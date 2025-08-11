Tử vi 12 con giáp 11/8: Mão, Thìn công việc như diều gặp gió, Thân đề phòng sức khỏe

Tuổi Tý

Tý tinh thần khá thoải mái. Bản tính thông minh, nhân từ, thấu tình đạt lý nên khá được lòng đồng nghiệp và cấp trên, công việc vì thế cũng suôn sẻ hơn.

Hôm nay, bản mệnh Tý cũng sẽ gặp được người trong mộng, người này hiền dịu, nho nhã, khoan dung, độ lượng nên chuyện tình cảm của hai bạn khá êm đẹp, không xảy ra mâu thuẫn.

Người tuổi Tý trong ngày thứ 2 này cũng nên chú ý các bệnh về thận, bạn nên uống nhiều nước và giảm bớt lượng muối trong khẩu phần ăn đề phòng phù chân tích nước, để hạn chế tình trạng này, bạn cũng không nên ngồi một chỗ quá lâu, thỉnh thoảng đứng dậy đi lại và xoa bóp chân sẽ hạn chế phù hơn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cũng khá thông minh nên trong ngày thứ 2 này, công việc đạt hiệu quả khá cao, chí tiến thủ lớn nên có khả năng hoàn thành được những công việc quan trọng. Nếu có kế hoạch lớn nào đó hoặc ký hợp đồng với đối tác thì bạn nên tiến hành ngay trong hôm nay.

Dù vậy, vận trình tình cảm của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay lại không được tốt cho lắm, dễ xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi với người nhà. Trái ngược hẳn với bầu không khí vui vẻ ở công sở là bầu không khí thiếu hụt sự hài hòa tại gia đình.

Hôm nay, người tuổi Sửu cần tập thể dục bởi nếu không bệnh tật sẽ liên tiếp tới. Đặc biệt là các căn bệnh về thần kinh như đau đầu, căng thẳng, ức chế tinh thần hay mất trí tạm thời khi phải làm việc trong môi trường công việc quá nhiều áp lực.

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay của người tuổi Dần cho thấy bạn khá căng thẳng, trong lòng có nhiều vấn đề khó nói, lâu dần cảm giác bị đè nén sẽ tăng lên, mà lại không biết nói với ai nên tinh thần nhiều muộn phiền. Bản mệnh Dần sẽ khá ưu tư, không muốn mở lời nói chuyện tới ai, độ tự tin cũng vì thế mà giảm dần xuống.

Trong công việc thì có thể bạn sẽ gặp nhiều bế tắc vì gặp khó khăn mà lại không thể trao đổi với đồng nghiệp hay hỏi kinh nghiệm cấp trên. Còn trong chuyện tình cảm thì bạn ít nói hoặc không muốn nói, tự nhiên cũng gây ra hiểu lầm, đối phương cũng cảm thấy khó chịu, bạn nên tự tin mở lời hơn nhé.

Bản mệnh tuổi Dần cũng nên chăm sóc sức khỏe của mình hơn một chút, có thể bạn không bị cảm cúm hay sổ mũi, nhức đầu nhưng có thể bạn sẽ mắc một vài căn bệnh phụ khoa. Bạn nên vệ sinh sạch sẽ và điều trị ngay khi mới phát bệnh nhé.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới của người tuổi Mão hôm nay khá tuyệt vời, có thể nói đây là khoảng thời gian vận trình lên cao nhất. Tinh thần phấn chấn, bạn bắt đầu buổi sáng với nụ cười trên môi, bạn cảm giác nguồn năng lượng dồi dào đang chảy trong mình, từ đó, bạn cũng hứng thú với công việc hơn, hiệu quả cũng được nâng cao hơn.

Ngày tốt để bạn thực hiện ký kết các hợp đồng với đối tác, hoặc nếu có những dự án kinh doanh nho nhỏ thì bạn cũng nên thực hiện luôn trong hôm nay, doanh thu đạt được sẽ ngoài sức tưởng tượng. Bên cạnh đó, bạn chưa nên nghĩ tới việc mua sắm vội, thay vào đó là kế hoạch tích lũy thì hơn.

Ngày thứ 2 này, ngoài công việc ra thì sức khỏe và chuyện tình cảm của bản mệnh cũng khá tốt. Tình cảm dễ dàng thăng tiến lên một bước mới, bạn có thể nghĩ tới chuyện kết hôn. Còn với những bản mệnh còn độc thân thì cũng không cần lo lắng quá, chỉ cần bạn chú ý tới vẻ ngoài của mình hơn là được.

Tuổi Thìn

Vận trình hôm nay của người tuổi Thìn cũng khá tốt. Công việc suôn sẻ, bạn nên tiến hành ký kết các hợp đồng lớn với đối tác. Đừng ngại nhận công việc mới vì công việc mới đi đôi với trách nhiệm mới, nếu hoàn thành bạn sẽ được tăng lương hoặc thăng chức.

Sức khỏe trong ngày của người tuổi Thìn cũng khá tốt, không có bất kỳ hung tinh nào đe dọa. Tuy nhiên, bạn vẫn cần có một chế độ ăn uống khoa học bên cạnh việc luyện tập, vận động thường xuyên.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng tốt gần lên. Với những bản mệnh đã có gia đình thì gia đình hòa thuận, cha mẹ khỏe mạnh, con cái ngoan hiền. Còn với những bản mệnh vẫn độc thân thì cũng có khả năng tìm thấy tình yêu đích thực của mình.

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ hôm nay không được tốt cho lắm. Bạn làm việc nhiều nhưng kết quả thu được lại chẳng đáng bao nhiêu, không chỉ vậy, bạn còn vướng vào những cuộc cạnh tranh không đáng có với đồng nghiệp, công việc cũng vì thế là trở nên căng thẳng, áp lực hơn.

Khi người tuổi Tỵ không mở lòng với người khác thì người khác cũng chẳng thể mở lòng với bạn. Vận tình cảm không tốt, bạn dễ bị người khác đố kỵ, ganh ghét. Trong gia đình bạn cũng nên kiềm chế một chút, nếu không sẽ phải đối mặt với họa gia đình tan vỡ.

Mặc dù người tuổi Tỵ rất chăm chỉ tập thể dục nhưng cũng không thể tránh được một vài bệnh tật nho nhỏ. Một vài cơn đau đầu có thể tới bất chợt, bản mệnh nên tránh những suy nghĩ căng thẳng, nên dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn.

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay của người tuổi Ngọ tràn đầy nhiệt huyết, khá hăng say làm việc, hiệu suất công việc cũng khá cao. Bên cạnh đó, sự nhiệt tình của người tuổi Ngọ cũng khiến đồng nghiệp phải cảm động nhờ vậy mà bản mệnh có mối quan hệ khá tốt với mọi người.

Trong chuyện tình cảm thì giữa bản mệnh và đối phương xuất hiện một vài mâu thuẫn nho nhỏ, cũng chính bởi tính tình trước nhiệt sau lạnh của người tuổi Ngọ, bạn quá nôn nóng cũng có thể làm hỏng chuyện.

Người tuổi Ngọ trong ngày thứ 2 này cần chú ý tới việc ăn uống hơn. Quá tập trung vào công việc mà quên đi bữa ăn, quên rằng cơ thể mình cần phải được nạp năng lượng là điều không hay tý nào.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tướng mạo đoan trang, tâm tính ôn hòa, khí chất cao thượng nên thường gặp may mắn. Tử vi hôm nay của người tuổi Mùi cho thấy vận trình hôm nay khá yên ổn, bản mệnh có những phản ứng nhạy bén, tinh thần ham học lên cao.

Tuy nhiên, hôm nay bản mệnh cần đề phòng hao tổn tiền tài. Khi đi mua hàng nên đọc kỹ hóa đơn, khi ra ngoài cũng nên cẩn thận những món đồ giá trị đề phòng cướp giật, trộm cắp.

Chỉ cần bản mệnh tuổi Mùi nỗ lực gìn giữ hạnh phúc thì gia đình cũng yên ấm, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo. Với những bản mệnh còn độc thân thì vận đào hoa cũng thăng tiến, bạn nên mặc những bộ đồ có màu hồng phấn để thúc đẩy vận trình.

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay của người tuổi Thân sẽ phải đối mặt với vài chuyện không hay, bản mệnh cần đề phòng người khác hãm hại. Những bản mệnh nữ đang mang thai cần chú ý chuyện đi lại, tránh để tổn thương, đau đớn.

Sự nghiệp của bản mệnh trong ngày thứ 2 này có biến động. Công việc căng thẳng, áp lực, mâu thuẫn với cấp trên, cạnh tranh với đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn mềm mỏng, phản ứng linh hoạt thì mọi chuyện sẽ chuyển hướng tốt đẹp.

Sức khỏe của người tuổi Thân cần đề phòng những bệnh về phổi. Những bản mệnh nam nên từ bỏ thói quen hút thuốc, vừa ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mình, vừa ảnh hưởng tới sức khỏe của cả người thân.

Tuổi Dậu

Tử vi của người tuổi Dậu trong hôm nay có vận trình sự nghiệp khá tốt. Bản mệnh sẽ nhận được cơ hội tăng lương hoặc thăng chức, nhưng cũng cần đề phòng phải đảm nhận những công việc mới khá hóc búa.

Những bản mệnh nam thay vì tỏ ra buồn chán vì người vợ quá ghen tuông và bảo thủ thì hãy cảm thấy may mắn vì vợ mình có nhiều tình cảm với mình và hết lòng chăm lo cho gia đình con cái.

Sức khỏe của người tuổi Dậu trong hôm nay cũng không có nhiều biến động, tuy nhiên, bạn cần bổ sung nhiều các món ăn từ rau hơn trong bữa ăn, đề phòng bệnh nóng trong hay táo bón.

Tuổi Tuất

Vận trình của người tuổi Tuất hôm nay nên đề phòng họa hao tốn tiền của. Những bản mệnh làm lãnh đạo hoặc làm kinh doanh thì không nên vội vàng đặt bút ký vào những hợp đồng làm ăn, hợp tác đề phòng tổn thất.

Người tuổi Tuất rất thông minh nhưng lại nóng vội hấp tấp, nên dễ làm hỏng chuyện, trong chuyện tình cảm cũng vậy. Những bản mệnh còn độc thân vì quá vội vàng mà tự chuốc lấy rắc rối cho mình.

Sức khỏe của người tuổi Tuất hôm nay cũng không có nhiều dấu hiệu tốt đẹp, bản mệnh cần đề phòng bệnh tật ốm đau, không nên vận động quá sức mà khiến cơ thể kiệt quệ.

Tuổi Hợi

Vận tình cảm của người tuổi Hợi trong hôm nay diễn biến không tốt đẹp. Những bản mệnh tuổi Hợi không nên tiến hành các công việc hỷ sự như hôn nhân, cưới gả bởi dễ gặp họa chia ly hoặc phu thê chết sớm…

Khả năng giao tiếp của người tuổi Hợi khá tốt nên khá được lòng mọi người, vì thế bản mệnh được đồng nghiệp yêu quý, cấp trên ưu ái, không chỉ vậy, đối tác còn dễ dàng đặt bút ký vào những hợp đồng mà bao lâu nay chưa thực hiện được.

Sức khỏe của bản mệnh trong ngày thứ 2 này khá tốt, những người bị bệnh nặng thì dần hồi phục, những người bệnh nhẹ thì khỏi bệnh hoặc thuyên chuyển rõ rệt. Những người khỏe mạnh cần duy trì tập luyện, kết hợp với ăn uống khoa học để cơ thể được mạnh khỏe.

