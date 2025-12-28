Một buổi trị liệu được kỳ vọng là khoảng thời gian thư giãn lại biến thành cú sốc khó quên đối với một phụ nữ Trung Quốc, khi cô phát hiện người bước vào phòng massage trong lúc mình đang khỏa thân lại là một chuyên viên nam. Điều khiến cô tổn thương hơn cả không chỉ là sự bất ngờ, mà là phản ứng lạnh lùng, thậm chí mang tính chế giễu từ phía quản lý spa – nơi lẽ ra phải đặt sự an toàn và tôn trọng khách hàng lên hàng đầu.

Vụ việc xảy ra vào ngày 12/12 tại Trung tâm Chống lão hóa Công nghệ cao Yushiman ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. Theo trang tin Fengmang News, khách hàng họ Huang đến spa để massage vùng vai và cổ – một dịch vụ phổ biến, tưởng như không có gì đáng lo ngại.

Sau khi được hướng dẫn vào phòng riêng, bà Huang cởi quần áo và nằm sấp trên giường, chờ chuyên viên trị liệu. Một nữ quản lý bước vào trước, nhẹ nhàng phủ khăn lên người bà. Nhưng chỉ vài giây sau, khi một người khác bước vào phòng, Huang lập tức nhận ra điều bất thường: đó là một người đàn ông.

“Lúc đó tôi đang hoàn toàn khỏa thân. Tôi lập tức nói rõ rằng mình không thể chấp nhận việc một chuyên viên nam phục vụ,” bà Huang kể lại. “Người quản lý nữ hỏi tôi vì sao lại không chấp nhận. Tôi trả lời rằng: tại sao tôi phải chấp nhận một chuyên viên nam khi tôi đang trong trạng thái như vậy?”

Thay vì lắng nghe hay xin lỗi, phản ứng mà Huang nhận được lại khiến cô sững sờ. Theo lời kể của bà, nữ quản lý đã buông lời trách móc, cho rằng bà “thiếu hiểu biết”, đồng thời so sánh rằng trong bệnh viện có bác sĩ nam, hay ở các tiệm massage chân cũng có chuyên viên trị liệu nam phục vụ khách nữ.

Cuộc trao đổi nhanh chóng trở nên căng thẳng. Huang nói rằng bà đã đe dọa gọi cảnh sát nếu sự việc tiếp tục bị xem nhẹ. Trước tình thế đó, phía spa đồng ý đổi chuyên viên trị liệu. Tuy nhiên, cú sốc tâm lý đã khiến bà Huang hoàn toàn mất đi cảm giác an tâm.

“Tôi không còn tâm trạng nào để massage nữa,” bà nói.

Phía quản lý sau đó giải thích rằng sở dĩ cử chuyên viên nam vì Huang không nói rõ yêu cầu giới tính của người phục vụ. Cuối cùng, spa đã đưa ra lời xin lỗi, song sự việc đã để lại dư âm không nhỏ.

Một quản lý của trung tâm, giấu tên, cho biết: “Ban đầu tôi không nghĩ mình sai. Ở nhiều spa, chuyện chuyên viên nam phục vụ khách nữ, hoặc chuyên viên nữ phục vụ khách nam là điều khá phổ biến.” Thậm chí, theo lời bà Huang thuật lại, người đàn ông được cử đến còn nói rằng bà “đủ tuổi làm mẹ anh ta”, ngụ ý rằng anh ta sẽ không có bất kỳ suy nghĩ nào khác – một lời giải thích được cho là càng làm gia tăng cảm giác bị xúc phạm.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, thổi bùng làn sóng tranh luận gay gắt. Nhiều người cho rằng spa đã xử lý sai ngay từ đầu.

“Sai ở đây không chỉ là việc không hỏi trước ý kiến khách hàng, mà còn là thái độ coi thường cảm xúc của họ,” một cư dân mạng bình luận. “Dù quy trình thế nào, khách hàng vẫn có quyền từ chối.”

Tuy nhiên, cũng có ý kiến trái chiều. Một người dùng khác cho rằng trong thực tế, nhiều trung tâm massage thường sắp xếp chuyên viên khác giới, và nếu khách hàng không nói rõ từ đầu, việc hiểu lầm có thể xảy ra.

Dẫu vậy, với không ít người, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc chuyên viên là nam hay nữ, mà là quyền được lựa chọn, được tôn trọng và được bảo vệ trong không gian riêng tư – nơi sự an tâm của khách hàng phải là điều tối thượng, không thể đem ra so đo hay phán xét bằng những lời mỉa mai.

Theo SCMP