Tử vi 12 con giáp ngày 16/8: Thân kinh doanh thuận lợi, Sửu có lộc về tay

Tuổi Tý

Hôm nay, bạn sẽ được quý nhân phù trợ trong công việc, làm việc gì cũng có sự hanh thông và thuận buồm xuôi gió. Nhờ đó, mọi thứ sẽ trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn rất nhiều. Ngày có nhiều biến động hoặc thay đổi do đã có dự tính trước hoặc có sự thay đổi, gặp gỡ bất ngờ.

Mối quan hệ của bạn với người yêu hay người bạn đời cũng rất ổn định. 2 người sẽ hiểu đối phương nhiều hơn trong ngày hôm nay. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, nhưng không nên để vướng mắc, tranh cãi, phiền lòng, có lộc ăn, quà tặng.

Tuổi Sửu

Vận may tài chính mỉm cười với bạn. Cho nên, có nhiều khả năng là hôm nay bạn sẽ có được một số tiền bất ngờ do tăng lương, trúng thưởng… Bạn nên chia sẻ niềm vui này với những người thân yêu của mình, nếu trúng thưởng thì phải tán lộc đi.

Không nên mong cầu những chuyện lớn lao đều khó có kết quả, có thể lại hao tốn sức khỏe người tuổi Sửu khá tốt, hãy tăng cường luyện tập thể thao để có thân hình cân đối, chắc khỏe, chuẩn bị cho những chuyến đi biển mùa hè.

Tuổi Dần

Ngày hôm nay rất có lợi cho người tuổi Dần. Những người đang làm nghề kĩ thuật, điêu khắc, bác sĩ sẽ gặp vận may, cơ hội thăng tiến rộng mở, cơ hội nghề nghiệp sáng sủa kéo theo tài lộc rủng rỉnh.Nên cẩn trọng trong mọi việc.

Trong chuyện tình cảm nếu bạn còn độc thân, một mối quan hệ bạn bè sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành tình yêu. Bạn hãy sẵn sàng đón nhận mối nhân duyên tốt lành này nhé. Sức khỏe hôm nay của bạn khá tốt, không có gì đáng lo ngại. Hăng say tập thể dục để nâng cao sức khỏe bản thân.

Tuổi Mão

Bạn thành công trong việc giải quyết những rắc rối xung quanh. Hôm nay mọi thứ đều khá nhàn hạ nên bạn hoàn toàn có thể chú tâm hơn vào những dự án mới để kiếm thêm một khoản thu nhập cho riêng mình.

Chuyện tình cảm cũng không có gì đáng phàn nàn vì mọi người xung quanh rất yêu quý bạn. Giữa 2 người không có hiềm khích gì quá to tát. Với sức khỏe, bạn nên thực hiện một cuộc kiểm tra tổng quát, nhất là khi bạn chưa làm việc này trong 3 năm trở lại đây.

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay của người tuổi Thìn cẩn thận bị cảm nắng, háo nước, người mệt mỏi, chán ăn, mọc mụn ở trán và mặt. Cần tăng cường các nguồn thực phẩm giàu vitamin C và bổ sung nước kịp thời trong ngày nóng, đi ra đường cần phải được che chắn thật cẩn thận. Thêm vào đó, khí huyết kém lưu thông, cần vận động nhẹ nhàng để thông suốt kinh mạch.

Nhân duyên của những người tuổi Thìn không như ý nên các cơ hội làm ăn cũng không hề lớn, các mối quan hệ hợp tác của cá nhân không quá thuận lợi, Điều này làm chậm bước tiến của bạn trên đường thu tài nên tài lộc không quá mạnh.

Tình cảm gặp chút vấn đề nho nhỏ trong gia đình. Hãy quan tâm nhiều hơn tới người thương, đừng để họ phải chịu cảnh cô đơn ngay chính trong cuộc tình của mình.

Tuổi Tỵ

Trong ngày dự báo những người tuổi Tỵ sẽ bận rộn với công việc và những tranh chấp đấu đá thiệt hơn. Hãy cẩn thận với những chiêu trò và tốt nhất nên lui một chút để tránh gặp phải tổn thương cả hai bên và chờ cơ hội khác để bắt đầu kế hoạch của mình.

Dự đoán cuối tuần của bạn sẽ có những suy giảm về sức khỏe. Bạn có thể cảm thấy trong người bốc hỏa, bức bối dễ sinh cáu gắt. Hỏa khí vượng khiến bạn dễ đau dạ dày vì vậy nên cố gắng nghỉ ngơi và tránh làm việc quá sức, đặc biệt là làm khuya.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ trong ngày cuối tuần này sẽ gặp phải những nỗi buồn trong chuyện tình cảm nhất là những bạn nam. Chuyện tình cảm của bạn với người ấy có thể xảy ra những bất hòa, cãi cọ và lớn tiếng, 2 người khó có quan điểm đồng nhất với nhau. Nếu bạn không muốn gia tăng nguy cơ tan vỡ hạnh phúc hiện tại thì nên cố gắng kìm chế bản thân và chia sẻ thay vì đặt cái tôi lên trên hết.

Mặc dù bạn có cơ hội để nghỉ ngơi vào cuối ngày hôm nay nhưng tham vọng lớn của người tuổi Ngọ có thể làm bạn bận rộn. Bạn chăm chỉ làm việc một cách điên cuồng, đẩy hiệu suất lên nhưng kết quả thực tế thì không thu lại được nhiều. Bạn nên lên cho mình một kế hoạch làm việc và rõ ràng thì sẽ an nhàn hơn đấy nhé!

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi hôm nay được lộc Tam hợp nên tốt cho công danh còn đường ngày càng thăng tiến hơn. Cơ hội phát triển bản thân và nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên bạn biết tận dụng cơ hội thì sẽ lên như diều gặp gió, làm việc gì cũng thuận, có người san sẻ công việc cho nên mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn. Vậy nên để đạt hiệu quả tốt nhất thì đừng quên nhờ tới sự hỗ trợ của mọi người thay vì tự thân gánh vác.

Về chuyện tình cảm gia đình hôm nay có phần đã ổn định và ôn hòa hơn, người nói có người nghe, những xung đột cũng dần tan biến. Do đó, bạn có thể an tâm và dành thời gian nhiều hơn, góp công góp sức và việc xây dựng lại không khí vui vẻ nhé!

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân rất thuận lợi cho việc kinh doanh, buôn bán. Nhiều khả năng cuối ngày tài lộc sẽ đến với bạn ở những hạng mục đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, với phương châm kiếm tiền dễ và nhiều tiền thì chắc chắn sẽ có nhiều kẻ xấu ganh tị, nên đề phòng cẩn thận dễ bị lật đổ trong kinh doanh và các mối làm ăn.

Với những người đã có đôi có lứa thì chuyện tình yêu và sự hy sinh của hai bạn sẽ được mang tới một nguồn sinh khí mới cho nhau kể cả trong công việc lẫn cuộc sống, dù đã yêu nhau lâu nhưng mà cảm giác lúc nào cũng như thuở ban đầu mới hẹn hò.

Tuổi Dậu

Theo xem tử vi ngày hôm nay cho biết, sự nghiệp của người tuổi Dậu thăng tiến băng băng lên một cách nhanh chóng, leo lên vị trí cao. Nếu như muốn có vị trí cao hơn hiện tại thì bạn phải có sự tinh thông và khéo léo nhiều hơn, hãy học hỏi từ người có kinh nghiệm.

Hôm nay, bạn nên cẩn thận về vấn đề sức khỏe, phải biết bảo vệ bản thân mình, đi ra đường cẩn thận bị cảm nắng.

Tuổi Tuất

Trong ngày, bạn có một vận trình công việc không có gì bất ổn. Mọi chuyện đều ổn định và không phải lao tâm, khổ tứ vì những rắc rối đâu. Công danh, sự nghiệp lẫn tài lộc đều bình ổn, không lên không xuống nên có thể gọi là ngày bình yên.

Đúng ngày thứ 7 cuối tuần, đường tình duyên của bạn khá tốt. Mọi mâu thuẫn dường như được hóa giải và có thể hẹn hò được với người ưng ý. Nắm bắt cơ hội khi có thể để bạn không mãi đơn thương độc mã nữa nhé.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có bản chất rất thông minh, nhanh nhẹn tháo vát trong tất cả mọi việc, nhưng mối quan hệ xã giao lại gặp trục trặc, không mấy thuận lợi vì bạn chưa thực sự mở lòng với tất cả mọi người xung quanh. Từ đó trong các mối làm ăn cũng trở nên phức tạp và không mấy thuận lợi.

Hôm nay, bạn chú ý đến việc có người nói xấu sau lưng. Bạn đừng tỏ ra bực mình mà hãy lấy hành động của mình để chứng minh năng lực của bản thân. Về chuyện tình cảm hôm nay không thuận như công việc bởi sẽ vấp phải sự phản đối của người thân. Tốt hơn hết bạn hãy được không khí yên tĩnh và chờ đợi thời cơ thích hợp hơn để bàn về vấn đề này, tránh xôi hỏng bỏng không.

* Thông tin mang tính tham khảo.