Tử vi 12 con giáp 21/12: Sửu mọi việc thuận lợi, Dậu có cơ hội làm ăn lợi lớn

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp ngày 21/12, vận trình tài lộc của tuổi Tý khá ổn định nên không phải lo lắng, nghĩ ngợi nhiều. Điều quan trọng chính là con giáp này suy nghĩ lạc quan luôn biết rằng nếu lúc này không có tiền thì sẽ có vào lúc khác, hơn nữa bản mệnh làm việc rất chăm chỉ nên sẽ có nhiều khoản thu khác nhau.

Đường tình duyên của tuổi Tý trong ngày sẽ gặp vấn đề rắc rối nếu như bản mệnh không biết đặt nửa kia của mình lên hàng đầu để quan tâm, chăm sóc và yêu thương. Đừng nghĩ khi đã là vợ chồng thì không cần vun vén tình cảm nữa. Khi con giáp này coi đó là điều quan trọng trong cuộc sống thì sẽ biết mình nên làm gì.

Cung cấp nhiều nước là cách đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe, bởi chỉ bị mất nước ở mức độ nhẹ cũng sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Ngay cả khi tuổi Tý không phải hoạt động nhiều cũng phải bổ sung nhiều nước để các cơ quan trong cơ thể hoạt động tốt hơn.

Tuổi Sửu

Hôm nay, tuổi Sửu nhờ tam hợp nên vận trình công danh, sự nghiệp của bản mệnh hanh thông, tiến triển theo đúng kế hoạch đã đề ra. Con giáp này cũng là người chăm chỉ, biết nắm bắt thời cơ nên nhanh chóng học hỏi được thêm kiến thức bổ ích và khẳng định bản thân ở nơi làm việc.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu trong ngày hôm nay có cát tinh trợ mệnh nên khởi sắc hơn hẳn, nhân duyên phơi phới. Người độc thân có thể làm quen với nhiều bạn mới, mở rộng quan hệ và nâng cao cơ hội gặp được ý trung nhân của mình. Người đã có đôi có cặp thì tình cảm cũng gắn bó hơn vì biết quan tâm chia sẻ với nhau.

Tuy nhiên sức khỏe của tuổi Sửu gặp chút vấn đề, cần lưu ý tới vấn đề dạ dày. Có lẽ bản mệnh đã quá ham mê công việc quên cả chăm sóc bản thân, ăn uống không đúng giờ giấc, lại thêm việc thức khuya thường xuyên nên dạ dày bị tổn thương, có thể dẫn tới đau, khó chịu.

Tuổi Dần

Dần có thể cảm thấy không hài lòng về cuộc sống. Sẽ có những kẻ tiểu nhân dần lộ diện, nhưng con giáp này đừng vì thế mà lo sợ, hãy cố gắng sống một cách bao dung nhất có thể và họ sẽ tự nhận ra lỗi lầm của mình. Bản mệnh làm những việc không hổ thẹn với lòng được.

Vận trình tài lộc của tuổi Dần không có nhiều biến động, nhưng nếu bản mệnh đang vướng vào những vòng nợ nần luẩn quẩn thì hãy cố gắng thoát ra khỏi nó càng sớm càng tốt.

Khi nhận lương, con giáp này đừng vội tiêu ngay, hãy để ra một khoản dự phòng dành cho những biến cố đột xuất có thể xảy ra.

Một thói quen xấu mà hầu như chúng ta đều dễ mắc phải trong xã hội hiện đại chính là sử dụng điện thoại, máy tính… trước khi đi ngủ. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình của những thiết bị này sẽ ức chế thần kinh, làm rối loạn nhịp sinh lý, ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng giấc ngủ. Vì thế tuổi Dần nên hạn chế nhiều nhất có thể.

Tuổi Mão

Mão có một ngày tương đối thuận lợi. Con giáp này làm gì cũng trôi chảy, thích hợp với việc tìm đối tác làm ăn, ký kết hợp đồng. Phương diện tình cảm của bản mệnh cũng có chiều hướng tiến triển tốt đẹp, nếu yêu lâu bản mệnh và đối phương có thể bàn tính chuyện trăm năm.

Tuy nhiên, rất có thể con giáp này sẽ phải đối mặt với những lời đố kỵ, gièm pha không mấy dễ chịu từ những kẻ tiểu nhân luôn ganh ghét bản mệnh. Song tuổi Mão đừng quá quan tâm mà ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Nếu lỗi sai ở bản mệnh thì hãy thẳng thắn nhìn nhận và xem đó là cơ hội để sửa chữa.

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, tuổi Mão nên dành cho mình một chút thời gian để thư giãn, giảm thiểu căng thẳng như hát hò, đi bộ, thể dục nhẹ nhàng… Khi ngủ hãy để một chiếc gối dưới chân, giữ cho chân cao hơn đầu sẽ giúp máu lưu thông lên não và giữ được tỉnh táo.

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn diễn ra thuận lợi, không gặp phải trở ngại nào đáng kể. Con giáp này cứ chăm chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình để tạo ấn tượng tốt với cấp trên, hơn thế nữa môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp hòa đồng nên trăm sự đều hanh thông, thuận lợi.

Vận trình tài lộc của tuổi Thìn trong ngày thứ Bảy này thì không có nhiều biến động dù công việc không đến nỗi tệ, nhưng vì tính chất công việc của con giáp này là ổn định, nên không mang tới nguồn thu bất ngờ. Nếu bản mệnh muốn cải thiện thu nhập thì nên kinh doanh buôn bán thêm, kiếm nghề phụ để làm thì cũng không phải lo lắng tới chuyện chi tiêu.

Vận trình tình duyên của tuổi Thìn trong ngày hôm nay khá êm đẹp, thế nhưng mối quan hệ vẫn chưa đến tình yêu. Có lẽ con giáp này vẫn thích cuộc sống độc thân, dành thời gian cho gia đình và bạn bè nên chẳng bận tâm mấy tới chuyện yêu đương. Chính vì thế mà đối phương cũng không thực sự hết mình.

Tuổi Tỵ

Tỵ có vận trình hung cát đan xen. Về phương diện tài chính, con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều. Ngoài nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính thì sẽ có người giới thiệu thêm cơ hội kiếm tiền cho bản mệnh.

Con giáp này nên chú ý để không bỏ lỡ thời cơ đáng quý đó mà cải thiện cuộc sống cho mình. Cơ hội đến tay mà không nắm bắt thì sẽ chẳng thể đổ lỗi cho ai. Có thể tuổi Tỵ sẽ phải gánh chịu nhiều nỗi vất vả, hay đánh đổi lớn nhưng thành quả cuối cùng hoàn toàn xứng đáng.

Tuổi Tỵ hôm nay dường như không còn đủ thời gian để suy tính tới chuyện tình cảm của riêng mình. Cái gì cũng cần có thời gian, có lẽ trong lúc này bản mệnh chưa thực sự sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với ai đó khi trong lòng vẫn còn những vướng bận.

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc của tuổi Ngọ được nâng đỡ, con giáp này biết chi tiêu hợp lý, vun vén cho gia đình nên chẳng hề lo túng thiếu. Tiền bạc rủng rỉnh, bản mệnh có thể chia làm nhiều khoản với mục đích khác nhau, đảm bảo cho cuộc sống luôn sung túc, ấm no.

Tuy nhiên trong tình cảm, con giáp này lại chẳng thể nào tính toán kĩ càng như vậy được. Tưởng chừng đã viên mãn với hạnh phúc của mình, tuổi Ngọ lại gặp phải những chuyện khó xử chẳng thể nào lường trước được. Song đừng vì thế mà mất niềm tin vào tình yêu, cánh cửa hạnh phúc khác sẽ lại mở ra đón chờ con giáp này.

Ngũ hành sinh xuất gây ra nhiều nỗi buồn cho tuổi Ngọ. Nhưng bản mệnh cần phải mạnh mẽ hơn để đối mặt với những nỗi đau đó, vượt qua những nỗi đau đó, rồi niềm vui sẽ quay trở lại. Cuộc sống vốn vậy, luôn có những khó khăn, thử thách nhưng qua đó bản mệnh sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Tuổi Mùi

Mùi có cát tinh xuất hiện nâng đỡ trên con đường công danh sự nghiệp. Những cố gắng và nỗ lực cuối cùng cũng đã được chú ý đến. Đây là cơ hội để bản mệnh thể hiện cho mọi người thấy năng lực thực sự của mình, rằng những thành tích có được không chỉ do may mắn mà còn do chính sự nỗ lực và rèn luyện.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tứ hành xung nên tuổi Mùi có vẻ khó đưa ra lựa chọn trong các quyết định. Bản mệnh nên cố gắng đơn giản hóa cuộc sống bằng cách cụ thể hóa các quyết định, xem lại các ưu tiên của bản thân để xác định điều đó có phù hợp với mục tiêu đặt ra hay không.

Thói quen thức khuya có thể tàn phá sức khỏe và vẻ bề ngoài một cách khủng khiếp, khiến da của tuổi Mùi có thể nổi mụn, xỉn màu hoặc sần sùi… mất đi sự tin tin cần thiết. Nếu bản mệnh không muốn cả sức khỏe lẫn làn da của mình xuống cấp thì nên khắc phục thói quen thức khuya và ngủ đủ giấc mỗi ngày.

Tuổi Thân

Trong ngày Thìn Thân bán hợp, tuổi Thân có thể yên tâm rằng vận trình tình cảm sẽ không còn quá nhiều trở ngại trước mắt nữa. Tình cảm chân thành của bản mệnh đã chứng minh tất cả. Đứng trước sóng gió, đôi bên vẫn nắm chặt tay nhau, cùng nhau đối đầu với khó khăn.

Tuổi Thân được tiếp sức bởi tình yêu nên chiến thắng được thêm cả chính bản thân mình, đạt được mục tiêu mình mong chờ đã lâu, công việc càng ngày càng tiến triển tốt hơn. Con giáp này trở nên tinh thông với công việc đang làm, thể hiện được khả năng bản thân khi phải đối mặt với những tình huống bất ngờ xảy ra.

Nhiều người có thói quen để điện thoại ở đầu giường vì dùng xong để luôn đó hoặc có thể là để dễ nghe chuông báo thức hơn. Tuy nhiên điều này rất có hại cho cơ thể vì sóng điện thoại có thể ảnh hưởng tới não bộ, sức khỏe về lâu về dài. Bản mệnh nên chú ý đến vấn đề này.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của con giáp, hôm nay tuổi Dậu được lục hợp quý nhân che chở nên vận trình tài lộc khởi sắc. Nếu có cơ hội hợp tác làm ăn thì con giáp này hoàn toàn có thể sẽ ôm được khoản lợi nhuận lớn trong tay. Người làm công ăn lương cũng có cơ hội được tăng lương, thưởng.

Trong công việc, tuổi Dậu đạt được những lời khen ngợi từ phía cấp trên sau những nỗ lực của mình. Bản mệnh hãy nỗ lực nhiều hơn nữa. Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng bởi thử thách mà cấp trên trao cho con giáp này sẽ càng ngày càng nhiều hơn, nếu không tập trung thì khó có thể hoàn thành.

Đường tình cảm của tuổi Dậu trong ngày hôm nay khá tốt, bản mệnh và đối phương sau những mâu thuẫn đã trở nên thấu hiểu nhau hơn. Một trong hai người nếu biết nhún nhường thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết ổn thỏa được. Người còn độc thân được nhiều đối tượng khác giới để ý và dành tình cảm.

Tuổi Tuất

Tuất hôm nay có thể đưa ra những quyết định sai lầm trong một phút thiếu suy nghĩ kĩ càng. Thế nhưng bất cứ việc gì cũng có thể xoay chuyển, bao gồm cả việc con giáp này thoát được tình cảnh hiện tại, vì thế đừng vội đánh mất niềm tin ở bản thân mình.

Ngày Tuất Thìn lục xung mang đến những trở ngại nhất định trong sự nghiệp của tuổi Tuất. Nguyên nhân phần lớn là do bản tính ngang ngạnh, cố chấp của con giáp này. Không phải lúc nào bản mệnh cũng đúng cả, vậy nên đừng cố tìm kiếm lý do để bao biện cho sai lầm của bản thân.

Tập thể dục hàng ngày rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu tập quá sức thì có thể khiến cơ thể mệt mỏi hơn vì gia tăng áp lực hoạt động của tim và không được nghỉ ngơi cần thiết. Tuổi Tuất đừng vì muốn giảm cân nhanh mà ép cơ thể luyện tập quá sức, bởi điều đó có thể gây tác dụng ngược.

Tuổi Hợi

Hợi dễ mâu thuẫn với người khác vì khắc khẩu hoặc bất đồng quan điểm sống. Nhưng đôi khi chính những quan điểm trái ngược sẽ là cơ hội để con giáp này nhận ra cuộc sống có nhiều mặt và không phải lúc nào cũng như mình nghĩ. Bản mệnh cũng không thể nào biết tuốt mọi thứ.

Về phương diện sự nghiệp của tuổi Hợi, đừng bao giờ ngại thách thức, nhất là khi bản thân còn thiếu kinh nghiệm. Nếu con giáp này chờ đợi một thời cơ hay thời điểm hoàn hảo để bắt đầu thì có thể sẽ chẳng bao giờ làm được cả. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần phải quyết đoán hơn trong những quyết định của mình.

Chuyện tình cảm của tuổi Hợi trong ngày mới này trải qua thử thách khi mà hai người không có thời gian để ở bên nhau nhiều như trước. Nhiều mâu thuẫn xảy ra mà đôi bên không biết làm sao để hóa giải.

Hai người cần tin tưởng nhau nhiều hơn thay vì trách móc, giận hờn vì những chuyện không đáng. Cuộc sống có những lúc chẳng hề theo ý mình, chẳng thể vì thế mà đánh mất tình yêu.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!