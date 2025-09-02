HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
TƯ VẤN: Hạn chế xe bị thủy kích mùa mưa bão

Tin-ảnh: L.Giang |

Mưa bão thời gian gần đây kéo dài khiến đường phố nhiều địa phương ở phía Bắc ngập lụt, nguy cơ xe bị thủy kích gia tăng.

Khi nước tràn vào động cơ, piston có thể cong, lốc máy vỡ, kéo theo chi phí sửa chữa hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Theo kỹ sư ô tô Trần Việt Nam (garage Đông Sài Gòn), xe từng bị thủy kích dù được sửa vẫn dễ phát sinh "bệnh vặt", từ hao xăng, rung giật đến hệ thống điện chập chờn. Nội thất ẩm mốc cũng khiến giá trị xe giảm tới 30% - 50%, nhiều người nghe "xe từng bị thủy kích" là lập tức từ chối mua.

TƯ VẤN: Hạn chế xe bị thủy kích mùa mưa bão- Ảnh 1.

Chi phí sửa chữa xe bị thủy kích rất tốn kém

Để hạn chế rủi ro, ông Nam khuyên tài xế nên chạy giữa đường khi đi qua vùng ngập, tránh song song với xe lớn để không bị sóng nước hắt vào.

Giữ ga đều, không tắt máy khi vừa thoát khỏi vùng ngập và kiểm tra phanh ngay sau đó. Nếu nước dâng nhanh, nên rời khỏi xe, gọi cứu hộ thay vì cố nổ máy.

Bởi vì kinh nghiệm thực tế cho thấy gọi cứu hộ kịp thời có thể giúp giảm chi phí sửa chữa đáng kể, thay vì phải thay thế toàn bộ động cơ.

Chi phí khắc phục thủy kích vốn rất tốn kém nhưng bán lại xe cũng khó vì người mua thường "quay xe" ngay khi biết xe từng bị ngập nước.

