Thương Quan ngáng đường khiến vận trình ngày thứ Năm của tuổi Tỵ sa sút, báo hiệu không ít trở ngại, thách thức. Bản mệnh nên tiến hành mọi việc từng bước một, từ nhỏ tới lớn, từ đơn giản đến phức tạp, tuyệt đối không được manh động. Tuy nhiên nhờ quý nhân giúp đỡ nên khó khăn phần nào được tháo gỡ.

Người này là người quen hoặc có thể là người thân trong nhà bạn, cũng nhờ đó mà tình cảm hai bên ngày càng tốt đẹp, bền chặt. Sức khỏe của tuổi Tỵ có dấu hiệu giảm sút, không nên chủ quan nghĩ rằng mình còn trẻ, sung sức mà phung phí sức lực.

Tuổi Ngọ

Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt đẹp với bạn. Tình cảm bạn bè, anh em nhờ đó mà ngày càng tốt hơn, hợp tác làm ăn thu được lợi lộc tốt, nhân duyên hài hòa, tốt đẹp. Hơn nữa, Thực Thần chỉ lối nên bản mệnh nhận được nhiều lộc từ tiền nong cho đến chuyện ăn uống.

Tuổi Ngọ không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc trong hôm nay, người làm nghề tự do sẽ có cơ hội tăng thêm thu nhập, tương lai tươi đẹp đang mở ra trước mặt bạn. Sức khỏe của bạn ổn định nhưng vì nền tảng thể lực của bạn trước nay không tốt lắm nên đừng lơ là. Không nên mải mê công việc quá mà bỏ bê luyện tập thể dục, bạn có thể rủ thêm người thân hoặc bạn bè cùng tham gia để tăng thêm kết nối tình thân.

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay báo hiệu một ngày đầy may mắn trong chuyện tiền bạc của người tuổi Mùi. Được Thiên Tài nâng đỡ nên bạn có thể nhận được khoản thu từ trên trời rơi xuống như trúng số, được bố mẹ cho tiền, nhặt được tiền…

Tuổi Mùi vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ quẩn quanh, tự suy diễn. Nếu nguyên nhân khiến hai bạn chia tay là vì ngoại tình hay có kẻ thứ 3 chen chân thì đừng cố suy nghĩ thêm gì nữa vì nó chỉ khiến bạn đau lòng thêm mà thôi.

Việc nên làm bây giờ chính là để mọi thứ qua đi và chờ mong cơ hội mới sẽ tới. Thời tiết giao mùa gây ảnh hưởng không tốt đến những người có sức đề kháng yếu, là nguyên do khiến họ dễ mắc các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp, tuổi Mùi nên chú ý bảo vệ cơ thể mình nhé.

Tuổi Thân

Tuổi Thân có đường công danh rất thuận lợi, đạt được những bước tiến đáng kể. Bản mệnh không quản ngại khó khăn, tập trung cho công việc để nhanh chóng hoàn thành những hạng mục được giao, đồng thời đề xuất triển khai hạng mục mới.

Nhưng tuổi Thân sẽ nhanh chóng phấn chấn hơn khi những lo lắng buồn phiền đã qua đi, niềm vui nhỏ sẽ đến. Nhất là trong chuyện tình cảm, bạn sẽ có cơ hội để tháo gỡ vướng mắc nên đừng vì cái tôi mà bỏ qua cơ hội này nhé.

Tình hình tài chính khá ổn định, các mối quan hệ xã giao hài hòa, bản mệnh không phải vắt óc suy nghĩ giải quyết vấn đề. Sức khỏe của bạn cũng không gặp phải vấn đề gì phải lo lắng, mọi dấu hiệu đều rất khả quan.

Tuổi Dậu

Với tác động tiêu cực từ Thiên Quan, công việc đổ dồn lên đầu những người tuổi Dậu. Nhiều lúc bạn cảm thấy áp lực tinh thần quá lớn vì phải xử lý nhiều sự cố cùng một lúc. Hãy cố gắng để tinh thần thật sáng suốt, sắp xếp lại mọi việc theo chế độ ưu tiên và cần dành chút thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ ít đi.

Chuyện tình cảm của bạn khá ổn định và có dấu hiệu tiến triển tốt mặc dù đôi lúc có bất đồng xảy ra giữa hai người. Vốn là người hiểu chuyện và chín chắn nên tuổi Dậu biết cách biến bầu không khí căng thẳng trở nên vui vẻ và tốt đẹp hơn.

Vận trình tài chính kém sắc hơn, các nguồn thu vẫn đổ về nhưng chỉ duy trì ở mức trung bình, dù không bị ảnh hưởng tới chi tiêu nhưng bạn không có cơ hội tăng thu nhập nhờ khoản thu phụ.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất chịu nhiều áp lực trong hôm nay, bạn lo lắng vì có người cậy quyền cậy thế bức ép bạn làm những việc không muốn. Tuy nhiên dù không thoải mái thì bạn vẫn phải tập trung để tìm phương cách phù hợp, tránh sai sót để lại bị phạt thêm.

Được chính tài che chở nên tình hình công việc và tài chính dần ổn định, bản mệnh sẽ không phải lo lắng nhiều và cảm thấy thảnh thơi. Tuy nhiên điềm báo này vẫn còn khá xa, tuổi Tuất cần giữ bình tĩnh để đối phó với những khó khăn hiện tại.

Sức khỏe của bạn nhìn chung ổn định, vốn dĩ có thể trạng tốt nên chỉ cần ăn uống hợp lý kết hợp với luyện tập thể thao thì sức khỏe sẽ luôn đảm bảo.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ có một ngày nhàn hạ, sự nghiệp bất ngờ hanh thông, mọi khó khăn sớm bị đẩy lùi. Bản mệnh có thể bắt tay hợp tác với những người hợp với tuổi của mình như Mão, Mùi để công việc thuận lợi hơn. Chính Ấn hỗ trợ giúp mệnh chủ nhận được không ít tin vui trên đường công danh và sự nghiệp.

Vấn đề tài chính khởi sắc rõ rệt, tiền bạc thu về ngày một nhiều nên bạn cũng cần cẩn thận để tránh xảy ra sai sót do bất cẩn. Các cặp đôi hay tranh luận vì một chủ đề bên ngoài xã hội, vợ chồng to tiếng và hiểu lầm nhau, hoài nghi có người thứ ba xuất hiện. Tuy nhiên mọi hoài nghi đều được gỡ bỏ vào cuối ngày, gia đình lại thuận hòa êm ấm.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!