Tử vi 12 con giáp ngày 23/9: Thân, Sửu, Tuất vận rủi hóa lành, tài lộc đua nhau đổ về

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp ngày 23/9, công việc của những người tuổi Tý đang vào giai đoạn ổn định. Tuy bận rộn nhưng bạn vẫn có thể đảm đương được mà không cần nhờ tới sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp. Đây có thể nói là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy bạn đã chú tâm và có nhiều trách nhiệm hơn trong công việc của mình.

Chuyện tình cảm ngày càng tốt đẹp. Sau những chuyện trải qua, hai bạn đã thực sự trưởng thành trong suy nghĩ nên sẵn sàng bao dung cho những lỗi lầm của đối phương. Nếu như thực sự thấu hiểu nhau và muốn ở bên nhau trọn đời, các bạn hãy nhanh chóng tiến tới hôn nhân nhé.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu hôm nay sẽ gặp phải một chút rắc rối trong công việc, tuy nhiên bạn vẫn có thể thu được lộc lớn. Thổ Mộc tương khắc nhưng Thiên Quan lại có lộc. Phiền phức tuy nhỏ nhưng kết quả thu được khả quan, nhìn chung sự nghiệp vẫn đang phát triển theo chiều hướng bạn mong muốn.

Hôm nay là ngày vô cùng thuận lợi của những người tuổi Sửu, đường tình duyên khởi sắc. Nếu như mà hai bạn đã trải qua một quá trình tìm hiểu tương đối thì hãy sắp xếp thời gian đưa đối phương về ra mắt gia đình, giới thiệu với mọi người để được chính thức qua lại nhé.

Tuổi Dần

Vận trình của những người tuổi Dần trong ngày hanh thông, có nhiều bước đột phá mới, nhận được sự trợ giúp của quý nhân. Chính vì thế công việc có nhiều điểm sáng, khả năng cao bạn sẽ được cất nhắc lên một vị trí mới hoặc là được tăng lương.

Những người tuổi Dần nhờ có tam hợp vượng duyên nên chuyện tình cảm rất suôn sẻ. Âm dương hòa hợp tựa như làn gió xoa dịu một ngày có nhiều căng thẳng. Có thể nói tình yêu làm cho bạn cảm thấy phấn chấn và yêu đời hơn.

Tuổi Mão

Sự nghiệp vững vàng, tài chính ổn định, có Thiên tài giúp đỡ nên ít nhiều thu nhập tốt. Không những tốt cho tinh thần mà còn giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của người tuổi Mão. Tuy không phải nguồn thu thường xuyên nhưng đều đặn tháng nào cũng có, góp phần làm phong phú thêm tài sản, để bạn yên tâm phấn đấu cho công việc chính.

Trong ngày, bạn nên tiến hành kiểm tra sức khỏe định kì để đảm bảo tình trạng sức khỏe. Bên cạnh đó, bạn hãy xây dựng cho mình lối sống lành mạnh, tự chủ, hạn chế những thói quen xấu khiến cho cơ thể nhanh chóng lão hóa, bệnh tật xuất hiện.

Tuổi Thìn

Trong công việc, những người tuổi Thìn không quan tâm nhiều tới việc chính của mình mà lại tập trung cho nghề tay trái. Tuy không có nhiều thăng tiến trong sự nghiệp nhưng tài lộc khá vượng, tiền tiêu không hết. Bạn có duyên với việc kinh doanh buôn bán, nên tiến hành đầu tư ngắn hạn để thu hồi vốn nhanh.

Vận trình tình cảm nồng thắm, bạn thấy yêu thương gia đình của mình nhiều hơn. Tuy không ai thể hiện quá ngọt ngào nhưng bạn lại nhận thấy được sự chân thực tiềm ẩn trong đó khiến bạn cảm động và không muốn phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này.

Tuổi Tỵ

Công việc của Tỵ có thể vấp phải trở ngại do người khác đang bất đồng quan điểm với bạn. Việc kiếm tiền cũng không như ý muốn của bản thân. Ngoài việc cầu quý nhân, bản mệnh cũng phải hăng hái, tích cực hơn nữa đối với cuộc sống của mình.

Trong chuyện tình cảm, Thiên Hỉ mang điềm lành tới nên bạn sẽ có được sự vui tươi, dí dỏm cả ngày. Người có gia đình cảm thấy được không khí đầm ấm và không tranh chấp. Người độc thân có cơ hội gặp duy lành, tình yêu tiến triển tốt đẹp và dễ thành gia thất, được mọi người vun vén.

Tuổi Ngọ

Mối nhân duyên cũng ảm đạm, tuy bạn đã tích cực, chủ động tiếp cận đối phương nhưng không nhận được sự hồi đáp. Trong khoảng thời gian này, bạn cần phải bình tĩnh và tiết chế cảm xúc, để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên vì tới thời điểm thích hợp, người ấy sẽ tự động xuất hiện.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ bình thường, mọi thứ đều tiến triển theo quỹ đạo vốn có của nó. Nếu như bản mệnh muốn có sự bứt phá hay tìm kiếm giới hạn của bản thân cần phải thận trọng hơn, tốt nhất là bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho công việc hiện tại nhé.

Tuổi Mùi

Tình hình công việc của tuổi Mùi đang có rất nhiều việc rắc rối, khiến bạn đau đầu, luôn vướng thị phi, tranh cãi với đồng nghiệp hoặc tranh cãi những chuyện không đâu trong gia đình.

Những lúc này, bạn nên bình tĩnh giải quyết từng việc một, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công việc.

Phương diện tình cảm có nhiều muộn phiền, bản mệnh cảm thấy giận dỗi và buồn lòng về đối phương. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi bạn nghi ngờ tình cảm người ấy dành cho mình hay có sự xuất hiện của người thứ 3 xen vào mối quan hệ giữa hai người.

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân đang vô cùng may mắn nhờ có chính Quan giúp bản mệnh thông minh, sáng suốt, giải quyết công việc một cách nhanh gọn và hiệu quả. Đừng làm việc gì quá hấp tấp, nóng vội, bạn cần học hỏi thêm những người có nhiều kinh nghiệm để thu thập nhiều kiến thức hơn.

Sức khỏe cũng có chút vấn đề, nhiệt khí trong người dồi dào là nguyên nhân gây bệnh tim. Người lớn tuổi cần phải hết sức để ý. Chuyện tình cảm chớ nên tính toán chỉ đưa đến sự chia ly giữa 2 người, hoặc phiền lòng mà không nói ra.

Việc làm không nên thay đổi nên giữ nguyên tình trạng và hành động một cách bình thường. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm. Có sự hao tốn về tiệc tùng, gặp gỡ, giao thiệp, các việc đáo hạn.

Tuổi Dậu

Bạn có tư tưởng tự mình ôm dồn cho mình quá nhiều việc, không có chính kiến của bản thân, khi phát sinh ra vấn đề lại vắt chân lên cổ chạy không kịp. Nếu là một người quản lý giỏi, bạn cần biết đưa ra định hướng tốt cho mình và những đồng nghiệp xung quanh, thay vì quá tham lam, không chịu chia sẻ, dạy bảo cấp dưới.

Chuyện tình cảm hôm nay của tuổi Dậu không được lý tưởng, xuất hiện dấu hiệu ngăn cản 2 bạn đến với nhau. Đó có thể là sự phản đối của gia đình bạn, bạn thân hay đơn giản là cảm xúc chi phối. Đôi khi ký ức xưa cũ trở về khiến bạn không thể mở lòng với người mới.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất không quan tâm nhiều tới việc chính của mình mà lại tập trung cho nghề tay trái. Tuy không có nhiều thăng tiến trong sự nghiệp nhưng tài lộc khá vượng, tiền tiêu không hết. Bạn có duyên với việc kinh doanh buôn bán, nên tiến hành đầu tư ngắn hạn để thu hồi vốn nhanh.

Chuyện tình cảm lứa đôi của hai bạn vẫn giữ ở mức độ hài hòa, không có điều gì phải lo lắng. Để có một tình yêu đẹp bạn nên lên kế hoạch gặp gỡ, hẹn hò với người ấy để cùng nhau có được những phút giây vui vẻ, lãng mạn bên nhau. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn hâm nóng tình yêu đã có phần nguội lạnh của mình.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp có bước tiến triển hơn nhưng ngay lập tức vấp phải cạnh tranh, thị phi, công kích ngoài ý muốn. Đối thủ cạnh tranh của bạn không hề tầm thường nên phải chuẩn bị kĩ cả về tinh thần và chuyên môn mới có thể đối phó được.

Vận đào hoa của bản mệnh cũng héo úa, do đó bạn trở nên nóng tính, dễ nổi giận với mọi người xung quanh. Chỉ cần một việc nhỏ khiến bạn không vừa mắt là bạn đã nổi cáu rồi, điều này khiến cho bầu không khí quanh bạn trở nên nặng nề và không ai dám đến gần.

