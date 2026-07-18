Tử vi 12 con giáp ngày 18/7: Tỵ thận trọng khi quyết định, Mùi tài lộc dồi dào

Tử vi 12 con giáp ngày 18/7/2026 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.

1. Tuổi Tý

Sự nghiệp: Công việc tiến triển tương đối thuận lợi nhờ khả năng ứng biến linh hoạt của bạn. Bạn dễ dàng vượt qua các thử thách bất ngờ nhờ sự bình tĩnh và quyết đoán.

Tài lộc: Nguồn thu nhập ổn định. Đây là thời điểm thích hợp để bạn lập kế hoạch tiết kiệm dài hạn thay vì vội vàng đầu tư mạo hiểm.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc. Người độc thân dễ gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp qua các hoạt động xã giao hoặc gặp gỡ bạn bè.

2. Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Nhờ cục diện Tam Hợp trợ vận, công việc của tuổi Sửu hanh thông rực rỡ. Bạn có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên.

Tài lộc: Tài vận dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh. Bạn có thể nhận được một khoản thưởng nóng hoặc lợi nhuận từ các dự án đầu tư trước đó.

Tình duyên: Tình cảm lứa đôi ngọt ngào, hạnh phúc. Hai bạn luôn biết cách lắng nghe, chia sẻ và là điểm tựa vững chắc cho nhau trước những áp lực cuộc sống.

3. Tuổi Dần

Sự nghiệp: Bản mệnh gặp đôi chút áp lực do khối lượng công việc tăng cao. Hãy sắp xếp thứ tự ưu tiên và giải quyết từng việc một cách khoa học để tránh rơi vào trạng thái quá tải.

Tài lộc: Tài chính ở mức trung bình. Bạn nên cân đối chi tiêu, tránh mua sắm những món đồ không thực sự cần thiết kẻo rơi vào cảnh thâm hụt ngân sách.

Tình duyên: Đôi bên dễ xảy ra tranh cãi nhỏ do bất đồng quan điểm. Bạn nên kiềm chế cảm xúc, tránh những lời nói lúc nóng giận làm tổn thương đối phương.

4. Tuổi Mão

Sự nghiệp: Vận trình công việc bình ổn, không có quá nhiều biến động lớn. Bạn nên tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ hiện tại thay vì ôm đồm thêm việc mới.

Tài lộc: Thu nhập ổn định từ công việc chính giúp bạn yên tâm trang trải cuộc sống. Một vài cơ hội kiếm tiền nhỏ có thể xuất hiện nhưng cần cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

Tình duyên: Người độc thân có xu hướng khép kín và chưa thực sự sẵn sàng mở lòng đón nhận tình cảm mới. Hãy cho bản thân thêm thời gian để cân bằng lại cảm xúc.

5. Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Sự nghiệp của tuổi Thìn có những bước chuyển biến tích cực. Khả năng sáng tạo và tư duy đột phá giúp bạn giải quyết các rắc rối tồn đọng một cách nhanh chóng.

Tài lộc: Tài lộc hanh thông, cơ hội hợp tác làm ăn mở ra trước mắt. Nếu biết nắm bắt thời cơ, bạn sẽ thu về khoản lợi nhuận đáng kể.

Tình duyên: Mối quan hệ gia đình êm ấm, hòa thuận. Bạn nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ hết lòng từ người bạn đời trong mọi quyết định lớn nhỏ.

6. Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Gặp ngày tuổi nên tuổi Tỵ cần hết sức thận trọng trong mọi quyết định. Tránh xa các cuộc tranh luận không đáng có tại nơi công sở để bảo vệ uy tín của bản thân.

Tài lộc: Đề phòng nguy cơ hao tài tốn của. Tuyệt đối không nên cho vay mượn tiền bạc hoặc tham gia các trò chơi may rủi trong ngày hôm nay.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có chút trầm lắng. Khoảng cách giữa hai bạn có xu hướng xa cách do bận rộn; hãy dành thời gian hỏi han và quan tâm đối phương nhiều hơn.

7. Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ đồng nghiệp. Bạn dễ dàng hoàn thành các mục tiêu đề ra và tạo dựng được niềm tin với đối tác.

Tài lộc: Vận may tài chính gõ cửa mang lại nguồn thu nhập bất ngờ từ nghề tay trái hoặc các khoản đầu tư nhỏ.

Tình duyên: Đào hoa nở rộ, mang lại nhiều tin vui cho người độc thân. Bạn dễ thu hút sự chú ý của người khác giới nhờ sự tự tin và khéo léo trong giao tiếp.

8. Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Tuổi Mùi có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Sự nhạy bén giúp bạn nhanh chóng tìm ra giải pháp tối ưu cho những bài toán khó trong công việc.

Tài lộc: Tiền bạc dồi dào, các nguồn thu phụ tăng tiến đáng kể giúp ví tiền của bạn lúc nào cũng ở trạng thái dư dả.

Tình duyên: Gia đạo bình an, hạnh phúc viên mãn. Những hiểu lầm hay rạn nứt trước đây giữa các cặp đôi đều được hóa giải một cách triệt để.

9. Tuổi Thân

Sự nghiệp: Bản mệnh chịu ảnh hưởng của cục diện tương khắc nên công việc gặp đôi chút thử thách. Hãy cẩn thận trong khâu kiểm tra giấy tờ, sổ sách để tránh sai sót không đáng có.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có phần ảm đạm. Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để tiến hành các giao dịch tài chính lớn hay mở rộng quy mô kinh doanh.

Tình duyên: Mối quan hệ lứa đôi dễ phát sinh mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt. Cả hai nên học cách nhường nhịn và đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu nhau hơn.

10. Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Tuổi Dậu đón nhận tin vui trong công việc. Nhờ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ, bạn cuối cùng cũng nhận được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra.

Tài lộc: Tài chính có dấu hiệu khởi sắc nhẹ. Bạn có thể nhận được một khoản tiền nhỏ từ người thân hoặc đối tác gửi tặng.

Tình duyên: Người độc thân có cơ hội gặp gỡ và kết giao với nhiều người bạn mới. Tuy nhiên, hãy cứ để mọi chuyện tiến triển tự nhiên, không nên quá vội vàng.

11. Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Công việc diễn ra suôn sẻ và nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bạn thể hiện tốt vai trò của mình trong tập thể và nhận được sự nể trọng từ cấp dưới.

Tài lộc: Tài vận hanh thông, dòng tiền đổ về khá đều đặn. Kế hoạch quản lý tài chính thông minh giúp bạn luôn chủ động trong mọi chi tiêu hàng ngày.

Tình duyên: Chuyện tình cảm thăng hoa ngọt ngào. Các cặp đôi đang yêu nhau bắt đầu có những chia sẻ sâu sắc hơn về định hướng tương lai và cuộc sống gia đình.

12. Tuổi Hợi

Sự nghiệp: Bản mệnh cần chú ý giữ thái độ hòa nhã, tránh xung đột trực tiếp với đồng nghiệp hay cấp trên. "Một điều nhịn là chín điều lành" sẽ giúp bạn tránh được những thị phi không đáng có.

Tài lộc: Thu nhập ổn định nhưng chi phí phát sinh trong ngày khá nhiều. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi rút ví chi tiêu cho những mục đích không thực sự cấp thiết.

Tình duyên: Gia đình là bến đỗ bình yên giúp bạn xua tan đi mọi mệt mỏi sau ngày làm việc căng thẳng. Hãy trân trọng và dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu.

* Thông tin bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!



