Tự tin về Hormuz, Mỹ chuẩn bị tung chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh tế" nhắm vào Iran

Tờ Wall Street Journal ngày 15-4 dẫn lời 2 quan chức Mỹ cho biết hơn 20 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua.

Các tàu đi qua eo biển bao gồm tàu chở hàng, tàu container và tàu chở dầu, trong đó cũng ghi nhận một số hoạt động di chuyển hai chiều ra - vào vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, một số tàu được cho là đã phải tắt thiết bị nhận dạng để tránh nguy cơ bị Iran tấn công.

Mặc dù con số này vẫn còn rất hạn chế so với mức trung bình khoảng 140 tàu mỗi ngày trước khi chiến sự ở Iran nổ ra, diễn biến nêu trên được đánh giá là tín hiệu cho thấy ngành logistics hàng hải đang dần phục hồi.

Một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại cảng Mumbai - Ấn Độ sau khi vượt qua eo biển Hormuz đầu tháng 4-2026. Ảnh: AP

Mỹ đang thực thi lệnh "phong tỏa đáp trả" đối với tàu thuyền có điểm khởi hành hoặc điểm đến là các cảng của Iran, song vẫn cho phép các tàu không liên quan trực tiếp đến Iran đi qua eo biển này. Sự nới lỏng hạn chế ấy dường như đã giúp dòng chảy logistics phục hồi một phần.

Theo báo Wall Street Journal ngày 15-4, từ khi chiến dịch của Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz bắt đầu hôm 13-4, 8 tàu chở dầu đã bị buộc quay đầu. Các tàu này đã đến và đi từ các cảng của Iran.

Sự cải thiện một phần về điều kiện hàng hải cũng được cho là nhờ Hải quân Mỹ triển khai tàu chiến rà phá thủy lôi.

Mỹ cũng chuẩn bị để lệnh miễn trừ tạm thời đối với dầu mỏ Iran hết hạn. Bộ Tài chính Mỹ cho biết giấy phép kéo dài 30 ngày cho phép bán lượng dầu Iran mắc kẹt trên biển sẽ hết hạn vào ngày 19-4 và sẽ không được gia hạn.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, chiến dịch "Cơn thịnh nộ kinh tế" sẽ triển khai toàn bộ các công cụ tài chính hiện có nhắm vào Iran.

Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo các tổ chức tài chính rằng họ đã sẵn sàng sử dụng mọi công cụ và thẩm quyền có thể, bao gồm cả các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với ngân hàng nước ngoài nào tiếp tục hỗ trợ những hoạt động của Iran.

Trong khi đó, các lệnh trừng phạt của Mỹ lên dầu mỏ Nga đã chính thức có hiệu lực trở lại sau khi chính quyền ông Donald Trump để cho lệnh miễn trừ tạm thời (ban hành ngày 12-3) hết hạn vào cuối tuần qua và quyết định không gia hạn. Các nhà lập pháp Mỹ lập luận rằng Nga và các bên hỗ trợ nước này ước tính đã thu thêm 150 triệu USD mỗi ngày, tương đương hơn 4 tỉ USD cho đến nay, nhờ vào sự gián đoạn nguồn cung liên quan chiến sự ở Iran.



