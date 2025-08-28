Từ VF8, VF9 mui trần đến Lạc Hồng 900 LX chống đạn, mạ vàng: Những chiếc xe VinFast nào đã xuất hiện trong các sự kiện trọng đại của quốc gia?

Hội nghị Cấp cao ASEAN 2020

VinFast đã tài trợ và bàn giao một dàn xe gồm 393 chiếc, chủ yếu là mẫu VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 để làm phương tiện di chuyển chính thức, chuyên chở các bộ trưởng, đại biểu và quan khách trong suốt năm Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN.﻿

Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024)

﻿Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đã dẫn đầu đoàn diễu hành trên chiếc VinFast VF 8.

Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

Tại sự kiện lịch sử này, những chiếc VinFast VF 8 mui trần đã được sử dụng trong lễ diễu binh, diễu hành. Các mẫu xe này được sơn màu đặc trưng của quân đội và công an, chở các sĩ quan chỉ huy và tổ Quân kỳ, Công an kỳ.

Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)

Dàn xe VinFast VF 9 mui trần đã được thiết kế và sản xuất đặc biệt để phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia. Những chiếc xe này đảm nhiệm vai trò xe chỉ huy, dẫn đầu các khối diễu binh của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Đại lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Trong dịp đại lễ này, VinFast đã bàn giao một lô xe đặc biệt mang tên Lạc Hồng 900 LX cho Bộ Ngoại giao để phục vụ chuyên chở các nguyên thủ quốc tế. Lô bàn giao đầu tiên bao gồm 2 xe chống đạn và 10 xe tiêu chuẩn.

Dòng xe này được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu VinFast VF 9, với phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản chống đạn cao cấp.

Việc các mẫu ô tô điện của VinFast liên tục được lựa chọn để phục vụ trong các sự kiện trọng đại của đất nước không chỉ thể hiện sự tin tưởng của Chính phủ và các cơ quan nhà nước mà còn là niềm tự hào của dân tộc, khẳng định vị thế và sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.