Từ Toyota, Hyundai, Skoda đến VinFast: Khi ô tô không đơn giản chỉ là phương tiện, mà còn là biểu tượng 'quốc dân'

Trong lịch sử phát triển công nghiệp, mỗi quốc gia đều có một thương hiệu ô tô mang tính biểu tượng - không chỉ đại diện cho trình độ kỹ thuật, mà còn là niềm tự hào dân tộc. Từ Toyota của Nhật, Hyundai của Hàn, Skoda của Séc cho tới Perodua của Malaysia, những “thương hiệu quốc dân” này đều có điểm chung: được người dân ủng hộ, góp phần định hình cả nền kinh tế và bản sắc quốc gia. Việt Nam đang đi trên hành trình tương tự với VinFast – cái tên được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của ngành công nghiệp Việt.

Tại Nhật Bản, Toyota từ lâu đã vượt khỏi khuôn khổ của một hãng xe. Với hơn 45% thị phần trong nước và 10,8 triệu xe bán ra toàn cầu trong năm 2024 (theo Reuters), Toyota không chỉ là niềm tự hào của người Nhật, mà còn là trụ cột của nền kinh tế quốc gia, đóng góp 2-3% GDP Nhật Bản, và tạo việc làm cho 3,5 triệu người qua chuỗi cung ứng. Ở Nhật, Toyota được ví như “linh hồn” của ngành công nghiệp, nơi tinh thần kỷ luật, đổi mới và bền bỉ được thể hiện trong từng sản phẩm.

Hàn Quốc có câu chuyện tương tự với Hyundai và KIA. Hơn 35% số xe chạy trên đường Hàn mang logo hai thương hiệu này. Chính phủ Hàn Quốc xem công nghiệp ô tô là xương sống của nền kinh tế, còn người dân thì coi Hyundai là niềm tự hào dân tộc, góp đến 5-7% GDP. Xe hơi và phụ tùng linh kiện đóng góp 14% xuất khẩu nước này. Những chiếc xe Hyundai không chỉ thể hiện sức mạnh công nghệ mà còn biểu trưng cho khát vọng “Made in Korea” vươn tầm thế giới.

Tại châu Âu, người Séc luôn tự hào khi nhắc đến Skoda – thương hiệu chiếm khoảng 35% thị phần nội địa và là biểu tượng công nghiệp của quốc gia này. Nhà máy Skoda tại Mlada Boleslav là một trong những cơ sở sản xuất lớn nhất của Cộng hòa Séc, cung cấp việc làm cho hàng chục nghìn lao động. Năm 2024, hãng bán ra gần 1 triệu xe, không chỉ chinh phục thị trường nội địa mà còn lan tỏa hình ảnh “công nghiệp Séc” khắp châu Âu. Mới đây, Skoda còn mở rộng sang lĩnh vực phương tiện công cộng như tàu cao tốc, trở thành một phần trong đời sống đô thị của người dân.

Các thương hiệu ô tô nội địa nổi bật của một số quốc gia trên thế giới.

Ở Đức, Volkswagen và BMW là hai cái tên tiêu biểu, đại diện cho tinh thần kỹ thuật chính xác và độ tin cậy của người Đức. Volkswagen hiện vẫn là một trong những tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới với hơn 8,5 triệu xe bán ra năm 2024, còn BMW là biểu tượng của chất lượng cao cấp và thiết kế tinh tế. Còn ở Pháp, Renault cùng các thương hiệu thuộc tập đoàn Stellantis là niềm tự hào của người Pháp.

Tại Mỹ, General Motors và Ford là hai tượng đài công nghiệp. Ford – hãng xe đầu tiên đưa dây chuyền sản xuất hàng loạt vào ngành ô tô – đã thay đổi cách thế giới nhìn về công nghiệp hiện đại. General Motors hiện vẫn là tập đoàn đóng góp hàng chục tỷ USD vào GDP Mỹ mỗi năm.

Ở khu vực Đông Nam Á, Malaysia có Perodua – thương hiệu nội địa chiếm khoảng 40% thị phần, thậm chí đạt 44,6% trong tháng 7/2025 theo dữ liệu của Hiệp hội Ô tô Malaysia (MAA). Perodua không đặt mục tiêu trở thành hãng xe toàn cầu, mà tập trung sản xuất những mẫu xe nhỏ, giá phải chăng, giúp người dân dễ dàng sở hữu ô tô.

Và tại Việt Nam, một thương hiệu cũng đang dần làm được điều như thế. Sau 9 tháng đầu năm 2025, VinFast đã vượt mốc 100.000 xe điện bán ra. Doanh số riêng tháng 9 đạt gần 14.000 xe, giúp VinFast duy trì vị trí hãng ô tô dẫn đầu thị trường Việt Nam. Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá, con số này chưa là gì so với các ông lớn như Toyota hay Hyundai trên toàn cầu, nhưng thể hiện sự cố gắng của VinFast cũng như đã dần chiếm được sự tin tưởng của người dân.

Ngoài ra, tác động kinh tế của VinFast còn nằm ở hệ sinh thái phía sau. Nhà máy VinFast tại Hải Phòng, cùng các dự án đang mở rộng trong nước và quốc tế như Ấn Độ và Indonesia, kéo theo hàng trăm nhà cung ứng linh kiện, dịch vụ hậu cần, tạo ra hàng chục nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp. Cùng với đó, hãng taxi điện Xanh SM cũng giúp xe điện VinFast hoạt động rộng khắp không chỉ trong nước mà còn mở rộng ra quốc tê.

Theo Tổng cục Thuế, Vingroup – tập đoàn mẹ – là doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước, với tổng số tiền lên đến hơn 56.200 tỷ đồng, chiếm gần 40% tổng nộp ngân sách của Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu danh sách. Cùng với việc nộp thuế lớn nhất, Vingroup cũng là doanh nghiệp tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam, thuộc top đầu những doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Không chỉ dừng ở ô tô, hệ sinh thái của tập đoàn này còn trải dài từ bất động sản, giáo dục, y tế tới giao thông xanh, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và chất lượng sống của người dân.

Những bước tiến thần tốc của VinFast trong những năm qua cho thấy một điều: Việt Nam không còn đứng ngoài cuộc chơi công nghiệp ô tô toàn cầu. Những chiếc xe VF 3, VF e34 hay VF 9 không chỉ là sản phẩm thương mại, mà còn là biểu tượng cho tinh thần “người Việt làm được”. Hành trình trở thành thương hiệu ô tô quốc dân của VinFast có thể còn dài, nhưng nó đã khởi đầu bằng niềm tin – điều mà Toyota, Hyundai hay Volkswagen từng có vào thời điểm bắt đầu của họ.