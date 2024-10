Tử vi 12 con giáp 1/10: Mão,Thìn, Dậu ngồi yên cũng đón tin vui, tài lộc sáng rực

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp ngày 1/10 dự báo, tuổi Tý dễ gặp những rắc rối không mong muốn.

Công việc ngày hôm nay của bạn cũng không được thuận lợi do có người cố tình gây cản trở.

Thứ ba này, Tý có cát tinh che chở nên đường tài lộc vẫn trên đà tăng tiến.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của tuổi Sửu có điềm báo tiểu nhân cản trở. Sửu nên tiếp thu ý kiến nhưng phải có tính khách quan và chính xác, nên nghe bằng cả hai tai chứ đừng vì những lời chê bai mà đã vội nhụt chí.

May mắn, Sửu có thể tìm được vận may cho mình trong chuyện tiền bạc.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp ngày thứ 3 này có nói, hôm nay là lúc tuổi Dần nên nghiêm túc xem xét tình hình tài chính cá nhân và có kế hoạch quản lý tài chính cụ thể.

Không những thế, hôm nay cũng lúc bạn cần xác định rõ ràng mục đích cũng như vị trí của mình trong mối quan hệ này.

Tuổi Mão

Mão gặp ngày tam hợp nên vận trình công danh sự nghiệp có những bước tiến khá xa. Không những thế, tử vi ngày thứ 3 này cho biết, Mão còn được quý nhân trợ mệnh, tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy.

Ngày đầu tháng 10 này, Mão còn có cơ hội tìm kiếm tài lộc cho mình, nhất là người buôn bán kinh doanh có một ngày phát tài, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Thìn

Thìn nhận được nhiều tin vui trong công việc. Những dự án mới mà bạn đề xuất đã được cấp trên cân nhắc thông qua.

Vận trình tình cảm của Thìn trong ngày đầu tháng này cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Con giáp này tìm được niềm vui trong cuộc sống, bạn luôn truyền được thái độ tích cực, lạc quan cho những người xung quanh.

Tuổi Tỵ

Hôm nay có vẻ như tuổi Tỵ cần nghiêm khắc hơn với bản thân và mạnh dạn hơn trong việc thể hiện quan điểm của mình với mọi người xung quanh.

Thứ 3 đầu tuần này là lúc bạn nên tìm đến người ấy để xin lời khuyên cho những vấn đề bạn đang gặp phải trong cuộc sống.

Tuổi Ngọ

Đường tình duyên của tuổi Ngọ khởi sắc, con giáp này được rất nhiều người yêu mến,

Tuy nhiên tử vi ngày thứ 3 có nhắc nhở Ngọ nên cẩn thận vì có người gây khó dễ, buông lời thất thiệt về bạn.

Tuổi Mùi

Mùi có vận trình sự nghiệp khá ổn, con giáp này được quý nhân che chở nên vượt qua khó khăn dễ dàng.

Tuy nhiên, về chuyện tình cảm Mùi lại có suy nghĩ tiêu cực, bi quan về những điều chưa xảy ra trong cuộc sống nên tâm trạng trở nên tồi tệ.

Tử vi có nhắc, tuổi Mùi nên nhớ, những điều bạn suy nghĩ sẽ quyết định những điều sẽ đến với bạn, suy nghĩ tiêu cực thì rất có khả năng điều xấu cũng sẽ tới.

Tuổi Thân

Mọi thứ sẽ dần đi vào đúng quỹ đạo của nó, vậy nên Thân cũng không cần lo lắng quá.

Hôm nay, bạn muốn trải nghiệm tất cả những cung bậc cảm xúc về thể xác cũng như tinh thần mà tình yêu mang đến, đặc biệt là nếu như bạn mới bắt đầu một mối quan hệ với ai đó.

Tử vi ngày thứ 3 này dự đoán, cuối ngày, bạn sẽ có tin vui về tài chính.

Tuổi Dậu

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Dậu vô cùng hanh thông, thuận lợi. Hôm nay, Dậu hãy cố gắng hết sức mình để hoàn thành những công việc còn dang dở và có kết quả tốt nhất.

Tử vi 1 con giáp cũng nhắc nhở Dậu cần kiểm soát bản thân tốt hơn chứ đừng đặt cái tôi của mình lên quá cao hay vì bảo thủ, cố chấp quá mà đưa ra những quyết định sai lầm.

Tuổi Tuất

Ngày đầu tháng này, chuyện tình cảm của tuổi Tuất thăng tiến vượt bậc trong ngày mới. Bạn và người ấy có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau không gì có thể khiến cho hai người xa cách.

Tuy nhiên, phương diện tài chính hôm nay lại không được may mắn. Tuất có điềm báo túi tiền của mình sẽ bị đe dọa. Có thể việc mất mát này đều có lý do của nó, nếu nguyên nhân do bạn sai thì nên sửa đổi.

Tuổi Hợi

Ngày đầu tháng này, tuổi Hợi nên thể hiện bản thân thật tốt trong công việc, đặc biệt là nếu như bạn đang gặp phải thách thức về thời gian.

Ngày hôm nay, tử vi 12 con giáp có nói, những người độc thân sẽ gặp được đối tượng phù hợp nếu tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.