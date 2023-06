Tử vi 12 con giáp 18/6: Ngọ vận trình suôn sẻ, Dậu việc bất thành

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy công việc người tuổi Tý cần phải thận trọng ở mức tối đa trong ngày Thiên Quan xuất hiện. Đừng xem nhẹ vấn đề dù bạn rất tự tin với năng lực của bản thân.

Tương Hại xuất hiện không nên là nguyên nhân cho bạn thoải mái thể hiện sự bực tức của mình. Lúc này, bạn cần hết sức bình tĩnh khi giải quyết công việc cũng như ứng phó với những rắc rối tìm đến. Tránh lặp lại những sai lầm từng diễn ra trong quá khứ.

Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh dành thời gian chăm sóc mối quan hệ xung quanh mình bao gồm cả với vợ/chồng của bạn. Trong đời sống gia đình, bạn nên học cách tôn trọng nhu cầu của nhau, tránh việc gây tổn thương.

Tuổi Sửu

Hôm nay Thực Thần như là ánh sáng soi rọi để cho con giáp tuổi Sửu nhìn được mọi việc sáng tỏ. Trong công việc bạn dứt khoát và hiệu quả. Những người đang thất nghiệp có thể tìm được vận may hoặc khởi nghiệp kinh doanh và có được sự hỗ trợ của những người tốt.

Tương Xung khuyên bản mệnh chớ nên giữ im lặng vì đó là thuốc độc cho mối quan hệ hiện tại. Việc nhẫn nhịn trong mối quan hệ để giữ hòa khí là điều không hiếm thấy. Tuy nhiên, lúc này bạn nhận ra việc giữ im lặng chỉ khiến mối quan hệ bạn đang bảo vệ trở nên xa cách hơn.

Thổ khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh, nhất là trong tình hình nắng nóng như hiện tại bạn nhất định phải hạn chế ra đường vào thời điểm nắng nhất như giữa trưa nhé. Ngoài ra, nên ưu tiên ăn uống những món ăn làm mát cơ thể.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, Chính Ấn xuất hiện cho thấy ngày mới có nhiều sự kiện đang mong chờ nơi công sở đối với con giáp tuổi Dần. Người tìm việc có thể có cơ hội tốt, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ những nhân vật hữu ích.

Thổ - Mộc xung khắc khuyên bản mệnh tránh xa những cuộc tranh cãi không cần thiết. Hãy nhớ rằng mỗi người có phong cách sống riêng phụ thuộc vào mức độ hiểu biết và thu nạp thông tin khác nhau, bạn không nên bắt ép ai đó phải tin và làm theo bạn.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông phía trong nhà kho, nhà vệ sinh và phòng thai phụ ở chính. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Mão

Hôm nay Thiên Ấn tương trợ, vận trình công danh sự nghiệp hứa hẹn suôn sẻ, cho tuổi Mão cơ hội điều chỉnh cảm xúc. Bạn bình tĩnh hơn trong việc đánh giá ưu và nhược điểm của bản thân.

Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh bình tĩnh khi giải quyết vấn đề liên quan tới tiền nong. Nếu có mất mát thì cũng hãy nhớ rằng, thứ gì đổi được bằng tiền đều rất rẻ, bạn vẫn đủ năng lực kiếm được số tiền đã mất mà.

Nhờ có Tam Hợp để nương tựa nên con giáp tuổi Mão cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái trong các mối quan hệ của mình trong ngày hôm nay. Tình cảm của bạn với một nửa của mình đã đong đầy hơn xưa cũng nhờ vào sự biết chia sẻ, cảm thông cho những khó khăn của nhau.

Tuổi Thìn

Hôm nay Thương Quan cho thấy đây là giai đoạn đời sống người tuổi Thìn có nhiều áp lực hơn, có nhiều thứ bạn cần phải nắm giữ, nhưng không muốn chúng trôi qua kẽ tay. Bạn cũng cần thể hiện sự quyết liệt, quyết đoán trong từng hành động, nếu không có thể vấp phải tranh chấp, cạnh tranh với người khác.

Thổ khí vượng là lời cảnh báo tới vấn đề sức khỏe của bản mệnh, đừng quá xem nhẹ chúng vì đó có thể là nguyên nhân khiến bạn trong tương lai sẽ tiêu tốn tiền bạc không hề nhỏ đâu. Hãy tìm hiểu một số món không nên ăn để phòng tránh tình trạng bệnh của bạn nặng thêm nhé.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bản mệnh nên tạo tác vì việc này rất tốt như xây cất, trổ cửa, dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới Kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Tỵ cần giữ bình tĩnh khi đối phó với mọi vấn đề, tránh thái độ nóng nảy, gây ra những sai lầm không mong muốn. Hãy xem khó khăn ở hiện tại như là cách bạn nuôi dưỡng động lực và ý chí để cố gắng kiếm nhiều tiền hơn nữa bạn nhé.

Tam hội mang lại cho bạn tư duy tích cực, nhờ đó mà có sức ảnh hưởng tốt đối với người thân, bạn bè. Không những thế, họ cũng tương trợ lại bạn, chỉ cho bạn cách thức để giúp bạn đối phó và nắm bắt cơ hội.

Ngũ hành tương sinh khuyến khích bạn tìm đến những cách phù hợp để giải tỏa căng thẳng. Có vẻ một vài kế hoạch du lịch sẽ giúp bạn tìm lại cảm hứng và nguồn năng lượng tích cực. Về mặt sức khỏe, bạn nên chú ý dành thêm thời gian cho việc tập luyện để cải thiện vóc dáng.

Tuổi Ngọ

Hôm nay Tỷ kiên xuất hiện không phải là điều gì đáng sợ mà tuổi Ngọ phải tìm cách trốn tránh. Đã đến lúc bản mệnh cần nhìn nhận các vấn đề trong quá khứ và học cách giải quyết sao cho ổn thỏa. Tránh những tranh chấp không đáng có.

Nhờ Ngọ Mùi hợp Nhật nguyệt mà con giáp tuổi Ngọ dễ nhận được sự giúp đỡ từ người thân của mình. Hoặc ở nơi công sở chỉ cần có người nói đỡ lời là bạn thoát được rủi ro không đáng có.

Thổ - Hỏa tương sinh dự báo trong đời sống tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự an ủi, quan tâm, hoặc cũng có thể vương vấn nhiều hơn về mối quan hệ đã đi qua. Bạn cần điều chỉnh tâm lý, hướng tới khởi đầu mới tích cực.

Tuổi Mùi

Hôm nay Thực Thần mang tới năng lượng tích cực cho tuổi Mùi, nhờ thế mà bạn rất hăng hái tham gia những nhiệm vụ được giao, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh. Bản mệnh lúc này nhận được nhiều sự hỗ trợ, kể cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân.

Hôm nay tinh thần của bạn tốt lên có thể vì tình hình tài chính đã cải thiện. Có người mang đến cho bạn tin vui về tiền bạc, thúc đẩy những lợi ích trong hợp tác, đầu tư, giúp bạn thu nợ.

Ngày 18/6/2023 dương lịch là ngày Can Đinh: Ngày can Đinh không trị bệnh ở tim. Do đó, bản mệnh lưu ý tránh tác động tới vị trí này trong hôm nay, nếu có hẹn bác sĩ cũng nên điều chỉnh lại lịch nhé.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới tuổi Thân có thể thoát được rắc rối liên quan tới tiền nong khi có Chính Tài tương trợ. Hãy đón nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh về tài chính, và ngược lại, sẵn sàng hỗ trợ khi được yêu cầu.

Ngũ hành tương sinh mang lại sự vui vẻ cho bạn tại nơi làm việc. Hôm nay dường như bản mệnh làm việc gì cũng được giúp đỡ nhiệt tình, mọi người cũng rất đánh giá cao vai trò của bạn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, nay ngày 1 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Dậu

Tử vi cho thấy Dậu làm việc gì trong ngày này cũng dễ bị hỏng hoặc sai sót, thay vì đuổi theo số lượng thì bản mệnh nên tập trung hơn về chất lượng. Thay vì suy nghĩ quá đơn giản, thiển cận như trước thì bạn nên quan sát kỹ càng và nhạy cảm hơn với vấn đề.

Nay bản mệnh thể hiện được sự tích cực và nhiệt tình, song rất dễ nổi nóng, cáu bẳn và cư xử tùy tiện khi không vừa lòng, rất khó để nửa kia có thể xoa dịu hay kiềm chế những khi bạn hung hăng. Bạn nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình để tránh gây ra căng thẳng.

Thổ - Kim tương sinh hỗ trợ cho sức khỏe của bản mệnh được tốt lên theo thời gian. Nhất là những ai vừa trải qua phẫu thuật thì rất nhanh hồi phục.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay Thương Quan xui rủi khiến người tuổi Tuất có xu hướng lỡ lời làm tổn thương cho người khác. Lời khuyên quan trọng nhất cho bạn trong tuần này là chú ý đến trạng thái cảm xúc cá nhân, thay vì chỉ bận rộn với những người khác, những yêu cầu khác.

Hôm nay Thiên Tài mang theo lời chúc về tài lộc cho con giáp tuổi Tuất muốn khởi động việc kinh doanh, buôn bán của mình. Những ai đang thu gom tiền bạc đã thấy có rất nhiều dấu hiệu khả quan về lợi nhuận, có thể bạn đang đi đúng hướng.

Bạn nên chủ động và trở nên vui vẻ hơn trong các cuộc cuộc vui. Tính cách ít nói, đơn điệu và không có cá tính riêng thực sự không gây ấn tượng với người khác giới ở những lần đầu gặp gỡ.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết Chính Quan nâng đỡ để những ai đang học hành, nghiên cứu có một tuần khá tốt. Những người đang tìm việc có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người, thông qua các thông tin hữu ích.

Nhờ có Tam Hợp mà đời sống tình cảm của bạn suôn sẻ, may mắn, cho bạn gặp được người phù hợp. Do đó, người độc thân hãy mở lòng mình ra, thoải mái đón nhận những mối quan hệ mới. Những cặp đôi nên dành thời gian hẹn hò riêng tư để hâm nóng tình cảm của mình đi nhé.

Thổ - Thủy xung khắc cho thấy có chút rắc rối về chuyện tiền nong nhưng không đáng kể, chúng giúp bạn bình tĩnh nhìn ra bản chất của một người. Sau đó bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi giải quyết được mọi việc bằng chút tiền, không ảnh hưởng lắm tới kế hoạch của bạn.

* Thông tin bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.