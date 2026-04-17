Tử vi 12 con giáp ngày 17/4: 3 con giáp vận đỏ như son, làm gì cũng dễ gặp may

PV |

Tử vi 12 con giáp ngày 17/4/2026 dự đoán vận trình sự nghiệp, tài lộc, tình duyên giúp bạn chủ động ứng phó vận xui hay may mắn đến với mình.

1. Tuổi Tý

Sự nghiệp: Chịu ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, công việc dễ phát sinh rắc rối từ những chi tiết nhỏ. Bạn cần kiềm chế cảm xúc, tránh đối đầu trực diện với đồng nghiệp.

Tài lộc: Có dấu hiệu hao hụt. Đừng quá tin vào những lời mời gọi đầu tư "siêu lợi nhuận" trong ngày đầu tháng này.

Tình duyên: Mối quan hệ có chút căng thẳng do thiếu sự tin tưởng. Hãy thẳng thắn trò chuyện thay vì tự suy diễn.

2. Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Phạm Tương Xung, vận trình công việc khá vất vả. Khối lượng việc tăng cao khiến bạn dễ rơi vào tình trạng quá tải. Hãy ưu tiên những việc quan trọng trước.

Tài lộc: Thu nhập ổn định nhưng chi phí phát sinh cho gia đình khá lớn. Nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể.

Tình duyên: Người độc thân vẫn chưa tìm thấy người tâm đầu ý hợp. Những người đã có đôi cần tránh cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt.

3. Tuổi Dần

Sự nghiệp: Vận trình khá hanh thông. Sự quyết đoán giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên. Đây là thời điểm tốt để đề xuất những ý tưởng mới.

Tài lộc: Khá sáng sủa, có lộc ăn uống hoặc quà tặng từ bạn bè.

Tình duyên: Đào hoa nở rộ. Bạn và đối phương có những giây phút ngọt ngào, thấu hiểu nhau hơn sau những sóng gió.

4. Tuổi Mão

Sự nghiệp: Được Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) nâng đỡ, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió. Các dự án hợp tác diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi.

Tài lộc: Tài chính vượng phát. Những người làm kinh doanh có thể thu về lợi nhuận lớn trong ngày hôm nay.

Tình duyên: Gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Đây là điểm tựa tinh thần vững chắc cho bạn.

5. Tuổi Thìn

Sự nghiệp: Công việc tiến triển đều đặn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến vấn đề giấy tờ, hợp đồng để tránh sai sót pháp lý về sau.

Tài lộc: Ở mức trung bình. Tránh tham gia vào các trò chơi may rủi hay vay mượn tiền bạc.

Tình duyên: Có chút hiểu lầm giữa bạn và người ấy. Sự bao dung sẽ giúp mối quan hệ trở nên gắn bó hơn.

6. Tuổi Tỵ

Sự nghiệp: Gặp khó khăn ban đầu nhưng về sau sẽ có quý nhân trợ giúp. Hãy kiên trì với mục tiêu đã đề ra, thành quả sẽ đến sớm.

Tài lộc: Chi tiêu có phần quá tay cho việc mua sắm trang thiết bị cá nhân. Cần cân đối lại ngân sách.

Tình duyên: Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng thú vị thông qua công việc hoặc các buổi hội thảo.

7. Tuổi Ngọ

Sự nghiệp: Lục Hợp (Ngọ - Mùi) mang lại nhiều cơ hội quý báu. Bạn có khả năng được giao phó những trọng trách mới, khẳng định vị thế cá nhân.

Tài lộc: Vận may tài chính gõ cửa. Bạn có thể nhận được một khoản tiền bất ngờ từ những nỗ lực trong quá khứ.

Tình duyên: Tình cảm thăng hoa, sự sẻ chia giúp hai bạn thêm gắn kết và tin tưởng lẫn nhau.

8. Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Ngày "vị thế" của bản mệnh nhưng cũng dễ nảy sinh tâm lý chủ quan. Hãy lắng nghe góp ý từ những người xung quanh để hoàn thiện mình hơn.

Tài lộc: Ổn định. Bạn biết cách kiểm soát túi tiền của mình và tránh được những khoản chi không cần thiết.

Tình duyên: Một ngày bình yên bên người thân yêu. Bạn cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc từ những điều giản dị nhất.

9. Tuổi Thân

Sự nghiệp: Vận trình công việc có phần chậm lại. Đây là lúc bạn nên nhìn nhận lại lộ trình phát triển của mình thay vì cứ mải miết chạy theo số lượng.

Tài lộc: Có dấu hiệu khởi sắc nhẹ từ các dự án phụ hoặc việc đầu tư nhỏ lẻ trước đó.

Tình duyên: Cần dành nhiều thời gian hơn cho đối phương. Đừng để công việc làm phai nhạt đi những cảm xúc ban đầu.

10. Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Bạn thể hiện được sự tinh tế và khéo léo trong giao tiếp, giúp hóa giải những mâu thuẫn chốn công sở một cách êm đẹp.

Tài lộc: Khá ổn định. Bạn có xu hướng tiết kiệm hơn là chi tiêu hoang phí trong thời gian này.

Tình duyên: Người độc thân dễ gây ấn tượng mạnh với người khác giới nhờ sự thanh lịch và thông minh của mình.

11. Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Phạm Tương Phá, công việc dễ bị kẻ xấu phá hoại hoặc gây khó dễ. Hãy giữ cái đầu lạnh và xử lý mọi việc theo đúng quy trình.

Tài lộc: Cẩn trọng với các vấn đề liên quan đến tiền bạc, tránh cho vay mượn dù là người quen biết.

Tình duyên: Dễ xảy ra tranh cãi vì bất đồng quan điểm trong cách giáo dục con cái hoặc chi tiêu gia đình.

12. Tuổi Hợi

Sự nghiệp: Tam Hợp giúp bạn hoàn thành mọi kế hoạch một cách xuất sắc. Sự nỗ lực của bạn được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao.

Tài lộc: Nguồn thu nhập chính và phụ đều có dấu hiệu tăng lên. Bạn có thể tự thưởng cho mình một món đồ yêu thích.

Tình duyên: Cảm xúc thăng hoa, bạn và người ấy có những dự định lớn cho tương lai và đều cùng nhau cố gắng.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

00:43
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

